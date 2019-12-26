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В топе также оказались лесные пожары в Сибири, наводнение в Иркутской области и налоговая политика.
Россияне назвали главным событием 2019 года пенсионную реформу и её последствия, а политиком и человеком года — Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования ВЦИОМ и «Левада-центра».
Опрошенные «Левада-центром» назвали важными событиями года пенсионную реформу, лесные пожары в Сибири и наводнения в Иркутской области. На четвертом месте оказалось открытие железнодорожной части Крымского моста. Респонденты ВЦИОМ также назвали пенсионную реформу и открытие Крымского моста важными событиями уходящего года. На третьем месте в этом опросе оказалась налоговая политика.
«Левада-центр» попросил респондентов назвать людей, заслуживающих титул «человек года». На первом месте оказался Путин, за ним — президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, президент США Дональд Трамп и пилот Дамир Юсупов, сумевший посадить самолёт на кукурузное поле.
ВЦИОМ же попросил россиян выбрать политика года. Этот рейтинг возглавили Путин, Лавров и Шойгу. Спортсменами года респонденты выбрали Нурмагомедова, Загитову и Дзюбу. Актёрами года — Петрова, Хабенского и Алису Фрейндлих. Музыкантами года — Киркорова, Мацуева и Пугачёву.
Музыкантами года — Киркорова, Мацуева и Пугачеву
Теперь понятно, почему я никогда не попадал на эти опросы - видимо их проводят среди тех, кто оплачивает коммуналку на Почте России
Политик года - Любовь Соболь
На начало года её знали единицы, сегодня миллионы.
Ещё я бы ввел "заключённый года" категорию, а то каждый год сажают кого-то выдающегося, но как бы нет для этих людей категории
Пытки года - каждый год узнаем о все более изощрённых способах получения признаний.
Расставание года - по кому вы больше всего скучаете (можно из умерших великих или из редакторов).
Кремлебот года - я помнил только меглина, а сейчас их хоть с лопаты жуй.
Статья года - уголовная или с тж
Ехал путин через путин,
путин, путин, путин, путин...
политик
ха-ха
В очередной раз убедились, что Путин - 🔝🔝🔝
👊🏻🇷🇺💪🏻
Босс этой качалки
Путин Бурерожденный из дома Путиных, именуемый первым, от крови древней Валирии, Неопалимый, Король Миэрина, Король Андалов, Ройнаров и Первых Людей, Кхал Великого Травяного Моря, Разрушитель оков и Отец Драконов.
Ну охуеть рейтинг...Мой мир никогда не будет прежним.
ВЦИОМ прям дно дна
До дна!
Лавров то в чем политик за последний год? Там что ни событие, то обосраться
-Кто тут нахуй не согласен?
Сходил на сайт левады. Оказалось, что в "человек года" попало 15 человек. 37% опрошенных проголосовали за путина. Всего было опрошено, если я правильно понял, 1600 человек. Т.е. 600 за путина. При этом в списке были хуй пойми вообще по какой логике остальные люди - меркель, тунберг, юуспов и тд. Итог данной статистики - 63% за какого угодно рандома кроме путина.