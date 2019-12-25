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Arthur Khamzin
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Сервис доставки еды «Кухня на районе» начал забирать упаковку, одноразовую посуду и приборы на переработку Материал редакции

Чтобы передать курьеру посуду на переработку, её надо помыть и заплатить 9 рублей.

17 комментариев
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​Пакет «Кухни на районе» Фото из твиттера @scherbakovx

Сервис по доставке еды «Кухня на районе» стал собирать у клиентов упаковки, одноразовую посуду и приборы от предыдущих заказов для переработки. Система действует в тестовом режиме с 25 декабря. Об этом TJ сообщили представители компании.

Как передать упаковку и прочие предметы на переработку:

  • Предварительно помыть всё и сложить в пакет «Кухни»;
  • При следующем заказе в приложении нажать «Вернуть упаковку»;
  • Передать упаковку курьеру.

Курьер отвезёт пакет обратно на кухню и положит в специальный мусорный контейнер. Всю упаковку отправят на сортировочную линию в Троицк (входит в состав Москвы), где её распределят по фракциям (бумага, пластик и так далее). Затем всё отправят на переработку.

За услугу придётся дополнительно заплатить девять рублей. Три рубля отправятся в фонд WWF, три — курьеру, а ещё три рубля компания возьмёт за оплату сортировки. В «Кухне на районе» назвали плату за возврат символической: она не покрывает расходы, но «не обесценивает весь процесс».

С момента запуска к нам поступало огромное количество запросов, а мы всё это время изучали возможные варианты: от альтернативной упаковки до ресайкла. Благодаря тому, что на рынке уже появились технологичные сортировочные линии, такие как наш партнёр этой кампании MGS Group, а также производители со спросом на вторичные гранулы пластика, нам удалось собрать весь пазл.

Кирилл Родин
сооснователь «Кухни на районе»

Сервис также сохранит функцию доставки еды без приборов. По данным компании, за последние 30 дней около 26% заказов (около 100 тысяч штук) были сделаны с этой пометкой. Сколько таких заказов было раньше, не уточнялось.

Тестирование продлится до середины января. После этого компания планирует выявить все проблемы в работе и запустить полноценную программу по утилизации упаковок. «Кухня на районе» работает только в Москве, её точки находятся в 26 районах города.

#новости #сервисы

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17 комментариев
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Кирилл Вселенский

4

Заказываю доставку еды чтобы не мыть посуду, а тут предлагают ее помыть и еще денег за это накинуть 

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Гендер Гиик

2

"Всю посуду, предварительно помыв, можно будет за 9 рублей передать курьеру." Кто-кому 9 рублей должен?

Ответить

Сергей Звезда

Гендер
0

мы им

Ответить

Maxim Kshishtovski

Гендер
0

"За услугу придётся дополнительно заплатить девять рублей. Три рубля отправятся в фонд WWF, три — курьеру, а ещё три рубля компания возьмёт за оплату сортировки."

Ответить

Ilya Korotkov

Гендер
0

никто ничего никому не должен. Это дело добровольное. 

Ответить

Alex Macher

1

Как всегда пеар походу, а по факту будут прессовать максимум.

Ответить

Унылый Лось

Alex
2

Та скорее эту помытую посуду будут засовывать в следующие заказы.

Ответить

Анна Гласс

Унылый
1

лол, да (еще и за твои деньги)

Ответить

Сергей Васильев

0

Как получить 9 рублей из нихуя.

Ответить

Анна Гласс

Сергей
2

И сэкономить на мытье одноразовой посуды для следующих заказов

Ответить

Сергей Васильев

Анна
0

Кек!

Ответить

Gleb Eltsov

–1
Ответить

N/a

0

А почему весь пластик из всех этих контейнеров раздельного сбора просто струей воды не помыть?

Ответить

Ilya Korotkov

N/a
0

потому что отмывка общей кучи гавна удорожает процесс переработки ( плюс один этап, соответствующее оборудование необходимо, а не обычные раковины). 

Ответить

Дмитрий Щёлоков

0

Два соображения:

1. Том Сойер вами гордиться;
2. Грех не навариться на идиотах.

Ответить

George Weiller

0

Доставщики, помимо того, что нужно еще заказы разносить, теперь собирают достаточно громоздкую одноразовую посуду

Ответить

Anna Luben

0

Одно раздражает в этом всём: нужно где-то хранить этот пластик до того как сдашь его в переработку.

И в итоге месяц где-то в квартире мотается пара пластиковых ПЛОШЕК и ты аж спать не можешь как хочешь их выкинуть

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