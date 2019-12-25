А затем отправился в кофейню и стал ждать ареста.

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В Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) полиция арестовала 65-летнего мужчину, который ограбил банк и разбросал деньги на улице со словами «Счастливого рождества». Об этом сообщает KKTV.

По словам очевидца, мужчина вышел из банка, стал «разбрасывать деньги повсюду» и кричал «Счастливого рождества». Проходящие мимо люди собрали купюры и вернули их кассиру банка. Затем грабитель «не спеша» отправился в ближайший Starbucks, где ничего не заказал и стал ждать прибытия полиции. «Он словно хотел, чтобы его арестовали», — подчеркнул очевидец.