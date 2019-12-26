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С 1 января нельзя будет регистрировать машины на лиц младше 16 лет
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое с 1 января 2020 года разрешает автодилерам регистрировать транспортные средства и выдавать номера при покупке авто. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Эти услуги смогут предоставлять не все автосалоны, а только те, что будут включены в реестр МВД. В автосалоне осмотрят автомобиль и передадут информацию о нём через портал госуслуг в ГИБДД. Ведомство проверит сведения и примет решение о допуске автомобиля к движению. Максимальная стоимость такой услуги — 500 рублей.
Постановление также возвращает систему привязки кода региона на номере к месту регистрации владельца. Владельцы авто смогут получить номера с кодом своего субъекта независимо от того, где регистрируют машину. Но напечатать номер в «неродном» регионе можно будет только у частных компаний.
С 1 января правительство запрещает регистрировать машины на лиц младше 16 лет. «Ъ» уточнил, что россияне нередко регистрировали авто на несовершеннолетних, так как тех нельзя привлечь к ответственности при получении штрафа с камеры.
А как быть с Конституцией РФ статьёй 35?