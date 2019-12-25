Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
1328

Кандидаты в президенты США начали критиковать Amazon, но всё равно тратят на него сотни тысяч долларов Материал редакции

Компанию ругают за уход от уплаты налогов, несправедливые условия труда и создание монополии на рынке.

7 комментариев
В закладки
Берни Сандерс и Элизабет Уоррен на президентских дебатах демократов в Лос-Анджелесе Фото Брендона Смайаловски ​для Getty

Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и другие начали активно критиковать Amazon за уход от уплаты налогов, несправедливое отношение к работникам и не только. Но несмотря на это политики постоянно совершают покупки в сервисе, тратя сотни тысяч долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, изучившее декларации о расходах на предвыборные кампании.

По данным журналистов, восемь главных кандидатов от демократов и Трамп суммарно потратили почти 600 тысяч долларов на Amazon только за первые девять месяцев 2019 года. В большинстве случаев штабы политиков заказывали в сервисе расходные материалы для офисов. При этом в списке не оказалось Майкла Блумберга — основателя и крупнейшего владельца Bloomberg News, потому что он вступил в гонку только в ноябре 2019 года.

Уоррен напомнила о своей позицию в отношении Amazon в декабре 2019 года. На дебатах демократов она заявила, что кандидаты от обеих партий сходятся в одном — всех «взбесило», что Amazon отчиталась о прибыли в 10 миллиардов долларов и не заплатила налоги.

Что говорили об Amazon кандидаты в президенты США и сколько на него потратили

  • Берни Сандерс, 233 тысячи долларов — «Я солидарен с мужественными работниками Amazon, которые были вынуждены прекратить работы из-за несправедливых рабочих условий»;
  • Элизабет Уоррен, 151 тысяча долларов — «Amazon уничтожает небольшие компании, копируя продукты, которые они продают в маркетплейсе Amazon, и продавая собственную фирменную версию»;
  • Кори Брукер, 58 тысяч долларов — «Я отдельно выделю такие компании как Halliburton и Amazon, которые не платят налогов, мы должны изменить это»;
  • Дональд Трамп, 37 тысяч долларов — «Я прав в том, что быть „мальчиком на побегушках” Amazon обошлось Почтовой службе США в огромное количество денег»;
  • Джо Байден, 33 тысячи долларов — «Ни одна компания не должна получать миллиарды долларов прибыли и платить налоги по меньшей ставке, чем пожарные и учителя».

В 2018 году Amazon, IBM, Netflix, Activision Blizzard и другие крупные компании в США заплатили нулевой налог на прибыль. Несмотря на официальную ставку в размере 21%, корпорациям удалось найти лазейки в законах, которые позволили получить льготы и не платить отчисления.

#бизнес #сша #трамп #деньги

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Анархистку из Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей. Она написала комментарий к новости о взрыве у архангельского ФСБ
Девушку признали виновной в оправдании терроризма.
4
11
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u0441\u0448\u0430","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 7, "likes": 11, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132885, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Dec 2019 19:15:50 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 132885, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132885\/get","add":"\/comments\/132885\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132885"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александра Хотимченко

0

Ну а по другому и не стать самым богатым человеком в мире

Ответить

Алексей Логачев

Александра
9

Почему? Можно ещё власть в стране захватить и госмонополии заставить на себя работать... 

Ответить

Weall FAlldown

2

Лысый из Амазон зажал донаты чтоли

Ответить

Gregory

1

Напомнило

Ответить

Alexey Novikov

0

Популисты херовы.

Ответить

Павел Суворов

0

Недобросовестные условия труда?
Вы там вообще читаете то, что из вас лезет?

Ответить

Гулли Вер

0

И что? Тут тоже критикуют Путина, но продолжают жить в России — альтернатива-то (или желания/возможности её искать) есть не у всех.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
RDR2 на ПК
162
Новости
В новых билетах РЖД нашли разрешение пассажирам верхних полок сидеть на нижних. Раньше можно было их не пускать
Пассажиров с нижних полок также лишили «приоритетного права» на использование стола.
145
Новости
«Палкой снизу, бей!»: на Урале спецназ ФСИН выступил перед школьниками
На посвящении детей в кадеты силовики показали несколько приёмов сдерживания протестующих.
142
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Рождественская ярмарка в Таллине
37
Интернет и мемы
RDR2 на ПК
162
Новости
The Insider: Yota установила особый статус для сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, который не мог связаться с адвокатом
В базе оператора появилось указание «сообщать в PR» обо всех действиях по номеру.
160

Прямой эфир

Bitchcraft

В новых билетах РЖД нашли…

Дмитрий Евсеев

Навальный: к Шаведдинову в…

Человек-человек

«Заглянул в телефон и понял…

Станислав Есин

«Заглянул в телефон и понял…

Никита Петров

«Заглянул в телефон и понял…

Настя Иванова

RDR2 на ПК

капитан ильич

В Ленобласти восемь школьников…

Av Av

Анархистку из Карелии…

Александр Корнеев

Мем умирает, когда им…

Times Roman

Мило

Weall FAlldown

«Все развлечения Ленинграда»: в…

Владимир Симонов

Прокуратура: на учебном разгоне…

Человек-человек

«Заглянул в телефон и понял…

DJV Yoga

Обучение Кундалини йоге

Weall FAlldown

«Все развлечения Ленинграда»: в…

Ислам Маммеев

ФБК: сотрудника фонда Руслана…

Slava WaiZ

RDR2 на ПК

Glan

RDR2 на ПК

Настя Иванова

RDR2 на ПК

Zeleny Ded

«Заглянул в телефон и понял…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]