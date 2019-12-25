Чтобы передать курьеру посуду на переработку, её надо помыть и заплатить 9 рублей.

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​Пакет «Кухни на районе» Фото из твиттера @scherbakovx

Сервис по доставке еды «Кухня на районе» стал собирать у клиентов упаковки, одноразовую посуду и приборы от предыдущих заказов для переработки. Система действует в тестовом режиме с 25 декабря. Об этом TJ сообщили представители компании.

Как передать упаковку и прочие предметы на переработку:

Предварительно помыть всё и сложить в пакет «Кухни»;

При следующем заказе в приложении нажать «Вернуть упаковку»;

Передать упаковку курьеру.



Курьер отвезёт пакет обратно на кухню и положит в специальный мусорный контейнер. Всю упаковку отправят на сортировочную линию в Троицк (входит в состав Москвы), где её распределят по фракциям (бумага, пластик и так далее). Затем всё отправят на переработку.

За услугу придётся дополнительно заплатить девять рублей. Три рубля отправятся в фонд WWF, три — курьеру, а ещё три рубля компания возьмёт за оплату сортировки. В «Кухне на районе» назвали плату за возврат символической: она не покрывает расходы, но «не обесценивает весь процесс».

С момента запуска к нам поступало огромное количество запросов, а мы всё это время изучали возможные варианты: от альтернативной упаковки до ресайкла. Благодаря тому, что на рынке уже появились технологичные сортировочные линии, такие как наш партнёр этой кампании MGS Group, а также производители со спросом на вторичные гранулы пластика, нам удалось собрать весь пазл. Кирилл Родин сооснователь «Кухни на районе»

Сервис также сохранит функцию доставки еды без приборов. По данным компании, за последние 30 дней около 26% заказов (около 100 тысяч штук) были сделаны с этой пометкой. Сколько таких заказов было раньше, не уточнялось.