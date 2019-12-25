На учениях 17 полицейских мешали 12 девятиклассникам разорвать их «живую цепь со щитами».

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Прокуратура Татарстана завершила проверку после учений МВД с участием школьников в Татарстане. Выяснилось, что подростки играли «нарушителей», хотя МВД заявляло, что они только наблюдали за происходящим. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Привлечение школьников к таким учениям прокуратура назвала незаконным, так как это «поставило под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы».

Проверка также выяснила, что школьники «выполняли роль условных нарушителей общественного порядка» . А не просто наблюдали за происходящим, как заявляло МВД. Полиция утверждала, что «ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка».

12 учащихся двух девятых классов. выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с последними. прокуратура Татарстана

Прокуратура также заявила, что за происходящим наблюдали директор школы и классный руководитель подростков.

Изначально учения должны были провести в парке «Солнечный» с участием актива села Новотроицкое в качестве статистов-правонарушителей. Но руководство села отказало МВД, так как парк готовили к новогодним праздникам. Поэтому ответственный за учения полицейский договорился с руководством школы.