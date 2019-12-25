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Больше эту ситуацию бизнесмен пообещал не комментировать.
Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования Фонда борьбы с коррупцией, в которых утверждалось, что журналистка Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева летают на бизнес-джетах, ранее принадлежавших ВТБ. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.
Костин заявил, что больше не будет комментировать эти расследования. «Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь», — пояснил он.
2 декабря Навальный рассказал, что нашёл у журналистки Аскер-заде недвижимость на 340 миллионов от ВТБ и памятную табличку Костину в Нью-Йорке. Политик также заявил, что ведущая «России 1» пользуется самолётом за 60 миллионов долларов, ранее принадлежавшем ВТБ.
4 декабря Навальный рассказал о принадлежавшем ВТБ бизнес-джете, на котором летает Медведева. Политик добавил, что семье премьер-министра не полагается личный самолёт, она должна передвигаться за свой счёт.
Костин прокомментировал расследование фразой "Я больше не буду это комментировать", я правильно прочитал? Просто обычно дают комментарий, а потом заявляют уже, что больше не собираются... Ему написали текст, но он потерял страницу с комментарием и перешёл сразу на вторую?
У Пельменя даже мужества не хватает ни признать, ни решительно отвергнуть. Все двоит, троит, выгадывает. Сразу видно вертлявого дипломата, спекулянтишку и отпрыска Галины Борисовны.))
+ он в браке
Ну это в общем ничего не значит
Ну типа он не может признать это, так как бьет по институту семьи. Мол у такой шишки любовница и их спалили и т.д.
Тут скорее его любовница не оценит публичного признания за ней такого статуса.
Кажется мне, что Костину на институт брака и свою репутация в этом контексте посрать, не политик он.
Да Заде это тоже по банану. На такой высоте летают только матерые хищницы-шалавеллы с тефлоновой моралью, которые прекрасно просчитывают последствия и стратегию своего поведения. Вон такая же вавилонская блудница Канделаки при живом то муже со всеми перетерлась, а хоть бы в одном глазу?! Моральный ореол даже не погнулся у мамзель.. :))
Да че признавать, брак скорее всего давно номинальный, живут отдельно и всех всё устраивает, денег хватает. И это абсолютно нормально, такое бывает, но почему развод не оформить — это вопрос.
бизнесмен
лол
Решала
В вики наиболее четкое объяснение:
Там уже пофиксили. Но ты можешь перепофиксить.
Не, ну это любовь, без вопросов
Ой, не надо завидовать.
Некоторые любят за красоту, некоторые любят за ум, дак почему бы не любить за деньги?
Я всё сказал.
i have spoken
Русские вани схавают и такой ответ) им многого не нужно
Пар спущен и всё заебись
Весь в "грязи" а типа такой с белым лицом благородным ходит. Чинуши путинские они такие
В совке чинуши были честные, без зарубежных дач и яхт. Жаль путин
Вот поставила плюсик. Но убрала. Из-за слова Совок. Меня расстраивают слова рашка, совок и тд. Зачем так писать? О своей родине. Хотя я не уверена что ты россиянин.
И да, я знаю что там сарказм у тебя. Но на самом деле в СССР действительно такой воровской мафии с яхтами не было. Такой вот метапрекол
Что плохого в том, чтобы называть совок совком?
Спасибо всего хорошего. Просто чтобы сэкономить нам обоим время. Моя позиция насчёт советов все равно здесь непопулярна. А ты решил плюсиков лёгких срубить. Нет уж, не в мою смену.
Так. У меня есть для тебя одна аналогия типа вот у тебя не очень хорошая семья. Бедная и кто-то наркоманит ты бы так же о близких говорил? Нелепое сравнение, согласна. Может у меня воспитание какое-то нетакое.
В общем, я считаю "родина" больна, мы должны ей помочь а не пинать. Про СССР аналогично, но помочь уже не можем. Но СССР ничем не хуже тех стран того времени. Не райская идеальная страна тоже, конечно.
Ох провокаторы заставляете меня обсуждать здесь советы)
В общем, я считаю "родина" больна, мы должны ей помочь а не пинать. Про СССР аналогично, но помочь уже не можем.
Ты можешь помочь РФ не более, чем ты можешь помочь СССР. Любые шансы на реформы демократическим путём давно проёбаны, а единственное альтернативой этому является тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный, который отбросит и без того отсталую по всем статьям страну ещё на пару сотен лет вперёд. И да, в первую очередь ударит не по разворовавшим страну элитам, а по уже разграбленным низам.
Ну то есть можно героически погибнуть под пулями, сгнить в лагере или просто прожить в нищете, получив судимость за какой-нибудь твит или участие не в той телеграм-конфе, админ которой окажется товарищем майором, но на наш век никаких положительных результатов в любом случае не предвидится.
Это как бы патовая ситуация. Лечить тут нечего, помогать тоже нечем. Перечень опций невелик - ты или приспосабливаешься и встраиваешься в эту систему (если у тебя есть такая возможность), либо терпишь, либо съёбываешь.
То есть никогда😂
почему это жирное у...бище не сидит в тюрьме ? а раздаёт комментарии ?