Сотруднику ФБК заявили, что телефон «он не получит ни при каких обстоятельствах».

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Руслан Шаведдинов​ Фото с его фейсбука

К сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову, которого отправили служить в Арктику, в части приставили человека, который постоянно находится рядом с ним, даже в туалете. Об этом рассказал Алексей Навальный.

Шаведдинов позвонил Навальному по телефону сотрудника санчасти, чтобы сообщить адрес электронной почты, на который нужно отправить его медицинские документы: начальник санчасти согласился посмотреть на бумаги, по которым сотрудника ФБК якобы нельзя было призывать на военную службу.

Навальный рассказал, что Шаведдинова «не держат взаперти, но к нему приставлен человек, который находится с ним буквально каждую секунду». «Спит Руслан, ест или идёт в туалет — человек находится рядом и наблюдает», — пояснил политик.

Руслану уже объявили, что телефон он не получит ни при каких обстоятельствах. Несмотря на то, что у всех остальных рядовых срочной службы телефоны есть. А в субботу вообще официальный день, когда можно звонить. Руслану сообщили, что ему нельзя будет звонить и по субботам. И вообще никаких коммуникаций с внешним миром у него не будет. Алексей Навальный политик

Политик заявил, что адвокаты Шаведдинова подадут заявления о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о незаконном запрете использовать средства связи и о превышении полномочий. Иск подадут также в отношении оператора Yota, который, по данным ФБК, заблокировал номер Шаведдинова во время обысков.

Чувак слоняется по секретной военной части даже без присяги. Никто её там не принимает, все на Новую Землю попадают только после присяги и учебки.