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Новости
Дарья Лейзаренко
4576

В новых билетах РЖД нашли разрешение пассажирам верхних полок сидеть на нижних. Раньше можно было их не пускать Материал редакции

Пассажиров с нижних полок также лишили «приоритетного права» на использование стола.

77 комментариев
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В новых электронных билетах для поездов дальнего следования заметили разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время. На это обратили внимание РИА «Новости».

В бланке билета пассажиров верхних полок указано следующее: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». У пассажиров нижних полок: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке». Новые билеты должны появиться в продаже в 2020 году.

В 2017 году РЖД объясняла, что по правилам пассажиры с нижних полок могут не пускать к себе пассажиров с верхних полок. Кроме того, у них есть приоритетное право на использование столика и нижнего багажного отделения. «Федеральная пассажирская компания» тогда разъяснила РИА «Новости», что действует следующее правило: пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнее место с согласия пассажира с билетом на него.

#новости #ржд

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77 комментариев
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Граф Хрущёв

20

Так начинаются гражданские войны. Сначала ты требуешь нижнюю полку у владельца билета, потом столик, потом багаж а потом убиваешь их Франца Фердинанда.

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Анна Гласс

Граф
2

Если бы таких комментов на ТЖ было больше, он бы встал с колен

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Искусный Дворянин

Анна
1

Всмысле, мы же уже одного главаря затравили, перешел работать к конкурентам в майл.ру

И если раньше был чувак, который школьник на всех фотках, то теперь @Сергей Звезда , который на всех фотках разный, с ним будет сложнее

Ответить

Анна Гласс

Искусный
0

 главаря затравили

это был Фунт как из Золотого теленка) подставной директор, который теперь отбывает

Ответить

Василий Лебедев

6

Полки какие-то. Давно бы сделали места по типу капсульных отелей.

Ответить

Nuke Iron

Василий
3
Ответить

Boy Next Door

6

пассажирам верхних полок сидеть на нижних

Залина Маршенкулова одобряэ

Ответить

Kyler

Boy
0

Очень сложно

Ответить

Василий Лебедев

Kyler
6

"Пересядь с верхней полки на лицо пассажира нижней".

Ответить

Boy Next Door

Василий
0

Нет ничего хуже чем разжевывать шутки

Ответить

Антон Сциталов

Boy
1

Хуже этого только люди, которые не могут отличать разжевывание понятной всем шутки от разжевывание вполне себе нормальной шутки. Ну решил человек не гуглить, а здесь спросить, что вы накинулись? Я вот не запоминаю имена всех этих личностей, теперь мне нельзя спрашивать кто они и как связаны с шуткой? 

Ответить

Boy Next Door

Антон
–1

Воу-воу, расслабься

Никто не накинулся, я высказал свое мнение, а ты пришел защищать постороннего человека не пойми от чего

Ответить

Василий Лебедев

Boy
1

Так не разжевывай, тебя не заставляют. Воспитанный человек не лезет ни к кому с подобными замечаниями.

Ответить

Boy Next Door

Василий
–1

Уроки воспитания на тж

Нафталином запахло

Ответить

Василий Лебедев

Boy
0

Которые начал ты.

Ответить

Boy Next Door

Василий
0

Нет, ты

Ответить

Антон Сциталов

Василий
0

Но только в дневное время

Ответить

Boy Next Door

Василий
0

на лицо нижнего*

Ответить

Василий Лебедев

Boy
0

Спасибо, что продолжаешь разжевывать.

Ответить

Boy Next Door

Василий
0

Ну что поделать если ты взял на себя смелость разжевать и не сдюжил

Ответить

Василий Лебедев

Boy
0

Смешной ты клоун.

Ответить

Boy Next Door

Василий
0
Ответить

Boy Next Door

Kyler
1

Самую малость

Ответить

Weall FAlldown

–15

Курить в тамбурах бы ещё разрешили

Ответить

Weall FAlldown

Weall
1

Душнилы-зожники с нижних полок рвутся

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Weall
0

Не прямо в тамбурах, но специальную зону для курильщиков сделать нужно. С вытяжкой и так, что бы вне этой зоны не пахло. А душнилы-зожники идут на хуй, тут главное не забота о чужом здоровье, а чтобы курильщик мог спокойно курить, никому не мешая дымом и запахом.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Yarshd
0

Ну ты и душнила

Ответить

Weall FAlldown

Yarshd
–1

Все в правильно, вытяжки обязательно.

Ответить

George Weiller

Weall
1

и срать

Ответить

George Weiller

George
0
Ответить

Weall FAlldown

George
0

Электричка-крестьян проблемы

Ответить

Goodsanta

Weall
0

Кури в своем дворе.

Ответить

Weall FAlldown

Goodsanta
0

Очень либерально.

Ответить

Goodsanta

Weall
0

Согласен.

Ответить

Weall FAlldown

Goodsanta
0

А Вейпы норм?

Ответить

Goodsanta

Weall
0

В поезде - нет. А так курите хоть гавно куриное - мне поебать.

Ответить

Роман Трусов

0

А что, раньше у верхних не было права сидеть на нижних?

Ответить

Владимир Дыркин

Роман
2

нет, только по согласию человека с нижней полки

Ответить

Искусный Дворянин

Владимир
2

И это правильно, что нужно согласие. А то получается, что верхние зачастую еще и дешевле нижних, при этом на нижней днем будешь пользоваться только половиной, потому что попадется какая-нибудь бабка вредная и будет мозги делать, мол вот смотри в билете разрешено, не выпендривайся внучек. А челик снизу просто хотел нормально лежать и читать книгу, отдыхать. А теперь будет как в самолете сидеть, а раз стол еще общий, бабка скажет ему, что хочет сидеть жопой у окна и кушать, потому что смотри вот в правилах.

Но вообще это конечно крайность описал, вряд ли что-то изменится сильно

Ответить

Weall FAlldown

Роман
2

Хз, вообще мне кажется любители посидеть должны заранее озаботиться покупкой билета на нужное им места. Ну а если обьебались с выбором, то уважать желание соседа снизу, если тот захотел полежать. токсики и душнилы везде найдут почву для конфликта, для таких индивидуумов и пишут эти правила наверно

Ответить

Василий Лебедев

Роман
0

Причем это было почвой для частых конфликтов, потому что не все знали и верили в существование такого правила.

Ответить

Алексей Логачев

0

Нормальная компания: 

У нас есть проблема, что граждане с верхних полок ругаются с гражданами нижних полок, что будем делать? Может постепенно будем заменять поезда, где не будет двухъярусных сидений? Заодно и плацкарты уберем и сделаем ряд сидений только на коротких направлениях? 

РЖД: 

Дайте поручение юридическому отделу, чтобы они урегулировали отношения граждан верхних и нижних ярусов

Ответить

Просто Тимуррр

Алексей
1

заменять поезда где не будет двухъярусных сидений

Ты же понимаешь, что если в вагоне помещается не 100 человек, а 50 (то есть потенциальная выручка упадет вдвое), то для этих 50 вдвое вырастет стоимость билета, чтоб окупить энергоносители, работу персонала, амортизацию состава и путей? Скажи, что ты это понимаешь. Я хочу знать, что люди вокруг меня пользуются мозгами в своей голове, прежде чем написать какую-нибудь хуйню.

Ответить

Mikhail Lukup

0

Единственное, надо указать, что не в период например между 23.00 - 7.00. 

Ответить

Goodsanta

Mikhail
–1

 >в ДНЕВНОЕ время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке

Ну камон.

Ответить

Mikhail Lukup

Goodsanta
0

Когда коммент писал, этого пункта ещё не было

Ответить

Goodsanta

Mikhail
0

Что ж, это возможно.

Ответить

Gleb Eltsov

0

А чё там с ценообразованием, нижние места по-старому будут на треть дороже в свете этих новостей?

Ответить

Анеля Королева

Gleb
0

они стоят одинаково, разница есть только в купе 

Ответить

Gleb Eltsov

Анеля
0

Купе эти правила вроде тоже касаются.

Ответить

bro mi

Анеля
0

Нихуа, верхнее боковое дешевле и в возле-туалетном отсеке верхние дешевле.

Ответить

Владимир Дыркин

Анеля
0

Они стоят одинаково только если покупаешь за пару месяцев до даты, потом цена на нижнее место резко увеличивается.

Ответить

Искусный Дворянин

Gleb
0

Не на треть дороже, это верхние будут дешевле

Ответить

Gleb Eltsov

Искусный
0

Ну это всё меняет, конечно.

Ответить

Ruslan Sviridov

0

Плацкарт всегда сближал людей, давал почувствовать себя единым целым с нашим многонациональным народом. Сейчас РЖД ещё и отдаляться от этого народа запретил, отлично. 

Ответить

Искусный Дворянин

Ruslan
0

Сейчас такие пиздатые двухэтажные поездка, в которых одни купешки, что даже не влом проехать сутки на таком

Ответить

Вася Пупкин

0

Типо я лежу спокойно на нижней полке и мне надо пустить посидеть кого-то? ну очень странное решение. Лучше бы написали, что разрешается сидеть на нижней полке в определенное время: завтрака, обеда и ужина, было бы логичнее. Может чуваку с верхней не спится и он хочет сидеть всю ночь на нужней. Бред

Ответить

Егор Собин

Вася
0

Ты тупой? Там же написано, что в дневное время

Ответить

George Weiller

Егор
0

Ты тупой? А он не может в дневное время там лежать?

Ответить

Владимир Дыркин

0

У меня никогда не было проблем с покушать, когда еду на верхней полке. Мне зачастую даже настаивают типа спускайся посиди поешь. Всегда всё мило и по доброму.

Ответить

Андрей Гусев

0

Летайте самолётом. Всё просто, по цене сопоставимо.

Ответить

Владимир Дыркин

Андрей
0

Это где такие цены сопоставимые?

Ответить

Евгений Благолев

0

А пассажиры с нижних полок смогут залезать на верхние полежать?

Ответить

Ольга Семенова

–5

Пассажир поезда с верхней полки может всегда сесть на бутылку. Все ясно и понятно. 

Ответить

Владимир Дыркин

Ольга
0

странные у вас выводы и ассоциации 

Ответить

Boy Next Door

Владимир
0

Ей норм, достаточно почитать ее комменты

Ответить

Ольга Семенова

Boy
0

Пасибо за комплименты. 

Ответить

Boy Next Door

Ольга
1
Ответить

Ольга Семенова

Boy
0

У тебя ответ и +1 появляются одновременно. Это комплимент. 

Ответить

Ольга Семенова

Владимир
0

Ага. Прав у верхнеполочных никаких. Но носками морят на отлично. 

Ответить

Владимир Дыркин

Ольга
0

какая взаимосвязь места в вагоне и вонью ног  пассажиров?

Ответить

Ольга Семенова

Владимир
0

Такая, что ноги с верхних полок свешивают нижнепольным под нос. В отместку) О-о. 

Ответить

Владимир Дыркин

Ольга
1

Что за бред вы пишите?

Ответить

Ольга Семенова

Владимир
0

Однажды я ехала на нижней полке, но соседка с верхней спустилась ко мне с утра и сидела там весь день. За день путешествия я ужасно устала, но мне некомфортно было просить человека не сидеть на моей полке, ведь весь день находиться на верхней полке тоже невозможно. Таким образом, моя ненастроенность на конфликт привела к тому, что поездка не была комфортной.
В другой раз я ехала на верхней полке, только зашла в поезд, дедушка снизу уже запрещает класть багаж под его полку, уже настроен на конфликт. А когда речь зашла о том, что нужно поужинать, он сказал, что это прекрасно можно сделать на верхней полке (Ваше место верхнее - на нем и сидите). Но все же чаще мне приходилось ехать с понимающими людьми, с которыми удавалось найти компромисс, а не с Дыркиным. 

Ответить

Владимир Дыркин

Ольга
0

А при чём здесь я?

Ответить

Искусный

Владимир
0

У тебя носки воняют

Ответить

unidentified

Ольга
0

так кто чьи носки в итоге нюхал

Ответить
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