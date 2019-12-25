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Arthur Khamzin
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Сотрудник свердловской больницы рассказал о попытке главного врача задушить его из-за жалоб на условия работы Материал редакции

Его якобы заставляли подписать документы об ответственности за 450 единиц больничной техники.

23 комментария
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Сотрудник больничной прачечной в городе Богданович Владимир Гаврилов заявил, что главврач больницы Елена Вдовина пыталась задушить его. Об этом мужчина рассказал «МБХ Медиа».

Гаврилов пояснил, что уже зафиксировал побои и подал заявление в полицию. Он утверждает, что причиной стал отказ взять на себя ответственность за 450 единиц техники. Кроме этого, мужчина является инвалидом третьей группы, у которого диагностирована бронхиальная астма.

У нас политика такая: «Кто посмел пожаловаться на царя, тот подлежит увольнению».

Владимир Гаврилов
сотрудник прачечной городской больницы в Богдановиче

Сотрудник учреждения указал, что пациенты больницы жалуются на отсутствие лекарств и плохое обращение со стороны врачей. Руководитель пермского «Альянса врачей» Анастасия Табарина заявила, что претензии поступали и от другого персонала. Якобы руководство больницы стирает одноразовое бельё, используемое при перевозке покойных, и отдаёт больным в палаты. По словам Табариной, руководство хочет закрыть прачечную и уволить сотрудников, которые жалуются на условия работы.

Альянс врачей @alyansvrachey
Это не Сирия, это город Богданович, 100 км от Екб. В прачечной больницы одноразовые простыни после перевозки трупов стирают и стелют больным. Сотрудников, которые об этом рассказали, хотят уволить, а прачечную закрыть из-за аварийного состояния. Раньше было незаметно, видимо https://t.co/FGFOpoLLPj

В пресс-службе Минздрава заявили, что Вдовина отрицает попытку задушить подчинённого, а вызов полиции якобы связан с «неадекватным поведением слесаря». Также ведомство утверждает, что на аудиозаписи случившегося невозможно установить происходящее.

#новости #минздрав #медицина

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23 комментария
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Андрей Королёв

19

- Я не собираюсь брать ответственность за этот беспорядок.
- Я вас сейчас придушу за такие слова!
- Сильнее.
- Что?
- Что?

Ответить

Boy Next Door

Андрей
0

Hospital worker bangs his sassy boss in boiler room

Ответить

Aleksej Fedko

9

Да че началось то, нормально же терпели

Ответить

Дмитрий Евсеев

6

Вот, случай когда фемка не жертва, а насильник 

Ответить

Алена Яровая

Дмитрий
1

В каком таком месте ты прочёл о принадлежности ее к феминизму? Насилуют все те кто имеет власть не важно какая принадлежность к полу. Взаимодействия босса и подчинённого,учителя и ученика,немощные инвалиды которых побивают их же дети,родители обеих полов что «наказывают» детей

Ответить

Олег Ивахнов

Алена
2

Насилуют все те кто имеет власть

Я думаю что правильней сказать "все те кто насилует - имеют власть"
Иначе очень некрасивое обобщение.

Ответить

Данил Сапронов

Алена
0

обеих полов

Ой-ой-ой

Ответить

Danila Poyarkov

Дмитрий
0

Нариман, поздравляю!

Ответить

Semen Semenov

2

Медицина на дне. Был у врача недавно, выписала Кортексин и Мексидол не пойми от чего. Пошел гуглить, оказалось, что очередная шляпа без доказанной эффективности. А стоит эта шляпа около 2500 рубликов.

Ответить

Boy Next Door

Semen
1

Мне вчера выписал врач полиоксидоний

Мысленно кекнул на приеме, вспомнив рекламу с Дюжевым

Ответить

Mikhail Lukup

Semen
0

Врачам же надо отрабатывать полученное от фармкомпаний бабло.

Ответить

Игнат Синицын

Mikhail
0

Ты дебил? Вот скажи...ты дебил? Ты зачем бабушке мешаешь? 

Ответить

Mikhail Lukup

Игнат
2

Ты хочешь о бабушках поговорить?

Ответить

Ольга Семенова

1

И тут появляется глава СПЧ: ты почему не берешь на себя ответственность за 450 единиц техники, а, сука?! Душите его!

Ответить

Сергей Рязанцев

Ольга
1

Этот может

Ответить

Игнат Синицын

1

Это у них такие конкурсы на корпорате в больнице

Ответить

Алексей Логачев

1

Больше всего каждый раз в таких новостях поражаюсь фоткам этих больниц. Даже если предположить, что намерено выбирают самые уёбищные туалеты во всей больнице, но это же жесть! Сильно я сомневаюсь, что по соседству там будет евроремонт. Как можно в этом каждый день работать? Как можно в таких условиях лечить людей?

Ответить

Anxo

Алексей
0

Каких людей? Там только навальнят лечат.

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Типикал охуевшая баба

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

В странах с нормальными законами, сотрудник мог бы дать отпор и при этом не сесть в тюрьму

Ответить

Boy Next Door

Дмитрий
0

А нормальный мужик бы выебал ее

Недоёб налицо

Ответить

пепси

Boy
0

Он бы организовал завершением на лицо

Ответить

Weall FAlldown

–1

#femdom

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