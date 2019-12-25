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Девушку признали виновной в оправдании терроризма.
Анархистку Екатерину Муранову признали виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Решение вынес Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Карелии, сообщает «Медиазона». Мурановой назначили штраф в 350 тысяч рублей.
Уголовное дело против анархистки возбудили в марте из-за её комментария под постом паблика «Народная Самооборона». В тексте говорится о Михаиле Жлобицком, который в октябре 2018 года подорвал себя у приёмной архангельского управления ФСБ. «Мир праху его! Герой», — прокомментировала Муранова.
По версии обвинения, девушка написала это, «осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий» и «имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом» интернет-пользователей.
Сама Муранова утверждает, что никогда не поддерживала терроризм и не распространяла идеи ненависти и вражды: «Я всегда считала, что это преступление против человечества с самыми жесткими последствиями». Но она не отрицает, что оставляла комментарий.
Свидетелями по делу выступили студенты-юристы Российской правовой академии. Они дали однотипные показания, в суде оценивали комментарий анархистки как «противоправный» и «незаконный», но не могли вспомнить его содержание.
Они дали однотипные показания, в суде оценивали комментарий анархистки как «противоправный» и «незаконный», но не могли вспомнить его содержание
Заебись, не читал, но осуждаю
Все летит по плану
Сначала блокируют все возможные способы распоряжаться деньгами. Потом назначают штраф в 350 тысяч. Дальше по логике надо лишить жилья. Потом отобрать ребёнка. Потом во всём обвинить либералов.
> общественную опасность своих действий
Искренне не понимаю как могут быть общественно опасны комментарии
В США различают hate speech и fighting words.
Первое — проявление ненависти, например, к социальной группе — разрешено, охраняется первой поправкой к конституции.
Второе — призывы к насилию или угрозы — преследуется по закону.
А, и оправданение терроризма приведёт к терактам?
За этой формулировкой такая логика?
Ну, можно было и догадаться, затупил я
Хмм, а майор есть на ТЖ?
Есть, Ширяев его зовут
Не ну серьезно, просто тутиногда прям очень лютые комменты, что может уберечь авторов этих коментов?
Ничего. Руководство ресурса еще год назад открыто сказало, что если запросят данные - они выдадут, так что что писать и когда, личное дело пользователей.
Нормально. Интересно почему в ВК так много ползователей засудили, а тут тишина
Интересно почему когда началась заваруха пейвол пал. Интересно, что когда вышел новый закон в том году, спросила пять раз как вы будете разбираться с тем, что ресурс тоже участвует в таких вещах. Он не модерирует сообщения, он их хранит в открытом доступе и не удаляет сообщения которые могут закон нарушить. Чо-то мне промычали, типа хз как с этим, будет прецендент, посмотрим, но типа ответственность у пользователя и надо будет выдать данные - выдадим
Да пусть че хотят выдают, снимать пейвол в случае таких законов - не самое заботливое решение, если острые темы поднимаются (и не самими пользователями, а и авторами и самим ресурсом), а не тематический форум про то как козла доить или куличи консервировать
Ссылку можно на тред?
ща искать леностно, не веришь - переспроси у руководства на этот случай что делать будут
Кмк потому что тж все еще больше местечковый ресурс, широким массам не известный
Особенно на фоне того, что изначально руководство было в политике замешано, с какими-то заказами в вк по столкновению лбами либерах и не либерах
Я о другом говорю
Перечитай коммент
Ты говоришь, что ресурс местячковый, в то время как это не говно-форум на пару человек никому неизвестный, куда менее местячковый чем акки в вк, которые ищут для статистики и заведения дел явно не по крупности говорящего. Он не такой уж местячковый, про тройку этих ресурсов знает очень много народа (периодически всплывает и на двачах, и в других пабликах, рекламодатели тоже не мелкие), они метят в медиа и постоянно там ошиваются, рядом с крупными изданиями и сми
периодически всплывает в Вечернем Урганте
очень много народа
В вк 700к подписчиков, допустим, много
Друзей там не увидел, среди знакомых затруднюсь назвать людей, которые в курсе про тж, не говоря уже о широких массах населения
периодически всплывает и на двачах, и в других пабликах
лол
они метят в медиа
как с 15 года их читаю, все до сих пор метят
Друзей там не увидел, среди знакомых затруднюсь назвать людей, которые в курсе про тж
странная оценка популярности, но в целом мне все равно как ты оцениваешь местячковость)
и у меня нет задачи тебя переспорить
как с 15 года их читаю, все до сих пор метят
ну да, только раньше хоть пейвол был и не было закона об оскорблении власти
как ищут акки для заведения дел в вк, я надеюсь ты знаешь, совсем не популярности, почему туда и попадают разные мелкие рандомы
странная оценка популярности
По-моему самая очевидная
Если бы я от условной тети Сраки лет 40 с работы услышал про тж, тогда спору бы не было
Пример утрированный
Мне вообще странно сравнивать ВК и тж, потому что первое - соцсеть и от тети сраки ты скорее про нее услышишь, а второе - вообще не соцсеть. Но есть пролиберальные издания, ресурсы и так далее, и если где б врагов народа искать, то явно на них, не? И чем в своей среде они популярнее, тем логичнее на них придти. А зачем тете сраке такие издания? Зачем ей популярная соцсеть я понимаю, майонезные рецепты постить
Разговор изначально по популярность зашел
Про вк я от нее услышу, про медузу, ленту, рбк услышу
Про тж нет
Вот и все
Поэтому как из вкшных пабликов маргинальных цепляли невезунчиков для выполнения плана, так и будут цеплять
А что будет на ресурсах типа тж - время покажет
Про вк я от нее услышу, про медузу, ленту, рбк услышу
как ты сравниваешь рбк, медузу, ленту и вк? если первые это издания, а второе соцсеть. она про первые может ничего не знать, а в соцсети находится
Поэтому как из вкшных пабликов маргинальных цепляли невезунчиков для выполнения плана, так и будут цеплять
ну это ты ошибаешься конечно) не так это делается и обсуждали в том году как, и примеры приводил тот кто с этим сталкивался, и все уже говорено-переговорено
как ты сравниваешь рбк, медузу, ленту и в к
по популярности
в том понимании, что они на слуху
ну это ты ошибаешься конечно)
в чем ошибаюсь? Из тех громких дел все за лайки и репосты в вк
Только это
анархистка
Это чтобы сразу придать ей вид мученицы, пострадавшей за свои политические убеждения?
Как говорить о своих права - все становятся сразу гражданами.
Как взрывать фсб - анархисты.
при анкапе такого не будет
Как суд понял, что текст комментария относился к подорвавшемуся чуваку?
Погиб 1 человек, она написала «мир праху»
Полный ппц. Он же мог быть героем абсолютно в любой области. Здешние студенты-юмористы не дадут соврать.
Ой, да каждого десятого на ТЖ можно под такое в резонансных новостях притягивать. Как пример — недавнее нападение на ФСБ (его кстати признали терактом или нет?).
Так и не понял, в каком месте нам всем (ии всем) должно стать ясно, почему это юную особу именуют анархисткой... Нихуя ж не ясно блять. Ну оставила она коммент и хуй? Где анархизм то?