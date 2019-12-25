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Arthur Khamzin
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В американском городе Уосо предложили узаконить игру в снежки. Ранее за неё могли оштрафовать Материал редакции

Штраф полагался за попадание снежков в государственную собственность.

10 комментариев
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Власти американского города Уосо в штате Висконсин внесли предложение о поправках к закону об игре в снежки. Администрация хочет убрать термин снежок (snowball) из определения закона. Об этом пишет The Guardian.

С 1962 в Уосо действует закон предполагающий наказание за попадание снежков в городскую собственность. Все, кто играли в снежки рисковали получить штраф в 114 долларов. Из-за этого закона Уосо назвали худшим городом Америки.

Теперь власти предлагают исключить слово снежок из законопроекта, при этом сохранив формулировку о запрете метания снарядов в чужую собственность. Инициатором выступил член городского совета Патрик Пекхэм. Это позволит играть в снежки без угрозы штрафа, при этом не даст нарушителям безнаказанно делать ледяные шары для повреждения чужой собственности.

Власти сняли видеоролик, в котором рассказали о законе. В нём глава полиции Мэтт Барнс пояснил, что закон применялся всего 10 раз за последние 15 лет. В состав этих нарушений вошли штрафы за стрельбу из арбалета и сбрасывание мешков с песком в центре города. Также он попал снежком в голову мэра города.

Предложение о внесении поправок принято комитетом городской безопасности. В следующем месяце он отправится на рассмотрение в городской совет Уосо.

Игра в снежки очень популярна в Висконсине. В 2009 году во время снегопада почти 4 тысячи студентов приняли участие в совместном мероприятии, устроив крупнейшую игру в снежки в истории.

#новости #сша

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10 комментариев
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Ruslan Sviridov

6

Я как будто The Office посмотрел

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George Weiller

Ruslan
0
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Ольга Семенова

–1

Я чего-то не понимаю) Тревожные новости идут из Америки... В то же время, известный видеоблоггер-провокатор Vitalyzdtv на днях устроил вооружённое нападение (типо понарошку) на бургерную Тимати в Лос-Анжелесе. С десяток людей ворвались в кафе в масках, с автоматами на перевес, кричали, мол, это вооруженный захват. И ему, Витальчику, ничего не было. А тут какие-то снежки. ❄️ Юристы, объясните!

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Александр Александров

Ольга
6

пожалуйста, пидорас твой тимати и нахуй его бургеры с котятами

Ответить

Ольга Семенова

Александр
–1

Какой молодец. В Бибирево не ты бесплатно юридические консультации бойцу Кузнецову раздавал? 

Ответить

Александр Александров

Ольга
0

но из меня ведь всё равно юрист лучше, чем из тимати пеарщик-маркетолох

Ответить

Евгений Круглов

Александр
0

бургеры с котятами

Ответить

Kyler

Ольга
2

По любому это промо было инициировано самим блэкстаром

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Ольга Семенова

Kyler
0

Типа как у Рамблёра? Сами инициировали, сами замнем? Но народ-то в суд может подать за нежданные лепешки с котятами под задницами, не?

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Weall FAlldown

2

☝️жалкая пародия

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