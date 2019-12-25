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Arthur Khamzin
617

МТС создала «умную» колонку с голосовым помощником «Марвин» и системой управления «умным» домом Материал редакции

Устройство поступит в продажу в первой половине 2020 года.

12 комментариев
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​Изображение колонки из письма Аркадия Сандлера Источник vc.ru​

Компания МТС разработала «умную» колонку, в которой используется голосовой помощник по имени «Марвин». Об этом в письме к сотрудникам рассказал директор центра искусственного интеллекта фирмы Аркадий Сандлер. Копия письма попала в редакцию vc.ru. Достоверность документа подтвердил представитель оператора.

Устройство может рассказать новости, поставить музыку и аудиокниги. Кроме этого, в компании создали систему управления «умным» домом, которую также внедрили в колонку. По словам Сандлера, новинка призвана стать центром цифровой экосистемы МТС.

Сейчас колонка находится на стадии бета-тестирования. Компания выдала тысячу устройств своим сотрудникам для обучения голосового помощника. Для этого необходимо как можно больше разговаривать с ним. Управление умным домом при помощи «Марвина» будет доступно, если остальные устройства поддерживают протокол ZigBee 3.0.

Представитель компании подтвердил тестирование и пояснил, что устройство поступит в продажу в первой половине 2020 года.

Аналогичная колонка есть у «Яндекса» с голосовым помощником Алиса. Она вышла в июле 2018 года. В октябре 2019 года компания представила «Яндекс.Станцию Мини». Кроме этого, в декабре 2019 года Mail.ru Group также анонсировала «умную» колонку со своим голосовым помощником «Марусей».

#новости #мтс

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12 комментариев
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Zoibana

7

Почему не в форме яйца?

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Данила Степовой

Zoibana
1

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mts.smartbot воть кстати приложуха Ассистента + УД, коды к которым знают только сотрудники.

Прости, Зоибана, я думал, что пишу отдельно 🌚🐢

МТС Марвин (Beta) - Apps on Google Play
Мы запускаем бета-тестирование голосового помощника Марвин. Для участия в тестировании необходим…
play.google.com
Ответить

Ruslan Sviridov

7

Жаль не Мартин Алексеевич

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Ruslan
0

И не Дарт Алексеевич

Ответить

Игнат Синицын

5

Нужно больше бесполезных умных колонок

Ответить

Zoibana

3

Можно было бы назвать Маврин. Хорошая промо-кампания бы вышла

Ответить

Stan Majors

Zoibana
2

с сиськами

Ответить

Zoibana

3

Обучается на разговорах абонентов мтс

Ответить

Андрей Королёв

2

Paranoid android

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Алексѣй Бобковъ

1

Какую уебищную закупили у оемщиков китайских, это на нее отрезанный воротник от бадлона натянули?
И какой еще нахуй умный дом, у них ничего нету

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Boy Next Door

0

Миша?

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Игнат Синицын

Boy
0

Гриша

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