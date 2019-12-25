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Устройство поступит в продажу в первой половине 2020 года.
Компания МТС разработала «умную» колонку, в которой используется голосовой помощник по имени «Марвин». Об этом в письме к сотрудникам рассказал директор центра искусственного интеллекта фирмы Аркадий Сандлер. Копия письма попала в редакцию vc.ru. Достоверность документа подтвердил представитель оператора.
Устройство может рассказать новости, поставить музыку и аудиокниги. Кроме этого, в компании создали систему управления «умным» домом, которую также внедрили в колонку. По словам Сандлера, новинка призвана стать центром цифровой экосистемы МТС.
Сейчас колонка находится на стадии бета-тестирования. Компания выдала тысячу устройств своим сотрудникам для обучения голосового помощника. Для этого необходимо как можно больше разговаривать с ним. Управление умным домом при помощи «Марвина» будет доступно, если остальные устройства поддерживают протокол ZigBee 3.0.
Представитель компании подтвердил тестирование и пояснил, что устройство поступит в продажу в первой половине 2020 года.
Аналогичная колонка есть у «Яндекса» с голосовым помощником Алиса. Она вышла в июле 2018 года. В октябре 2019 года компания представила «Яндекс.Станцию Мини». Кроме этого, в декабре 2019 года Mail.ru Group также анонсировала «умную» колонку со своим голосовым помощником «Марусей».
Почему не в форме яйца?
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mts.smartbot воть кстати приложуха Ассистента + УД, коды к которым знают только сотрудники.
Прости, Зоибана, я думал, что пишу отдельно 🌚🐢
Жаль не Мартин Алексеевич
Можно было бы назвать Маврин. Хорошая промо-кампания бы вышла
Какую уебищную закупили у оемщиков китайских, это на нее отрезанный воротник от бадлона натянули?
И какой еще нахуй умный дом, у них ничего нету
Миша?
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