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А затем отправился в кофейню и стал ждать ареста.
В Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) полиция арестовала 65-летнего мужчину, который ограбил банк и разбросал деньги на улице со словами «Счастливого рождества». Об этом сообщает KKTV.
По словам очевидца, мужчина вышел из банка, стал «разбрасывать деньги повсюду» и кричал «Счастливого рождества». Проходящие мимо люди собрали купюры и вернули их кассиру банка. Затем грабитель «не спеша» отправился в ближайший Starbucks, где ничего не заказал и стал ждать прибытия полиции. «Он словно хотел, чтобы его арестовали», — подчеркнул очевидец.
Полиция арестовала 65-летнего Дэвида Оливера. По словам полицейских, при аресте мужчина не сопротивлялся и не был вооружен, хотя во время ограбления утверждал, что оружие у него есть, отмечает The Denver Post. Точная сумма украденного не раскрывается. При этом, часть денег вернули, но «тысячи долларов» всё ещё не нашли.
Проходящие мимо люди собрали купюры и вернули их кассиру банка.
Не люблю такие сравнения, но давайте честно: кто может представить подобное поведение в России?
Это и говорит об уровне жизни
На западе частную собственность уважают. А у нас если бы Сбер грабанули и бабло по улице расшвыряли, народ бы вспомнил о своих сгоревших советских вкладах, о длинных очередях, о "где карту получали, туда и обращайтесь", о навязчивых звонках и смс "возьмите кредит" и т.д. и т.п.. Короче, граждане РФ просто бы вспомнили о том что их держат за ебланов, а тут, - на тебе! деньги кто-то у этого ненавистного банка начал разбрасывать!
Ну на самом деле дело-то в том, что на улицах вблизи банков на каждом углу и доме стоят камеры видеонаблюдения. А подобрать купюру и присвоить ее - фактически выступить пособником в преступлении. Сомневаюсь, что там все на такое готовы.
А у нас можт камеры и есть, но даже в банке они "сломались две недели назад", что уж там про возможные уличные говорить.
Так вот как выглядит Санта...
Максимально безобидным способом решил на несколько лет заставить государство его кормить, поить и одевать.
Ничего не заказал! Пожизненное!
А от тех кто деньги вернул жены уйдут, как обычно.
Счастливого рождества!
А если бы заказал, можно было бы ещё и Старбакс за легализацию украденных средств привлечь...
Надеюсь все скинуться на его освобождение
Учитывая, что судьи в США - люди адекватные, которые руководствуются не только законом, но и нормами морали, его могут если не оправдать, но нормально так смягчить наказание. В целом, он совершил общественно опасное деяние, но учитывая последующие обстоятельства, всё может быть.