Больше эту ситуацию бизнесмен пообещал не комментировать.

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Андрей Костин ​Снимок Дмитрия Азарова, «Коммерсант»

Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования Фонда борьбы с коррупцией, в которых утверждалось, что журналистка Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева летают на бизнес-джетах, ранее принадлежавших ВТБ. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Костин заявил, что больше не будет комментировать эти расследования. «Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь», — пояснил он.

Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю ещё. Понимаете, это его [Навального] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Андрей Костин глава ВТБ

2 декабря Навальный рассказал, что нашёл у журналистки Аскер-заде недвижимость на 340 миллионов от ВТБ и памятную табличку Костину в Нью-Йорке. Политик также заявил, что ведущая «России 1» пользуется самолётом за 60 миллионов долларов, ранее принадлежавшем ВТБ.