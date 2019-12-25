Штраф полагался за попадание снежков в государственную собственность.

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Власти американского города Уосо в штате Висконсин внесли предложение о поправках к закону об игре в снежки. Администрация хочет убрать термин снежок (snowball) из определения закона. Об этом пишет The Guardian.

С 1962 в Уосо действует закон предполагающий наказание за попадание снежков в городскую собственность. Все, кто играли в снежки рисковали получить штраф в 114 долларов. Из-за этого закона Уосо назвали худшим городом Америки.

Теперь власти предлагают исключить слово снежок из законопроекта, при этом сохранив формулировку о запрете метания снарядов в чужую собственность. Инициатором выступил член городского совета Патрик Пекхэм. Это позволит играть в снежки без угрозы штрафа, при этом не даст нарушителям безнаказанно делать ледяные шары для повреждения чужой собственности.

Власти сняли видеоролик, в котором рассказали о законе. В нём глава полиции Мэтт Барнс пояснил, что закон применялся всего 10 раз за последние 15 лет. В состав этих нарушений вошли штрафы за стрельбу из арбалета и сбрасывание мешков с песком в центре города. Также он попал снежком в голову мэра города.

Предложение о внесении поправок принято комитетом городской безопасности. В следующем месяце он отправится на рассмотрение в городской совет Уосо.