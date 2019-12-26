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Артём Мазанов
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ВЦИОМ и «Левада-центр»: Главное событие года в России — пенсионная реформа, человек и политик года — Путин Материал редакции

В топе также оказались лесные пожары в Сибири, наводнение в Иркутской области и налоговая политика.

29 комментариев
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Россияне назвали главным событием 2019 года пенсионную реформу и её последствия, а политиком и человеком года — Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования ВЦИОМ и «Левада-центра».

Опрошенные «Левада-центром» назвали важными событиями года пенсионную реформу, лесные пожары в Сибири и наводнения в Иркутской области. На четвертом месте оказалось открытие железнодорожной части Крымского моста. Респонденты ВЦИОМ также назвали пенсионную реформу и открытие Крымского моста важными событиями уходящего года. На третьем месте в этом опросе оказалась налоговая политика.

«Левада-центр» попросил респондентов назвать людей, заслуживающих титул «человек года». На первом месте оказался Путин, за ним — президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, президент США Дональд Трамп и пилот Дамир Юсупов, сумевший посадить самолёт на кукурузное поле.

ВЦИОМ же попросил россиян выбрать политика года. Этот рейтинг возглавили Путин, Лавров и Шойгу. Спортсменами года респонденты выбрали Нурмагомедова, Загитову и Дзюбу. Актёрами года — Петрова, Хабенского и Алису Фрейндлих. Музыкантами года — Киркорова, Мацуева и Пугачёву.

#новости #исследования

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29 комментариев
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Goodsanta

24

Музыкантами года — Киркорова, Мацуева и Пугачеву

Теперь понятно, почему я никогда не попадал на эти опросы - видимо их проводят среди тех, кто оплачивает коммуналку на Почте России

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Boy Next Door

Goodsanta
0

Я уже даже забыл что ее там оплачивать можно

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Ruslan Sviridov

8
Ответить

Алексей Логачев

4

Политик года - Любовь Соболь

На начало года её знали единицы, сегодня миллионы. 
Ещё я бы ввел "заключённый года" категорию, а то каждый год сажают кого-то выдающегося, но как бы нет для этих людей категории

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bor_vn

Алексей
0

Пытки года - каждый год узнаем о все более изощрённых способах получения признаний.

Расставание года - по кому вы больше всего скучаете (можно из умерших великих  или из редакторов).

Кремлебот года - я помнил только меглина, а сейчас их хоть с лопаты жуй.

Статья года - уголовная или с тж 

Ответить

theLastLetters

3

Ехал путин через путин,

путин, путин, путин, путин...

Ответить

Ilia Gurtovoy

theLastLetters
0

Это реп?

Ответить

bor_vn

Ilia
0

Йо

Ответить

Sergey Feiler

2

политик

ха-ха

Ответить

Weall FAlldown

Sergey
0

Политологи в треде. Все в укрытие

Ответить

Boy Next Door

1

В очередной раз убедились, что Путин - 🔝🔝🔝 

👊🏻🇷🇺💪🏻

Ответить

Твиттерский Жук

Boy
1

Босс этой качалки

Ответить

Boy Next Door

Твиттерский
4

Путин Бурерожденный из дома Путиных, именуемый первым, от крови древней Валирии, Неопалимый, Король Миэрина, Король Андалов, Ройнаров и Первых Людей, Кхал Великого Травяного Моря, Разрушитель оков и Отец Драконов.

Ответить

bor_vn

Boy
0

Про Крым не слова не написал!

Ответить

Марк Варламов

Твиттерский
2

https://youtu.be/JsNXswzfITo

Ответить

Unknown

1

По количеству Владимир-Сергей ,ничья 3-3

Ответить

Victoriouz Barbie

0

Ну охуеть рейтинг...Мой мир никогда не будет прежним. 

Ответить

Ilia Gurtovoy

Victoriouz
2

Наоборот он так и будет прежним.

Ответить

Сергей Рязанцев

0

ВЦИОМ прям дно дна

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Егор Терентьев

Сергей
1

Он им всегда был... 

Ответить

Boy Next Door

Сергей
0

До дна!

Ответить

Boy Next Door

Boy
0

Не чокаясь!

Ответить

Заур Зауров

0

Зеленский что забыл в Российском топе

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Лавров то в чем политик за последний год? Там что ни событие, то обосраться

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Weall FAlldown

0

-Кто тут нахуй не согласен?

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Ilia Gurtovoy

Weall
0
Ответить

Weall FAlldown

Ilia
0

он  топ-3, в почете

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Игорь Готовчиц

0

А событие/человек года по версии читателей tj будет?

Ответить

Ilya Grigöryev

0

Сходил на сайт левады. Оказалось, что в "человек года" попало 15 человек. 37% опрошенных проголосовали за путина. Всего было опрошено, если я правильно понял, 1600 человек. Т.е. 600 за путина. При этом в списке были хуй пойми вообще по какой логике остальные люди - меркель, тунберг, юуспов и тд. Итог данной статистики - 63% за какого угодно рандома кроме путина.

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