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Компанию ругают за уход от уплаты налогов, несправедливые условия труда и создание монополии на рынке.
Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и другие начали активно критиковать Amazon за уход от уплаты налогов, несправедливое отношение к работникам и не только. Но несмотря на это политики постоянно совершают покупки в сервисе, тратя сотни тысяч долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, изучившее декларации о расходах на предвыборные кампании.
По данным журналистов, восемь главных кандидатов от демократов и Трамп суммарно потратили почти 600 тысяч долларов на Amazon только за первые девять месяцев 2019 года. В большинстве случаев штабы политиков заказывали в сервисе расходные материалы для офисов. При этом в списке не оказалось Майкла Блумберга — основателя и крупнейшего владельца Bloomberg News, потому что он вступил в гонку только в ноябре 2019 года.
Уоррен напомнила о своей позицию в отношении Amazon в декабре 2019 года. На дебатах демократов она заявила, что кандидаты от обеих партий сходятся в одном — всех «взбесило», что Amazon отчиталась о прибыли в 10 миллиардов долларов и не заплатила налоги.
Что говорили об Amazon кандидаты в президенты США и сколько на него потратили
В 2018 году Amazon, IBM, Netflix, Activision Blizzard и другие крупные компании в США заплатили нулевой налог на прибыль. Несмотря на официальную ставку в размере 21%, корпорациям удалось найти лазейки в законах, которые позволили получить льготы и не платить отчисления.
Ну а по другому и не стать самым богатым человеком в мире
Почему? Можно ещё власть в стране захватить и госмонополии заставить на себя работать...
Недобросовестные условия труда?
Вы там вообще читаете то, что из вас лезет?
И что? Тут тоже критикуют Путина, но продолжают жить в России — альтернатива-то (или желания/возможности её искать) есть не у всех.