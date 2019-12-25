Девушку признали виновной в оправдании терроризма.

В закладки

​Екатерина Муранова Фото Светланы Прокопьевой, Радио Свобода

Анархистку Екатерину Муранову признали виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Решение вынес Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Карелии, сообщает «Медиазона». Мурановой назначили штраф в 350 тысяч рублей.

Уголовное дело против анархистки возбудили в марте из-за её комментария под постом паблика «Народная Самооборона». В тексте говорится о Михаиле Жлобицком, который в октябре 2018 года подорвал себя у приёмной архангельского управления ФСБ. «Мир праху его! Герой», — прокомментировала Муранова.

По версии обвинения, девушка написала это, «осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий» и «имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом» интернет-пользователей.

Сама Муранова утверждает, что никогда не поддерживала терроризм и не распространяла идеи ненависти и вражды: «Я всегда считала, что это преступление против человечества с самыми жесткими последствиями». Но она не отрицает, что оставляла комментарий.