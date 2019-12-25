Его якобы заставляли подписать документы об ответственности за 450 единиц больничной техники.

В закладки

Сотрудник больничной прачечной в городе Богданович Владимир Гаврилов заявил, что главврач больницы Елена Вдовина пыталась задушить его. Об этом мужчина рассказал «МБХ Медиа».

Гаврилов пояснил, что уже зафиксировал побои и подал заявление в полицию. Он утверждает, что причиной стал отказ взять на себя ответственность за 450 единиц техники. Кроме этого, мужчина является инвалидом третьей группы, у которого диагностирована бронхиальная астма.

У нас политика такая: «Кто посмел пожаловаться на царя, тот подлежит увольнению». Владимир Гаврилов сотрудник прачечной городской больницы в Богдановиче

Сотрудник учреждения указал, что пациенты больницы жалуются на отсутствие лекарств и плохое обращение со стороны врачей. Руководитель пермского «Альянса врачей» Анастасия Табарина заявила, что претензии поступали и от другого персонала. Якобы руководство больницы стирает одноразовое бельё, используемое при перевозке покойных, и отдаёт больным в палаты. По словам Табариной, руководство хочет закрыть прачечную и уволить сотрудников, которые жалуются на условия работы.

Альянс врачей @alyansvrachey Это не Сирия, это город Богданович, 100 км от Екб. В прачечной больницы одноразовые простыни после перевозки трупов стирают и стелют больным. Сотрудников, которые об этом рассказали, хотят уволить, а прачечную закрыть из-за аварийного состояния. Раньше было незаметно, видимо https://t.co/FGFOpoLLPj [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EMjNnR1X0AABIU7.jpg","width":720,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EMjNpBvWwAAz8FU.jpg","width":720,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EMjNpe8WoAYhF6B.jpg","width":1280,"height":720}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EMjNp6LXUAIjIy8.jpg","width":720,"height":1280}}}]