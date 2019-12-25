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Arthur Khamzin
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«Ъ»: производители электроники предложили разделить ответственность за работу устройств с создателями российского ПО Материал редакции

И предложили провести тестовый период по реализации закона с предустановкой одного некоммерческого приложения.

2 комментария
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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в неё входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие) выступила с предложением распространить ответственность за стабильную работу устройств на разработчиков российских программ. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель организации Антон Гусков.

Гусков пояснил, что сейчас ответственность за функционирование устройств несут производители, импортёры и продавцы. Он утверждает, что предустановка российского программного обеспечения может повлиять на стабильность работы. Поэтому в РАТЭК считают, что в законе «О защите прав потребителей» должно быть оговорено разделение ответственности за работу электроники, включая материальную. Как именно будет осуществляться инициатива, не уточняется.

Кроме этого, организация предложила сделать годовой пилотный проект по установке одного отечественного некоммерческого приложения, такого как «Госуслуги» на один вид устройств. Это сгладит реализацию закона.

Представители Mail.ru, «Яндексе», «Лаборатории Касперского», Avito и 2ГИС отказались прокомментировать предложение. Гендиректор компании «Новые облачные технологии» (разработчик ПО «МойОфис») Дмитрий Комиссаров назвал предложение необоснованным. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что если предложение поддержат, то это серьёзно повысит риски для разработчиков ПО, включая материальные расходы.

Представитель группы «М.Видео — Эльдорадо» поддержал инициативу по предустановке одного приложения на одну группу устройств. По мнению компании, непродуманные правила могут повлечь за собой множество сложностей, а эта инициатива позволит проверить работоспособность закона.

В ФАС рассказали, что до 26 декабря ведомство принимает предложения, а к январю 2020 года будет подготовлен акт по реализации закона.

2 декабря Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую технику. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года. Точный перечень товаров будет оговорен позже.

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#новости #законы

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2 комментария
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Виктор Ганелес

0

Ахахаха
Толково
Но может лучше не заставлять никого ставить софт, а только рекомендовать?

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Виктор Ганелес

Виктор
0

Вообще, если глючное приложение портит работу устройства - это гораздо большие риски для производителя устройства.

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