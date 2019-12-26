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Правообладатель считает, что российская компания использовала изображение свинки, похожей на Пеппу, на детских конструкторах.
Британская компания Entertainment One UK, владеющая правами на Свинку Пеппу, отсудила у крупнейшего производителя игрушек в России «Симбат» 32,9 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Entertainment One UK заявила на суде, что «Симбат» использовал в своих конструкторах изображение Свинки Пеппы, хотя не покупал лицензию. Российская компания утверждает, что это была другая свинка. В качестве доказательства британская сторона предоставила на суде сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса ВЦИОМ, по которому больше половины из 1,5 тысячи опрошенных считают, что на конструкторе «Симбат» изображена именно Пеппа.
Решение пока не опубликовано, в пресс-службе суда его тоже не комментируют. Об итогах судебного заседания журналистам рассказал гендиректор компании Semenov & Pevzner, которая представляет Entertainment One UK в суде.
По данным Kartoteka.ru, на которые ссылаются журналисты, выручка Симбат» за 2018 год составила 6,5 миллиарда рубле, чистая прибыль – 62,5 миллиона рублей.
Представитель Spin Master Ltd, которая владеет брендами «Щенячий патруль» и Bakugan, считает, что это решение может стать для иностранных правообладателей «сигналом о том, что в России можно эффективно защищать интеллектуальные права».
и результаты опроса ВЦИОМ, по которому больше половины из 1,5 тысячи опрошенных считают, что на конструкторе «Симбат» изображена именно Пеппа.
Правительство, Росстат и "Симбат":