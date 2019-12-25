Прямой эфир
На учениях 17 полицейских мешали 12 девятиклассникам разорвать их «живую цепь со щитами».
Прокуратура Татарстана завершила проверку после учений МВД с участием школьников в Татарстане. Выяснилось, что подростки играли «нарушителей», хотя МВД заявляло, что они только наблюдали за происходящим. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Привлечение школьников к таким учениям прокуратура назвала незаконным, так как это «поставило под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы».
Проверка также выяснила, что школьники «выполняли роль условных нарушителей общественного порядка». А не просто наблюдали за происходящим, как заявляло МВД. Полиция утверждала, что «ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка».
Прокуратура также заявила, что за происходящим наблюдали директор школы и классный руководитель подростков.
Изначально учения должны были провести в парке «Солнечный» с участием актива села Новотроицкое в качестве статистов-правонарушителей. Но руководство села отказало МВД, так как парк готовили к новогодним праздникам. Поэтому ответственный за учения полицейский договорился с руководством школы.
22 декабря в соцсетях рассказали, что в Татарстане полицейские прошли учения по разгону митингов. «Участниками акции» выступили девятиклассники. На следующий день к девушке, опубликовавшей видео с этого мероприятия, пришли полицейские.
По результатам учений 17 полицейских успешно отбились от 12 девятикласников
Прокуроры это выяснили спустя три дня?
Нужно было собрать все данные и оформить официально. Да, бюрократия, но это не смешно. ИМХО
еба, вот реальная школа жизни, теперь они знают если орут сверху бей блок сверху, блок снизу, а мы долбоебы только крючки дверные выпиливали из проволоки
Я вот на эту ситуацию смотрю так. В факте подобных "учений" нет прям ужаса, но думаю надо было из этого сделать что-то добровольное для учеников, чтобы они сами записались. Были морально и физически готовы к каким-то физическим упражнениям. Уверена нашлось бы достаточно желающих, если бы сделали все честно и открыто