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Артём Мазанов
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Навальный: к Шаведдинову в части приставили человека, который постоянно находится с ним рядом, даже в туалете Материал редакции

Сотруднику ФБК заявили, что телефон «он не получит ни при каких обстоятельствах».

58 комментариев
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Руслан Шаведдинов​ Фото с его фейсбука 

К сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову, которого отправили служить в Арктику, в части приставили человека, который постоянно находится рядом с ним, даже в туалете. Об этом рассказал Алексей Навальный.

Шаведдинов позвонил Навальному по телефону сотрудника санчасти, чтобы сообщить адрес электронной почты, на который нужно отправить его медицинские документы: начальник санчасти согласился посмотреть на бумаги, по которым сотрудника ФБК якобы нельзя было призывать на военную службу.

Навальный рассказал, что Шаведдинова «не держат взаперти, но к нему приставлен человек, который находится с ним буквально каждую секунду». «Спит Руслан, ест или идёт в туалет — человек находится рядом и наблюдает», — пояснил политик.

Руслану уже объявили, что телефон он не получит ни при каких обстоятельствах. Несмотря на то, что у всех остальных рядовых срочной службы телефоны есть. А в субботу вообще официальный день, когда можно звонить. Руслану сообщили, что ему нельзя будет звонить и по субботам. И вообще никаких коммуникаций с внешним миром у него не будет.

Алексей Навальный
политик

Политик заявил, что адвокаты Шаведдинова подадут заявления о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о незаконном запрете использовать средства связи и о превышении полномочий. Иск подадут также в отношении оператора Yota, который, по данным ФБК, заблокировал номер Шаведдинова во время обысков.

Чувак слоняется по секретной военной части даже без присяги. Никто её там не принимает, все на Новую Землю попадают только после присяги и учебки.

23 декабря дома у Шаведдинова прошёл обыск, после которого его увезли в неизвестном направлении. На следующий день стало известно, что сотрудника ФБК увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов пропал после…
Связи с Шаведдиновым нет почти сутки. По данным Фонда, Yota заблокировала его номер при задержании.
tjournal.ru

#новости #призывшаведдинова

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58 комментариев
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Дмитрий Евсеев

–60

Есть вообще какие-то доказательства что его забрали и там такое происходит?

пока похоже на «хвост виляет собакой»
фотки левые все.

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Алексей Логачев

Дмитрий
63

Я тебе больше скажу, не факт, что Навальный существует. Говорят, что видео монтируется нейросетью, изображение - это хорошо сделанная 3D модель

Ответить

Дмитрий Евсеев

Алексей
–48

Твой сарказм не материализует ни одного факта, как бы ты не старался, фанатик сисяна.

а культ личности и фанатизм - это не либерализм здорового человека, а Византия 

Ответить

Danil Shch

Алексей
0

generation Пи

Ответить

Дмитрий Евсеев

Дмитрий
–59

Можете хоть сто минусов поставить, но кроме слепой веры в слово Сисяна у вас ничего нет кроме левых фоток этого насреддинова. Жалкие фанатики 

Ответить

tosik

Дмитрий
32

фанатики

леваки

сисян

кривляние фамилий

45 летний кремлебот детектед. тебя с одноклассников перевели на тэжэ?

Ответить

Goodsanta

tosik
12

Можете хоть сто минусов поставить

challenge accepted

Ответить

Дмитрий Евсеев

Goodsanta
–2

Тогда 1000, плз, а то жалкие фанатики, 100 хуйня

Ответить

Goodsanta

Дмитрий
0

Ну это уже похоже на национальную идею ТЖ

Ответить

Maxim Semenov

tosik
0

бумер :^)

Ответить

Nick Yasnov

tosik
0

Почему они кривляют фамилии, кстати? Какой-то интересный феномен.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Nick
–1

Мм это метапостирония над либералами, которые вечно так делают. Типа они такие же тупые ватники. Ток у них сисян а не ботокс - вождь, а так один в один

Ответить

Дмитрий Евсеев

tosik
0

Леваки я не писал.

а фамилии вечно либералы кривляют и пишут про внешность кроваворежимных, типа ботокс там и тд.

Забавно, как вы византийцы разделились на два лагеря одинаковых глупых фанатиков, которые думают, что они разные.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Дмитрий
–20

Забавно смотреть, как этот народ постоянно наябывают, начиная с 1917, а они ещё и с пеной у рта защищают таких наебателей, как Сисян

Ответить

tosik

Дмитрий
6

наябывают

аххахаха
Скажи начальству шаблоны ответов поменять, устарели лет на 7

Ответить

Petr Andreev

Дмитрий
0

А у тебя есть пруфы что его не забрали ? Докажи обратное раз говоришь

Ответить

Rimus12

Дмитрий
0

с пеной у рта

По степени агрессивных комментариев больше у вас такое действие. При этом от вас никакой конкретики тоже не заметно.

Ответить

Vladimir Medvedev

Дмитрий
0

Порвало)))

Ответить

Дмитрий Ермакович

Дмитрий
1

Сотни минусов тебе мало будет, ведь всем очевидно кто именно тут жалкий фанатик.

Ответить

Oleg Burkov

Дмитрий
0

Ты это серьезно, что ли??

Ответить

Weall FAlldown

Дмитрий
0

Говорят у ФСБ с бюджетами плохо стало, а полёты на Новую Землю не из дешёвых.

Ответить

Vladimir Medvedev

Weall
0

Говорят ...

Это просто тебе премию на нг платить не хотят, вот и говорят. А в фсб все норм с деньгами.

Ответить

Igor Kmn

7

И посматривает, - а не либеральным ли дерьмом он испражняется 

Ответить

Толян Сердюков

Igor
15

Возможно, даже пробует его на вкус

Ответить

Igor Kmn

Толян
0

И - изысканность 

Ответить

Unknown

Толян
0

Мммм- авокадо.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Igor
–10

Это новая мифология появления Навального? 

Что-то в духе античности или Скандинавии.

Ответить

Alex Pavljenko

8

Это просто уму непостижимо. Если это действительно правда, то это реально ГУЛАГ

Ответить

Олег Иванов

Alex
–19

Такая же правда, как и гулаг.

Ответить

Philipp Kozhevnikov

Олег
2

ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Глава II. Организация ГУЛАГа [Документы №№ 53–88]

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009167

Приказ ОГПУ № 130/63 «Об организации управления…
Приказ ОГПУ № 130/63 «Об организации управления лагерями ОГПУ»
www.alexanderyakovlev.org
Ответить

Goodsanta

3

Руслану сообщили, что ему нельзя будет звонить

Шаведдинов позвонил Навальному

Эм?

Ответить

Goodsanta

Goodsanta
–1

А в субботу вообще официальный день, когда можно звонить.

Чет слабо верится в "официальные дни звонков".

Короч: если все на самом деле так, как кажется на первый взгляд - чувака жаль.
Но вот эта новость похожа почему-то на дополнительный наброс говна. Ждем апдейта короч.

Ответить

Артём Мазанов

Goodsanta
15

В армии и правда есть официальный день для звонков. В этот день солдатам телефоны выдают. 

Ответить

Goodsanta

Артём
–3

Ну хз про официальный день - у меня такого не было, нам выдавали ежедневно на 20-30 минут, если рота не косячила. Но вот чувак, который служил в секретной части рассказывал, что с момента прибытия и до дембеля телефон он в руки не получал и на год из реальности выпал. Только письма писал домой

Ответить

Артём Мазанов

Goodsanta
3

Ну от части зависит. Но вообще только по субботам. Где я служил, телефоны не отбирали вообще, проходил весь год со смартфоном. Но это другая история 

Ответить

Евстафий Селюк

Артём
0

ЗГТшниики - ПИДАРАСЫ

Ответить

Артём Мазанов

Евстафий
0

Ну не без этого конечно

Ответить

exwaifu

Артём
0

Мазанов мазанный. Вот каламбур.

Ответить

Паша Красников

Goodsanta
1

Чет слабо верится в "официальные дни звонков

Когда я служил (в 2009-2010) только по субботам после обеда давали звонить, на остальное время официально забирали телефоны в сейф, а у кого не было мобильного, но была симка - давали какой-нибудь из оставленных предыдущими срочниками, либо звонили по стационарному дисковому телефону

Ответить

Victor Malov

0

Вот это спецоперация, аж дух захватывает.

А в целом, понятно, что очень печально. Но сам факт, что не убили / избили / покалечили, а вот таким необычным оригинальным способом - уже хорошо. Помним дело журналиста, которому проломили голову из-за Химкинского леса и оставили буквально овощем и инвалидом.

Ответить

Данислав Жуков

Victor
2

Ничего хорошего в этой ситуации нет.

Ответить

Goodsanta

Victor
0

Но сам факт, что не убили / избили / покалечили

Ну вообще да, довольно изобретательно. Уверен, что если бы захотели избавиться - чувак бы просто исчез.

Ответить

Gleb Eltsov

Goodsanta
0

Нафига плодить мучеников, если можно закрыть пациента почти легально

Ответить

Евгений Мартынов

–6

LLC "Libera Huparvalo"

Нужен фактчекинг, хули. Времена такие

Ответить

Роман Новиков

Евгений
0

Не хочешь фактчекингом заняться случайно?

Ответить

Евгений Мартынов

Роман
1

Ну вроде ж как последние пару дней Шаведдинов в суперпозиции находится - то неизвестно где, то внезапно оказывается, что связь есть. Такая хуйня навевает на мысль о неподтверждаемом инфоповоде, коими отечественная медиасфера и без того забита чуть менее, чем полностью. В этом плане хотелось бы хоть каких-то подтверждений. Вопрос о фактчекинге скорее всего правильнее адресовать Навальному.

Ответить

That cat

1

Находит как-то Навальный Шаведдинова на Новой Земле, а он там в нарды со своим надзирателем играет.

Ответить

Ольга Семенова

That
0

Хорошо, если в нарды. 

Ответить

Ромыч Хомыч

0

Даже если бы Шаведдинова расстреляли прямо у него дома, ничего бы не случилось
Большинству плевать. Не его и ок

Ответить

Vladimir Galler

Ромыч
0

 Есть вообще какие-то доказательства что его расстреляли и там такое происходит?

 пока похоже на «хвост виляет собакой» фотки левые все.

Ответить

Serg

0

Какой же грёбаный стыд. Просто сюр.

Ответить

Fred Summer

0

Он же просто может не принимать присягу и потребовать альтернативную службу. Тогда уже будет реальный ГУЛАГ 2.0

Ответить

Ольга Семенова

Fred
0

Текст присяги уже подготовлен:
«Я, Шаведдинов Руслан Табризович, торжественно не присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято не соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго не выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно не исполнять воинский долг, мужественно не защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Руки развяжите мне! Дайте автомат!».

Они этого, похоже, хотят. 

Ответить

Helgi Oiisac

0

одного понять не могу.

н а х у я

Ответить

ɥh

Helgi
0

пол года не знали, как сторонников ФБК напугать, вот теперь решили пытаться запугать молодым пацанов армией, но это тоже пердёшь в лужу

Ответить

Ольга Семенова

Helgi
0

Это долгая история. Началось всё с приёмника, извиняюсь, с преемника.

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

« ...увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.»

Хорошо хоть на архипелаг ГУЛАГ уже не возят

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

А разве альтернативную службу не ввели?

Ответить
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