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Артём Мазанов
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«Ъ»: владелец прав на Свинку Пеппу отсудил у крупнейшего производителя игрушек в России «Симбат» 33 миллиона рублей Материал редакции

Правообладатель считает, что российская компания использовала изображение свинки, похожей на Пеппу, на детских конструкторах.

2 комментария
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Торговая марка «Город мастеров» принадлежит «Симбат»

Британская компания Entertainment One UK, владеющая правами на Свинку Пеппу, отсудила у крупнейшего производителя игрушек в России «Симбат» 32,9 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Entertainment One UK заявила на суде, что «Симбат» использовал в своих конструкторах изображение Свинки Пеппы, хотя не покупал лицензию. Российская компания утверждает, что это была другая свинка. В качестве доказательства британская сторона предоставила на суде сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса ВЦИОМ, по которому больше половины из 1,5 тысячи опрошенных считают, что на конструкторе «Симбат» изображена именно Пеппа.

Решение пока не опубликовано, в пресс-службе суда его тоже не комментируют. Об итогах судебного заседания журналистам рассказал гендиректор компании Semenov & Pevzner, которая представляет Entertainment One UK в суде.

По данным Kartoteka.ru, на которые ссылаются журналисты, выручка Симбат» за 2018 год составила 6,5 миллиарда рубле, чистая прибыль – 62,5 миллиона рублей.

Представитель Spin Master Ltd, которая владеет брендами «Щенячий патруль» и Bakugan, считает, что это решение может стать для иностранных правообладателей «сигналом о том, что в России можно эффективно защищать интеллектуальные права».

#новости #право

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2 комментария
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Goodsanta

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и результаты опроса ВЦИОМ, по которому больше половины из 1,5 тысячи опрошенных считают, что на конструкторе «Симбат» изображена именно Пеппа.

Правительство, Росстат и "Симбат":

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Сергей Рязанцев

0

Симбат батяня, батяня Симбат

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