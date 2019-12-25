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Чтобы передать курьеру посуду на переработку, её надо помыть и заплатить 9 рублей.
Сервис по доставке еды «Кухня на районе» стал собирать у клиентов упаковки, одноразовую посуду и приборы от предыдущих заказов для переработки. Система действует в тестовом режиме с 25 декабря. Об этом TJ сообщили представители компании.
Как передать упаковку и прочие предметы на переработку:
Курьер отвезёт пакет обратно на кухню и положит в специальный мусорный контейнер. Всю упаковку отправят на сортировочную линию в Троицк (входит в состав Москвы), где её распределят по фракциям (бумага, пластик и так далее). Затем всё отправят на переработку.
За услугу придётся дополнительно заплатить девять рублей. Три рубля отправятся в фонд WWF, три — курьеру, а ещё три рубля компания возьмёт за оплату сортировки. В «Кухне на районе» назвали плату за возврат символической: она не покрывает расходы, но «не обесценивает весь процесс».
Сервис также сохранит функцию доставки еды без приборов. По данным компании, за последние 30 дней около 26% заказов (около 100 тысяч штук) были сделаны с этой пометкой. Сколько таких заказов было раньше, не уточнялось.
Тестирование продлится до середины января. После этого компания планирует выявить все проблемы в работе и запустить полноценную программу по утилизации упаковок. «Кухня на районе» работает только в Москве, её точки находятся в 26 районах города.
Заказываю доставку еды чтобы не мыть посуду, а тут предлагают ее помыть и еще денег за это накинуть
"Всю посуду, предварительно помыв, можно будет за 9 рублей передать курьеру." Кто-кому 9 рублей должен?
"За услугу придётся дополнительно заплатить девять рублей. Три рубля отправятся в фонд WWF, три — курьеру, а ещё три рубля компания возьмёт за оплату сортировки."
Как всегда пеар походу, а по факту будут прессовать максимум.
Та скорее эту помытую посуду будут засовывать в следующие заказы.
Как получить 9 рублей из нихуя.
И сэкономить на мытье одноразовой посуды для следующих заказов
А почему весь пластик из всех этих контейнеров раздельного сбора просто струей воды не помыть?
потому что отмывка общей кучи гавна удорожает процесс переработки ( плюс один этап, соответствующее оборудование необходимо, а не обычные раковины).
Два соображения:
1. Том Сойер вами гордиться;
2. Грех не навариться на идиотах.
Доставщики, помимо того, что нужно еще заказы разносить, теперь собирают достаточно громоздкую одноразовую посуду
Одно раздражает в этом всём: нужно где-то хранить этот пластик до того как сдашь его в переработку.
И в итоге месяц где-то в квартире мотается пара пластиковых ПЛОШЕК и ты аж спать не можешь как хочешь их выкинуть