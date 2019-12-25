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Дарья Лейзаренко
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Американец ограбил банк и разбросал деньги по улице с пожеланием «счастливого Рождества» Материал редакции

А затем отправился в кофейню и стал ждать ареста.

18 комментариев
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Фото полиции Колорадо-Спрингс

В Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) полиция арестовала 65-летнего мужчину, который ограбил банк и разбросал деньги на улице со словами «Счастливого рождества». Об этом сообщает KKTV.

По словам очевидца, мужчина вышел из банка, стал «разбрасывать деньги повсюду» и кричал «Счастливого рождества». Проходящие мимо люди собрали купюры и вернули их кассиру банка. Затем грабитель «не спеша» отправился в ближайший Starbucks, где ничего не заказал и стал ждать прибытия полиции. «Он словно хотел, чтобы его арестовали», — подчеркнул очевидец.

Полиция арестовала 65-летнего Дэвида Оливера. По словам полицейских, при аресте мужчина не сопротивлялся и не был вооружен, хотя во время ограбления утверждал, что оружие у него есть, отмечает The Denver Post. Точная сумма украденного не раскрывается. При этом, часть денег вернули, но «тысячи долларов» всё ещё не нашли.

#новости #сша #рождество

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18 комментариев
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Алексей Логачев

10

Проходящие мимо люди собрали купюры и вернули их кассиру банка. 

Не люблю такие сравнения, но давайте честно: кто может представить подобное поведение в России? 
Это и говорит об уровне жизни

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Mikhail Lukup

Алексей
15

На западе частную собственность уважают. А у нас если бы Сбер грабанули и бабло по улице расшвыряли, народ бы вспомнил о своих сгоревших советских вкладах, о длинных очередях, о "где карту получали, туда и обращайтесь", о навязчивых звонках и смс "возьмите кредит" и т.д. и т.п.. Короче, граждане РФ просто бы вспомнили о том что их держат за ебланов, а тут, - на тебе! деньги кто-то у этого ненавистного банка начал разбрасывать!

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Goodsanta

Алексей
5

Ну на самом деле дело-то в том, что на улицах вблизи банков на каждом углу и доме стоят камеры видеонаблюдения. А подобрать купюру и присвоить ее - фактически выступить пособником в преступлении. Сомневаюсь, что там все на такое готовы.

А у нас можт камеры и есть, но даже в банке они "сломались две недели назад", что уж там про возможные уличные говорить.

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Роман Трусов

Алексей
0

Народ не тот! (с)

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Пластиковое Окно

5

Так вот как выглядит Санта...

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Boy Next Door

Пластиковое
12
Ответить

Sergey Pal

5

Максимально безобидным способом решил на несколько лет заставить государство его кормить, поить и одевать.

Ответить

Sergey Pal

Sergey
0

Если жить негде, вполне себе вариант.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Sergey
0

Частная тюрьма тож за него ок бабла получит. 

Ответить

Ольга Семенова

3

 Счастливого Рождества!

Ответить

bor_vn

0

Ничего не заказал! Пожизненное!
А от тех кто деньги вернул жены уйдут, как обычно.

Счастливого рождества!

Ответить

Алексей Логачев

bor_vn
3

А если бы заказал, можно было бы ещё и Старбакс за легализацию украденных средств привлечь... 

Ответить

Антон Жучков

1

«Фараон и хорал» :)

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Alexander Smirnov

1

Надеюсь все скинуться на его освобождение

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Ilya Korotkov

Alexander
0

Учитывая, что судьи в США - люди адекватные, которые руководствуются не только законом, но и нормами морали, его могут если не оправдать, но нормально так смягчить наказание. В целом, он совершил общественно опасное деяние, но учитывая последующие обстоятельства, всё может быть. 

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Artyom Zagorovsky

1
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Волчаркин

0

Ну и шалун этот Санта Клаус, наш Дедушка забрал бы все себе. 

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Aleksej Fedko

0

Wholesome news on TJ, наконец то)

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