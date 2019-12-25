Прямой эфир
Пассажиров с нижних полок также лишили «приоритетного права» на использование стола.
В новых электронных билетах для поездов дальнего следования заметили разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время. На это обратили внимание РИА «Новости».
В бланке билета пассажиров верхних полок указано следующее: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». У пассажиров нижних полок: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке». Новые билеты должны появиться в продаже в 2020 году.
В 2017 году РЖД объясняла, что по правилам пассажиры с нижних полок могут не пускать к себе пассажиров с верхних полок. Кроме того, у них есть приоритетное право на использование столика и нижнего багажного отделения. «Федеральная пассажирская компания» тогда разъяснила РИА «Новости», что действует следующее правило: пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнее место с согласия пассажира с билетом на него.
Так начинаются гражданские войны. Сначала ты требуешь нижнюю полку у владельца билета, потом столик, потом багаж а потом убиваешь их Франца Фердинанда.
Если бы таких комментов на ТЖ было больше, он бы встал с колен
Всмысле, мы же уже одного главаря затравили, перешел работать к конкурентам в майл.ру
И если раньше был чувак, который школьник на всех фотках, то теперь @Сергей Звезда , который на всех фотках разный, с ним будет сложнее
главаря затравили
это был Фунт как из Золотого теленка) подставной директор, который теперь отбывает
Полки какие-то. Давно бы сделали места по типу капсульных отелей.
пассажирам верхних полок сидеть на нижних
Залина Маршенкулова одобряэ
"Пересядь с верхней полки на лицо пассажира нижней".
Нет ничего хуже чем разжевывать шутки
Хуже этого только люди, которые не могут отличать разжевывание понятной всем шутки от разжевывание вполне себе нормальной шутки. Ну решил человек не гуглить, а здесь спросить, что вы накинулись? Я вот не запоминаю имена всех этих личностей, теперь мне нельзя спрашивать кто они и как связаны с шуткой?
Воу-воу, расслабься
Никто не накинулся, я высказал свое мнение, а ты пришел защищать постороннего человека не пойми от чего
Так не разжевывай, тебя не заставляют. Воспитанный человек не лезет ни к кому с подобными замечаниями.
Уроки воспитания на тж
Нафталином запахло
на лицо нижнего*
Спасибо, что продолжаешь разжевывать.
Ну что поделать если ты взял на себя смелость разжевать и не сдюжил
Курить в тамбурах бы ещё разрешили
Душнилы-зожники с нижних полок рвутся
Не прямо в тамбурах, но специальную зону для курильщиков сделать нужно. С вытяжкой и так, что бы вне этой зоны не пахло. А душнилы-зожники идут на хуй, тут главное не забота о чужом здоровье, а чтобы курильщик мог спокойно курить, никому не мешая дымом и запахом.
и срать
Очень либерально.
А что, раньше у верхних не было права сидеть на нижних?
нет, только по согласию человека с нижней полки
И это правильно, что нужно согласие. А то получается, что верхние зачастую еще и дешевле нижних, при этом на нижней днем будешь пользоваться только половиной, потому что попадется какая-нибудь бабка вредная и будет мозги делать, мол вот смотри в билете разрешено, не выпендривайся внучек. А челик снизу просто хотел нормально лежать и читать книгу, отдыхать. А теперь будет как в самолете сидеть, а раз стол еще общий, бабка скажет ему, что хочет сидеть жопой у окна и кушать, потому что смотри вот в правилах.
Но вообще это конечно крайность описал, вряд ли что-то изменится сильно
Хз, вообще мне кажется любители посидеть должны заранее озаботиться покупкой билета на нужное им места. Ну а если обьебались с выбором, то уважать желание соседа снизу, если тот захотел полежать. токсики и душнилы везде найдут почву для конфликта, для таких индивидуумов и пишут эти правила наверно
Причем это было почвой для частых конфликтов, потому что не все знали и верили в существование такого правила.
Нормальная компания:
У нас есть проблема, что граждане с верхних полок ругаются с гражданами нижних полок, что будем делать? Может постепенно будем заменять поезда, где не будет двухъярусных сидений? Заодно и плацкарты уберем и сделаем ряд сидений только на коротких направлениях?
РЖД:
Дайте поручение юридическому отделу, чтобы они урегулировали отношения граждан верхних и нижних ярусов
заменять поезда где не будет двухъярусных сидений
Ты же понимаешь, что если в вагоне помещается не 100 человек, а 50 (то есть потенциальная выручка упадет вдвое), то для этих 50 вдвое вырастет стоимость билета, чтоб окупить энергоносители, работу персонала, амортизацию состава и путей? Скажи, что ты это понимаешь. Я хочу знать, что люди вокруг меня пользуются мозгами в своей голове, прежде чем написать какую-нибудь хуйню.
Единственное, надо указать, что не в период например между 23.00 - 7.00.
А чё там с ценообразованием, нижние места по-старому будут на треть дороже в свете этих новостей?
они стоят одинаково, разница есть только в купе
Они стоят одинаково только если покупаешь за пару месяцев до даты, потом цена на нижнее место резко увеличивается.
Не на треть дороже, это верхние будут дешевле
Плацкарт всегда сближал людей, давал почувствовать себя единым целым с нашим многонациональным народом. Сейчас РЖД ещё и отдаляться от этого народа запретил, отлично.
Сейчас такие пиздатые двухэтажные поездка, в которых одни купешки, что даже не влом проехать сутки на таком
Типо я лежу спокойно на нижней полке и мне надо пустить посидеть кого-то? ну очень странное решение. Лучше бы написали, что разрешается сидеть на нижней полке в определенное время: завтрака, обеда и ужина, было бы логичнее. Может чуваку с верхней не спится и он хочет сидеть всю ночь на нужней. Бред
Ты тупой? Там же написано, что в дневное время
У меня никогда не было проблем с покушать, когда еду на верхней полке. Мне зачастую даже настаивают типа спускайся посиди поешь. Всегда всё мило и по доброму.
Летайте самолётом. Всё просто, по цене сопоставимо.
Пассажир поезда с верхней полки может всегда сесть на бутылку. Все ясно и понятно.
странные у вас выводы и ассоциации
Ей норм, достаточно почитать ее комменты
Пасибо за комплименты.
Ага. Прав у верхнеполочных никаких. Но носками морят на отлично.
какая взаимосвязь места в вагоне и вонью ног пассажиров?
Такая, что ноги с верхних полок свешивают нижнепольным под нос. В отместку) О-о.
Что за бред вы пишите?
Однажды я ехала на нижней полке, но соседка с верхней спустилась ко мне с утра и сидела там весь день. За день путешествия я ужасно устала, но мне некомфортно было просить человека не сидеть на моей полке, ведь весь день находиться на верхней полке тоже невозможно. Таким образом, моя ненастроенность на конфликт привела к тому, что поездка не была комфортной.
В другой раз я ехала на верхней полке, только зашла в поезд, дедушка снизу уже запрещает класть багаж под его полку, уже настроен на конфликт. А когда речь зашла о том, что нужно поужинать, он сказал, что это прекрасно можно сделать на верхней полке (Ваше место верхнее - на нем и сидите). Но все же чаще мне приходилось ехать с понимающими людьми, с которыми удавалось найти компромисс, а не с Дыркиным.
А при чём здесь я?