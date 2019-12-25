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Артём Мазанов
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Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования ФБК о самолётах, на которых летает Аскер-заде и Медведева Материал редакции

Больше эту ситуацию бизнесмен пообещал не комментировать.

43 комментария
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Андрей Костин ​Снимок Дмитрия Азарова, «Коммерсант»

Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования Фонда борьбы с коррупцией, в которых утверждалось, что журналистка Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева летают на бизнес-джетах, ранее принадлежавших ВТБ. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Костин заявил, что больше не будет комментировать эти расследования. «Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь», — пояснил он.

Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю ещё. Понимаете, это его [Навального] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать?

Андрей Костин
глава ВТБ

2 декабря Навальный рассказал, что нашёл у журналистки Аскер-заде недвижимость на 340 миллионов от ВТБ и памятную табличку Костину в Нью-Йорке. Политик также заявил, что ведущая «России 1» пользуется самолётом за 60 миллионов долларов, ранее принадлежавшем ВТБ.

4 декабря Навальный рассказал о принадлежавшем ВТБ бизнес-джете, на котором летает Медведева. Политик добавил, что семье премьер-министра не полагается личный самолёт, она должна передвигаться за свой счёт.

#фбк #новости #втб

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43 комментария
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Алексей Логачев

19

Костин прокомментировал расследование фразой "Я больше не буду это комментировать", я правильно прочитал? Просто обычно дают комментарий, а потом заявляют уже, что больше не собираются... Ему написали текст, но он потерял страницу с комментарием и перешёл сразу на вторую?

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пепси

Алексей
4

Ему просто похуй и он ответил на чистое отебись

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Dmitry Nikiforov

Алексей
2
Ответить

Kyler

15

Если кратко, то ответ Костина выглядит так:

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Руслан Турченко

13

У Пельменя даже мужества не хватает ни признать, ни решительно отвергнуть. Все двоит, троит, выгадывает. Сразу видно вертлявого дипломата, спекулянтишку и отпрыска Галины Борисовны.)) 

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Искусный Дворянин

Руслан
0

+ он в браке

Ответить

Роман Новиков

Искусный
0

Ну это в общем ничего не значит

Ответить

Искусный Дворянин

Роман
0

Ну типа он не может признать это, так как бьет по институту семьи. Мол у такой шишки любовница и их спалили и т.д.

Ответить

Weall FAlldown

Искусный
2

Тут скорее его любовница не оценит публичного признания за ней такого статуса.
Кажется мне, что Костину на институт брака и свою репутация в этом контексте посрать, не политик он.

Ответить

Руслан Турченко

Weall
2

Да Заде это тоже по банану. На такой высоте летают только матерые хищницы-шалавеллы с тефлоновой моралью, которые прекрасно просчитывают последствия и стратегию своего поведения. Вон такая же вавилонская блудница Канделаки при живом то муже со всеми перетерлась, а хоть бы в одном глазу?! Моральный ореол даже не погнулся у мамзель.. :)) 

Ответить

Роман Новиков

Искусный
1

Да че признавать, брак скорее всего давно номинальный, живут отдельно и всех всё устраивает, денег хватает. И это абсолютно нормально, такое бывает, но почему развод не оформить — это вопрос.

Ответить

Роман Новиков

10

Компот какой-то 

Ответить

Elian Kavinsky

6

бизнесмен

лол

Ответить

Роман Новиков

Elian
2

Решала

Ответить

Elian Kavinsky

Роман
3

В вики наиболее четкое объяснение:

Ответить

пепси

Elian
0

ещё и пидорас 

Ответить

Elian Kavinsky

пепси
0

Там уже пофиксили. Но ты можешь перепофиксить.

Ответить

Роман Новиков

Elian
1

Закроют редактирование и всего делов

Ответить

Павел Макров

5

Бля пиздец омега ебаная, даже в чувствах признаться открыто не может.

Ответить

Алексей Селезнев

1

Не, ну это любовь, без вопросов

Ответить

Orbital_Cat

Алексей
3

Ой, не надо завидовать.

Ответить

Алексей Селезнев

Orbital_Cat
1

:(

Ответить

Паша Красников

Алексей
2

Некоторые любят за красоту, некоторые любят за ум, дак почему бы не любить за деньги?

Ответить

Orbital_Cat

1

Я всё сказал.

Ответить

Антон Иванов

Orbital_Cat
0

i have spoken

Ответить

Dragan Velimirovic

Антон
1

Ich habe gesagt

Ответить

Anxo

1

Русские вани схавают и такой ответ) им многого не нужно

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Anxo
0

Пар спущен и всё заебись

Ответить

Anxo

Алексѣй
0

у русовань пар спускается когда хозяин их имеет не так неистово как обычно

Ответить

Карина Мирзаева

0

Весь в "грязи" а типа такой с белым лицом благородным ходит. Чинуши путинские они такие

Ответить

Дмитрий Орлов

Карина
–1

В совке чинуши были честные, без зарубежных дач и яхт. Жаль путин

Ответить

Карина Мирзаева

Дмитрий
–7

Вот поставила плюсик. Но убрала. Из-за слова Совок. Меня расстраивают слова рашка, совок и тд. Зачем так писать? О своей родине. Хотя я не уверена что ты россиянин.
И да, я знаю что там сарказм у тебя. Но на самом деле в СССР действительно такой воровской мафии с яхтами не было. Такой вот метапрекол

Ответить

Dragan Velimirovic

Карина
1

Что плохого в том, чтобы называть совок совком?

Ответить

Карина Мирзаева

Dragan
–2

Спасибо всего хорошего. Просто чтобы сэкономить нам обоим время. Моя позиция насчёт советов все равно здесь непопулярна. А ты решил плюсиков лёгких срубить. Нет уж, не в мою смену.

Ответить

Anxo

Карина
0

когда родина-хуедина заслужит того, чтобы ее уважали, тогда и перестанут называть ее рашкой-говняшкой, а пока что США и Запад принесли мне как россиянину несопоставимо больше благ, чем это жалкое пародие на страну

Ответить

Карина Мирзаева

Anxo
–1

Так. У меня есть для тебя одна аналогия типа вот у тебя не очень хорошая семья. Бедная и кто-то наркоманит ты бы так же о близких говорил? Нелепое сравнение, согласна. Может у меня воспитание какое-то нетакое.
В общем, я считаю "родина" больна, мы должны ей помочь а не пинать. Про СССР аналогично, но помочь уже не можем. Но СССР ничем не хуже тех стран того времени. Не райская идеальная страна тоже, конечно.
Ох провокаторы заставляете меня обсуждать здесь советы)

Ответить

Anxo

Карина
1

 Бедная и кто-то наркоманит ты бы так же о близких говорил?

Да, потому что это всего-лишь условность. Если семья к тебе относится как к мешку с дерьмом, то не вижу причины относиться к семье как-то иначе, чем как к этапу жизни, который нужно пройти и забыть.

Ответить

Justified

Карина
0

В общем, я считаю "родина" больна, мы должны ей помочь а не пинать. Про СССР аналогично, но помочь уже не можем.

Ты можешь помочь РФ не более, чем ты можешь помочь СССР. Любые шансы на реформы демократическим путём давно проёбаны, а единственное альтернативой этому является тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный, который отбросит и без того отсталую по всем статьям страну ещё на пару сотен лет вперёд. И да, в первую очередь ударит не по разворовавшим страну элитам, а по уже разграбленным низам.

Ну то есть можно героически погибнуть под пулями, сгнить в лагере или просто прожить в нищете, получив судимость за какой-нибудь твит или участие не в той телеграм-конфе, админ которой окажется товарищем майором, но на наш век никаких положительных результатов в любом случае не предвидится.

Это как бы патовая ситуация. Лечить тут нечего, помогать тоже нечем. Перечень опций невелик - ты или приспосабливаешься и встраиваешься в эту систему (если у тебя есть такая возможность), либо терпишь, либо съёбываешь.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Anxo
0

То есть никогда😂

Ответить

Anxo

Алексѣй
0

Почему, может когда-то и заслужит. Будет иронично если мои внуки/правнуки будут иммигрировать в РФ из загнивающего запада. Вот будет хохма.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

Красава изи отшил)
Иллюзия борьбы продолжается

Ответить

Лекс Судариков

0

почему это жирное у...бище не сидит в тюрьме ? а раздаёт комментарии ?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Лекс
0

Он здесь власть

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