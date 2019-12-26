В топе также оказались лесные пожары в Сибири, наводнение в Иркутской области и налоговая политика.

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Россияне назвали главным событием 2019 года пенсионную реформу и её последствия, а политиком и человеком года — Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования ВЦИОМ и «Левада-центра».

Опрошенные «Левада-центром» назвали важными событиями года пенсионную реформу, лесные пожары в Сибири и наводнения в Иркутской области. На четвертом месте оказалось открытие железнодорожной части Крымского моста. Респонденты ВЦИОМ также назвали пенсионную реформу и открытие Крымского моста важными событиями уходящего года. На третьем месте в этом опросе оказалась налоговая политика.

«Левада-центр» попросил респондентов назвать людей, заслуживающих титул «человек года». На первом месте оказался Путин, за ним — президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, президент США Дональд Трамп и пилот Дамир Юсупов, сумевший посадить самолёт на кукурузное поле.