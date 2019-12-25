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Сотруднику ФБК заявили, что телефон «он не получит ни при каких обстоятельствах».
К сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову, которого отправили служить в Арктику, в части приставили человека, который постоянно находится рядом с ним, даже в туалете. Об этом рассказал Алексей Навальный.
Шаведдинов позвонил Навальному по телефону сотрудника санчасти, чтобы сообщить адрес электронной почты, на который нужно отправить его медицинские документы: начальник санчасти согласился посмотреть на бумаги, по которым сотрудника ФБК якобы нельзя было призывать на военную службу.
Навальный рассказал, что Шаведдинова «не держат взаперти, но к нему приставлен человек, который находится с ним буквально каждую секунду». «Спит Руслан, ест или идёт в туалет — человек находится рядом и наблюдает», — пояснил политик.
Политик заявил, что адвокаты Шаведдинова подадут заявления о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о незаконном запрете использовать средства связи и о превышении полномочий. Иск подадут также в отношении оператора Yota, который, по данным ФБК, заблокировал номер Шаведдинова во время обысков.
23 декабря дома у Шаведдинова прошёл обыск, после которого его увезли в неизвестном направлении. На следующий день стало известно, что сотрудника ФБК увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.
Есть вообще какие-то доказательства что его забрали и там такое происходит?
пока похоже на «хвост виляет собакой»
фотки левые все.
Я тебе больше скажу, не факт, что Навальный существует. Говорят, что видео монтируется нейросетью, изображение - это хорошо сделанная 3D модель
Твой сарказм не материализует ни одного факта, как бы ты не старался, фанатик сисяна.
а культ личности и фанатизм - это не либерализм здорового человека, а Византия
Можете хоть сто минусов поставить, но кроме слепой веры в слово Сисяна у вас ничего нет кроме левых фоток этого насреддинова. Жалкие фанатики
Тогда 1000, плз, а то жалкие фанатики, 100 хуйня
Почему они кривляют фамилии, кстати? Какой-то интересный феномен.
Мм это метапостирония над либералами, которые вечно так делают. Типа они такие же тупые ватники. Ток у них сисян а не ботокс - вождь, а так один в один
Леваки я не писал.
а фамилии вечно либералы кривляют и пишут про внешность кроваворежимных, типа ботокс там и тд.
Забавно, как вы византийцы разделились на два лагеря одинаковых глупых фанатиков, которые думают, что они разные.
Забавно смотреть, как этот народ постоянно наябывают, начиная с 1917, а они ещё и с пеной у рта защищают таких наебателей, как Сисян
А у тебя есть пруфы что его не забрали ? Докажи обратное раз говоришь
Сотни минусов тебе мало будет, ведь всем очевидно кто именно тут жалкий фанатик.
Говорят у ФСБ с бюджетами плохо стало, а полёты на Новую Землю не из дешёвых.
Говорят ...
Это просто тебе премию на нг платить не хотят, вот и говорят. А в фсб все норм с деньгами.
И посматривает, - а не либеральным ли дерьмом он испражняется
Возможно, даже пробует его на вкус
Это новая мифология появления Навального?
Что-то в духе античности или Скандинавии.
Это просто уму непостижимо. Если это действительно правда, то это реально ГУЛАГ
Такая же правда, как и гулаг.
ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Глава II. Организация ГУЛАГа [Документы №№ 53–88]
Руслану сообщили, что ему нельзя будет звонить
Шаведдинов позвонил Навальному
Эм?
А в субботу вообще официальный день, когда можно звонить.
Чет слабо верится в "официальные дни звонков".
Короч: если все на самом деле так, как кажется на первый взгляд - чувака жаль.
Но вот эта новость похожа почему-то на дополнительный наброс говна. Ждем апдейта короч.
Ну хз про официальный день - у меня такого не было, нам выдавали ежедневно на 20-30 минут, если рота не косячила. Но вот чувак, который служил в секретной части рассказывал, что с момента прибытия и до дембеля телефон он в руки не получал и на год из реальности выпал. Только письма писал домой
Чет слабо верится в "официальные дни звонков
Когда я служил (в 2009-2010) только по субботам после обеда давали звонить, на остальное время официально забирали телефоны в сейф, а у кого не было мобильного, но была симка - давали какой-нибудь из оставленных предыдущими срочниками, либо звонили по стационарному дисковому телефону
Вот это спецоперация, аж дух захватывает.
А в целом, понятно, что очень печально. Но сам факт, что не убили / избили / покалечили, а вот таким необычным оригинальным способом - уже хорошо. Помним дело журналиста, которому проломили голову из-за Химкинского леса и оставили буквально овощем и инвалидом.
Нафига плодить мучеников, если можно закрыть пациента почти легально
LLC "Libera Huparvalo"
Нужен фактчекинг, хули. Времена такие
Не хочешь фактчекингом заняться случайно?
Ну вроде ж как последние пару дней Шаведдинов в суперпозиции находится - то неизвестно где, то внезапно оказывается, что связь есть. Такая хуйня навевает на мысль о неподтверждаемом инфоповоде, коими отечественная медиасфера и без того забита чуть менее, чем полностью. В этом плане хотелось бы хоть каких-то подтверждений. Вопрос о фактчекинге скорее всего правильнее адресовать Навальному.
Находит как-то Навальный Шаведдинова на Новой Земле, а он там в нарды со своим надзирателем играет.
Даже если бы Шаведдинова расстреляли прямо у него дома, ничего бы не случилось
Большинству плевать. Не его и ок
Есть вообще какие-то доказательства что его расстреляли и там такое происходит?
пока похоже на «хвост виляет собакой» фотки левые все.
Он же просто может не принимать присягу и потребовать альтернативную службу. Тогда уже будет реальный ГУЛАГ 2.0
Текст присяги уже подготовлен:
«Я, Шаведдинов Руслан Табризович, торжественно не присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято не соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго не выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно не исполнять воинский долг, мужественно не защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Руки развяжите мне! Дайте автомат!».
Они этого, похоже, хотят.
одного понять не могу.
н а х у я
Это долгая история. Началось всё с приёмника, извиняюсь, с преемника.
« ...увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.»
Хорошо хоть на архипелаг ГУЛАГ уже не возят