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Артём Мазанов
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Прокуратура: на учебном разгоне акции в Татарстане школьники играли «нарушителей», а не просто наблюдателей Материал редакции

На учениях 17 полицейских мешали 12 девятиклассникам разорвать их «живую цепь со щитами».

8 комментариев
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Прокуратура Татарстана завершила проверку после учений МВД с участием школьников в Татарстане. Выяснилось, что подростки играли «нарушителей», хотя МВД заявляло, что они только наблюдали за происходящим. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Привлечение школьников к таким учениям прокуратура назвала незаконным, так как это «поставило под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы».

Проверка также выяснила, что школьники «выполняли роль условных нарушителей общественного порядка». А не просто наблюдали за происходящим, как заявляло МВД. Полиция утверждала, что «ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка».

12 учащихся двух девятых классов. выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с последними.

прокуратура Татарстана

Прокуратура также заявила, что за происходящим наблюдали директор школы и классный руководитель подростков.

Изначально учения должны были провести в парке «Солнечный» с участием актива села Новотроицкое в качестве статистов-правонарушителей. Но руководство села отказало МВД, так как парк готовили к новогодним праздникам. Поэтому ответственный за учения полицейский договорился с руководством школы.

22 декабря в соцсетях рассказали, что в Татарстане полицейские прошли учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. На следующий день к девушке, опубликовавшей видео с этого мероприятия, пришли полицейские.

#новости #татарстан #образование

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8 комментариев
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Сергей Рязанцев

15

По результатам учений 17 полицейских успешно отбились от 12 девятикласников

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Ольга Семенова

1

Прокуроры это выяснили спустя три дня? 

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0 Yeblonski

Ольга
4

Христос тоже не сразу воскрес...🤔

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Ilia Gurtovoy

Ольга
3
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Паша Красников

Ольга
0

Нужно было собрать все данные и оформить официально. Да, бюрократия, но это не смешно. ИМХО

Ответить

Ilia Gurtovoy

Паша
4

Прокураху порвало.

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Vedmed

1

еба, вот реальная школа жизни, теперь они знают если орут сверху бей блок сверху, блок снизу, а мы долбоебы только крючки дверные выпиливали из проволоки

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Карина Мирзаева

0

Я вот на эту ситуацию смотрю так. В факте подобных "учений" нет прям ужаса, но думаю надо было из этого сделать что-то добровольное для учеников, чтобы они сами записались. Были морально и физически готовы к каким-то физическим упражнениям. Уверена нашлось бы достаточно желающих, если бы сделали все честно и открыто

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