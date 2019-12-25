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Его якобы заставляли подписать документы об ответственности за 450 единиц больничной техники.
Сотрудник больничной прачечной в городе Богданович Владимир Гаврилов заявил, что главврач больницы Елена Вдовина пыталась задушить его. Об этом мужчина рассказал «МБХ Медиа».
Гаврилов пояснил, что уже зафиксировал побои и подал заявление в полицию. Он утверждает, что причиной стал отказ взять на себя ответственность за 450 единиц техники. Кроме этого, мужчина является инвалидом третьей группы, у которого диагностирована бронхиальная астма.
Сотрудник учреждения указал, что пациенты больницы жалуются на отсутствие лекарств и плохое обращение со стороны врачей. Руководитель пермского «Альянса врачей» Анастасия Табарина заявила, что претензии поступали и от другого персонала. Якобы руководство больницы стирает одноразовое бельё, используемое при перевозке покойных, и отдаёт больным в палаты. По словам Табариной, руководство хочет закрыть прачечную и уволить сотрудников, которые жалуются на условия работы.
В пресс-службе Минздрава заявили, что Вдовина отрицает попытку задушить подчинённого, а вызов полиции якобы связан с «неадекватным поведением слесаря». Также ведомство утверждает, что на аудиозаписи случившегося невозможно установить происходящее.
- Я не собираюсь брать ответственность за этот беспорядок.
- Я вас сейчас придушу за такие слова!
- Сильнее.
- Что?
- Что?
Вот, случай когда фемка не жертва, а насильник
В каком таком месте ты прочёл о принадлежности ее к феминизму? Насилуют все те кто имеет власть не важно какая принадлежность к полу. Взаимодействия босса и подчинённого,учителя и ученика,немощные инвалиды которых побивают их же дети,родители обеих полов что «наказывают» детей
Насилуют все те кто имеет власть
Я думаю что правильней сказать "все те кто насилует - имеют власть"
Иначе очень некрасивое обобщение.
Медицина на дне. Был у врача недавно, выписала Кортексин и Мексидол не пойми от чего. Пошел гуглить, оказалось, что очередная шляпа без доказанной эффективности. А стоит эта шляпа около 2500 рубликов.
Мне вчера выписал врач полиоксидоний
Мысленно кекнул на приеме, вспомнив рекламу с Дюжевым
Врачам же надо отрабатывать полученное от фармкомпаний бабло.
Ты дебил? Вот скажи...ты дебил? Ты зачем бабушке мешаешь?
И тут появляется глава СПЧ: ты почему не берешь на себя ответственность за 450 единиц техники, а, сука?! Душите его!
Больше всего каждый раз в таких новостях поражаюсь фоткам этих больниц. Даже если предположить, что намерено выбирают самые уёбищные туалеты во всей больнице, но это же жесть! Сильно я сомневаюсь, что по соседству там будет евроремонт. Как можно в этом каждый день работать? Как можно в таких условиях лечить людей?
Типикал охуевшая баба
В странах с нормальными законами, сотрудник мог бы дать отпор и при этом не сесть в тюрьму
А нормальный мужик бы выебал ее
Недоёб налицо