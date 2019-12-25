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Штраф полагался за попадание снежков в государственную собственность.
Власти американского города Уосо в штате Висконсин внесли предложение о поправках к закону об игре в снежки. Администрация хочет убрать термин снежок (snowball) из определения закона. Об этом пишет The Guardian.
С 1962 в Уосо действует закон предполагающий наказание за попадание снежков в городскую собственность. Все, кто играли в снежки рисковали получить штраф в 114 долларов. Из-за этого закона Уосо назвали худшим городом Америки.
Теперь власти предлагают исключить слово снежок из законопроекта, при этом сохранив формулировку о запрете метания снарядов в чужую собственность. Инициатором выступил член городского совета Патрик Пекхэм. Это позволит играть в снежки без угрозы штрафа, при этом не даст нарушителям безнаказанно делать ледяные шары для повреждения чужой собственности.
Власти сняли видеоролик, в котором рассказали о законе. В нём глава полиции Мэтт Барнс пояснил, что закон применялся всего 10 раз за последние 15 лет. В состав этих нарушений вошли штрафы за стрельбу из арбалета и сбрасывание мешков с песком в центре города. Также он попал снежком в голову мэра города.
Предложение о внесении поправок принято комитетом городской безопасности. В следующем месяце он отправится на рассмотрение в городской совет Уосо.
Игра в снежки очень популярна в Висконсине. В 2009 году во время снегопада почти 4 тысячи студентов приняли участие в совместном мероприятии, устроив крупнейшую игру в снежки в истории.
Я как будто The Office посмотрел
Я чего-то не понимаю) Тревожные новости идут из Америки... В то же время, известный видеоблоггер-провокатор Vitalyzdtv на днях устроил вооружённое нападение (типо понарошку) на бургерную Тимати в Лос-Анжелесе. С десяток людей ворвались в кафе в масках, с автоматами на перевес, кричали, мол, это вооруженный захват. И ему, Витальчику, ничего не было. А тут какие-то снежки. ❄️ Юристы, объясните!
пожалуйста, пидорас твой тимати и нахуй его бургеры с котятами
Какой молодец. В Бибирево не ты бесплатно юридические консультации бойцу Кузнецову раздавал?
но из меня ведь всё равно юрист лучше, чем из тимати пеарщик-маркетолох
Типа как у Рамблёра? Сами инициировали, сами замнем? Но народ-то в суд может подать за нежданные лепешки с котятами под задницами, не?