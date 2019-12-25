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Новости
Anna Begiashvili
3498

Анархистку из Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей. Она написала комментарий к новости о взрыве у архангельского ФСБ Материал редакции

Девушку признали виновной в оправдании терроризма.

55 комментариев
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​Екатерина Муранова Фото Светланы Прокопьевой, Радио Свобода

Анархистку Екатерину Муранову признали виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Решение вынес Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Карелии, сообщает «Медиазона». Мурановой назначили штраф в 350 тысяч рублей.

Уголовное дело против анархистки возбудили в марте из-за её комментария под постом паблика «Народная Самооборона». В тексте говорится о Михаиле Жлобицком, который в октябре 2018 года подорвал себя у приёмной архангельского управления ФСБ. «Мир праху его! Герой», — прокомментировала Муранова.

По версии обвинения, девушка написала это, «осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий» и «имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом» интернет-пользователей.

Сама Муранова утверждает, что никогда не поддерживала терроризм и не распространяла идеи ненависти и вражды: «Я всегда считала, что это преступление против человечества с самыми жесткими последствиями». Но она не отрицает, что оставляла комментарий.

Свидетелями по делу выступили студенты-юристы Российской правовой академии. Они дали однотипные показания, в суде оценивали комментарий анархистки как «противоправный» и «незаконный», но не могли вспомнить его содержание.

#новости #суды #соцсети

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55 комментариев
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Boy Next Door

15

Они дали однотипные показания, в суде оценивали комментарий анархистки как «противоправный» и «незаконный», но не могли вспомнить его содержание

Заебись, не читал, но осуждаю
Все летит по плану

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empSokol

Boy
0

Как с Соколовским было, когда были свидетели, оскорблённые его поступком, но не знающие, что такое покемоны.

Ответить

Boy Next Door

empSokol
1

А ведь было время покемонов по 1 каналу показывали

Ответить

Павел Мусатов

11

Не эти опять?

Ответить

Alexander Petcoglo

8

Сначала блокируют все возможные способы распоряжаться деньгами. Потом назначают штраф в 350 тысяч. Дальше по логике надо лишить жилья. Потом отобрать ребёнка. Потом во всём обвинить либералов.

Ответить

Vladimir Galler

4

 > общественную опасность своих действий

Искренне не понимаю как могут быть общественно опасны комментарии 

Ответить

Sergey Michko

Vladimir
2

В США различают hate speech и fighting words.

Первое — проявление ненависти, например, к социальной группе — разрешено, охраняется первой поправкой к конституции.

Второе — призывы к насилию или угрозы — преследуется по закону.

Ответить

Igor Kmn

Vladimir
0

Комментарии формируют общественное мнение. Они это прекрасно знают, поскольку постоянно этим пользуются. Хоть и неумело, что к лучшему. 

Ответить

Vladimir Galler

Igor
0

А, и оправданение терроризма приведёт к терактам? 

За этой формулировкой такая логика? 
Ну, можно было и догадаться, затупил я 

Ответить

Igor Kmn

Vladimir
0

Ты не затупил. Злоупотребления на местах - обычная практика вчк ещё с советских времён 

Ответить

Weall FAlldown

Vladimir
0

Так же как оправдания холокоста

Ответить

Дитковский

4

Хмм, а майор есть на ТЖ?

Ответить

Dragan Velimirovic

Дитковский
0

Есть, Ширяев его зовут

Ответить

Дитковский

Dragan
2

Не ну серьезно, просто тутиногда прям очень лютые комменты, что может уберечь авторов этих коментов?

Ответить

Анна Гласс

Дитковский
6

Ничего. Руководство ресурса еще год назад открыто сказало, что если запросят данные - они выдадут, так что что писать и когда, личное дело пользователей.

Ответить

Дитковский

Анна
0

Нормально. Интересно почему в ВК так много ползователей засудили, а тут тишина

Ответить

Анна Гласс

Дитковс…
4

Интересно почему когда началась заваруха пейвол пал. Интересно, что когда вышел новый закон в том году, спросила пять раз как вы будете разбираться с тем, что ресурс тоже участвует в таких вещах. Он не модерирует сообщения, он их хранит в открытом доступе и не удаляет сообщения которые могут закон нарушить. Чо-то мне промычали, типа хз как с этим, будет прецендент, посмотрим, но типа ответственность у пользователя и надо будет выдать данные - выдадим

Ответить

empSokol

Анна
0

По идее только айпишники могут выдать, за остальным надо обращаться к соцсетям, через которые была авторизация.

Ответить

Анна Гласс

empSokol
2

Да пусть че хотят выдают, снимать пейвол в случае таких законов - не самое заботливое решение, если острые темы поднимаются (и не самими пользователями, а и авторами и самим ресурсом), а не тематический форум про то как козла доить или куличи консервировать

Ответить

Boy Next Door

Анна
0

Ссылку можно на тред?

Ответить

Анна Гласс

Boy
1

ща искать леностно, не веришь - переспроси у руководства на этот случай что делать будут

Ответить

Boy Next Door

Анна
0

Смысл спрашивать, интересно было почитать

Нет так нет

Ответить

Boy Next Door

Дитковс…
0

Кмк потому что тж все еще больше местечковый ресурс, широким массам не известный

Ответить

Анна Гласс

Boy
1

Особенно на фоне того, что изначально руководство было в политике замешано, с какими-то заказами в вк по столкновению лбами либерах и не либерах

Ответить

Boy Next Door

Анна
0

Я о другом говорю

Перечитай коммент

Ответить

Анна Гласс

Boy
1

Ты говоришь, что ресурс местячковый, в то время как это не говно-форум на пару человек никому неизвестный, куда менее местячковый чем акки в вк, которые ищут для статистики и заведения дел явно не по крупности говорящего. Он не такой уж местячковый, про тройку этих ресурсов знает очень много народа (периодически всплывает и на двачах, и в других пабликах, рекламодатели тоже не мелкие), они метят в медиа и постоянно там ошиваются, рядом с крупными изданиями и сми

Ответить

Паша Красников

Анна
4

периодически всплывает в Вечернем Урганте

Ответить

Kyler

Паша
0

Кстати замечал, что многие блогеры делают скрины с ТЖ

Ответить

Boy Next Door

Анна
0

очень много народа

В вк 700к подписчиков, допустим, много
Друзей там не увидел, среди знакомых затруднюсь назвать людей, которые в курсе про тж, не говоря уже о широких массах населения

периодически всплывает и на двачах, и в других пабликах

лол

они метят в медиа

как с 15 года их читаю, все до сих пор метят

Ответить

Анна Гласс

Boy
0

 Друзей там не увидел, среди знакомых затруднюсь назвать людей, которые в курсе про тж

странная оценка популярности, но в целом мне все равно как ты оцениваешь местячковость)
и у меня нет задачи тебя переспорить
 как с 15 года их читаю, все до сих пор метят 

ну да, только раньше хоть пейвол был и не было закона об оскорблении власти

как ищут акки для заведения дел в вк, я надеюсь ты знаешь, совсем не популярности, почему туда и попадают разные мелкие рандомы

Ответить

Boy Next Door

Анна
0

странная оценка популярности

По-моему самая очевидная
Если бы я от условной тети Сраки лет 40 с работы услышал про тж, тогда спору бы не было
Пример утрированный

Ответить

Анна Гласс

Boy
0

Мне вообще странно сравнивать ВК и тж, потому что первое - соцсеть и от тети сраки ты скорее про нее услышишь, а второе - вообще не соцсеть. Но есть пролиберальные издания, ресурсы и так далее, и если где б врагов народа искать, то явно на них, не? И чем в своей среде они популярнее, тем логичнее на них придти. А зачем тете сраке такие издания? Зачем ей популярная соцсеть я понимаю, майонезные рецепты постить

Ответить

Boy Next Door

Анна
0

Разговор изначально по популярность  зашел

Про вк я от нее услышу, про медузу, ленту, рбк услышу
Про тж нет
Вот и все
Поэтому как из вкшных пабликов маргинальных цепляли невезунчиков для выполнения плана, так и будут цеплять

А что будет на ресурсах типа тж - время покажет

Ответить

Анна Гласс

Boy
0

 Про вк я от нее услышу, про медузу, ленту, рбк услышу

как ты сравниваешь рбк, медузу, ленту и вк? если первые это издания, а второе соцсеть. она про первые может ничего не знать, а в соцсети находится

 Поэтому как из вкшных пабликов маргинальных цепляли невезунчиков для выполнения плана, так и будут цеплять 

ну это ты ошибаешься конечно) не так это делается и обсуждали в том году как, и примеры приводил тот кто с этим сталкивался, и все уже говорено-переговорено

Ответить

Boy Next Door

Анна
0

как ты сравниваешь рбк, медузу, ленту и в к

по популярности
в том понимании, что они на слуху
ну это ты ошибаешься конечно)

в чем ошибаюсь? Из тех громких дел все за лайки и репосты в вк

Ответить

Анна Гласс

Boy
0

Лол

Ответить

Boy Next Door

Дитковский
0

Только это

Ответить

Дитковский

Boy
1

Маска хуесоса?

Ответить

Boy Next Door

Дитковс…
4

Тебе виднее

Ответить

Dragan Velimirovic

Дитковский
0

Забота о сохранении своей анонимности.

Ответить

Искусный Дворянин

Дитковский
1

Major Api TJ

Ответить

Weall FAlldown

1

анархистка

Это чтобы сразу придать ей вид мученицы, пострадавшей за свои политические убеждения?
Как говорить о своих права - все становятся сразу гражданами.
Как взрывать фсб - анархисты.

Ответить

Евгений Мартынов

Weall
1

при анкапе такого не будет

Ответить

Weall FAlldown

Евгений
1

Прав человека? Скорее всего

Ответить

Паша Красников

1

Прочитал как "Российской правой академии"

Ответить

Роман Белоус

0

Как суд понял, что текст комментария относился к подорвавшемуся чуваку?

Ответить

Sergey Michko

Роман
0

Погиб 1 человек, она написала «мир праху»

Ответить

Паша Красников

Sergey
2

Православие всепрщающее

Ответить

Ольга Семенова

0

Полный ппц. Он же мог быть героем абсолютно в любой области. Здешние студенты-юмористы не дадут соврать. 

Ответить

Sergey Pal

0

Ой, да каждого десятого на ТЖ можно под такое в резонансных новостях притягивать. Как пример — недавнее нападение на ФСБ (его кстати признали терактом или нет?).

Ответить

пепси

Sergey
0

Его признали ебать кеком

Ответить

Sergey Pal

пепси
0

На ТЖ, а в Администрации президента?)

Ответить

пепси

Sergey
0

А там хуй сосут и могут только митингующих безоружных пиздить)) А как дело доходит до серьезного... То там начинается "А она утонула" илт "А произошел хлопок"

Ответить

Александр Маничев

0

На моего друга Никиту похож

Ответить

пепси

0

Так и не понял, в каком месте нам всем (ии всем) должно стать ясно, почему это юную особу именуют анархисткой... Нихуя ж не ясно блять. Ну оставила она коммент и хуй? Где анархизм то?

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