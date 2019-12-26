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Вместе с этим власти хотят ввести вычет из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан.
Власти обсуждают отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан и введение вычета из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан. Об этом рассказали «Ведомости».
По данным журналистов, совещания по этому вопросу проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, консультации были в правительстве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что «пока нет ни позиции, ни решений», а «предметные совещания» не проходят.
Один из чиновников рассказал, что для поддержки малоимущих, власти обсуждают не только отмену НДФЛ для тех, у кого зарплата около 10 тысяч рублей, а введение вычета из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан с повышением ставки НДФЛ с 13 до 16%. Другой чиновник рассказал, что для избежания потерь в бюджете, ставку НДФЛ нужно повысить минимум вдвое.
По данным Росстата, отмена отмена НДФЛ для малоимущих может коснуться 12,7% всего населения: во втором квартале 2019 года доход ниже прожиточного минимума получали 18,6 миллиона россиян.
Такими реформами власти хотят сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счёт роста доходов. Эксперты считают, что это не поможет. «Чтобы сгладить неравенство населения, нужно переложить налог на людей с доходами втрое выше среднего и одновременно освободить малообеспеченных от НДФЛ», — говорили в 2017 году члены Экономической экспертной группы.
Один из чиновников считает, что с этой реформой «выиграют в том числе те, кто получает зарплату в конверте, а проиграют те, кто платит налоги». Другой федеральный чиновник считает, что вычет нужно вводить не для всех, а только для получающих определённый доход.
О возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами говорили ещё в апреле. В аппарате российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений тогда заявили, что реформа может коснуться тех, у кого доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума.
19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отменить НДФЛ для людей с доходами ниже прожиточного минимума. Эту идею поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Дмитрий Медведев называл вопрос «чувствительным», так как некоторые россияне могут сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать».
Сразу вижу, как Чайки, Роттенберги и Сечины становятся малоимущими на бумаге.
> «Чтобы сгладить неравенство населения, нужно переложить налог на людей с доходами втрое выше среднего и одновременно освободить малообеспеченных от НДФЛ», — говорили в 2017 году члены Экономической экспертной группы.
Ни один нормальный эксперт такого не скажет, потому что любой эксперт понимает, что проблему в России надо решать комплексно. Играясь с НДФЛ бедность не победить.
Если НДФЛ начнут поднимать (даже до 16%, а не в два раза), то это усилит только теневую экономику, коснется это больше всего как раз тех, у кого пограничная зарплата, допустим около 20 тысяч, когда перевод части зарплаты в конверт даст существенную экономию (раньше платил 13% с 20 000 руб, а сейчас с 10 000 ничего не платишь и с 10 000 нала платишь около 10% за обнал). Теневая экономика ведёт к ухудшению условий, потому что возрастают просрочки с выплатой или не выплаты части зарплаты вообще, потому что доказать работник ничего не сможет...
Вот теперь и думайте какие там эксперты сидят и как правительство наше решение принимает
Экономика-хуекономика, отмена НДФЛ для малоимущих = покупка их поддержки на выборах.
А галвное, что малоимущим от этих льгот вообще не будет толку, так как работодатель скажет — ура, экономия. Это больше для микробизнеса помощь. Можно нанять человека без налогов на минималку, почти ничего не выплачивая.
{мем:плоти:нологи}
Ха-ха 16%, давайте, вперед! А 23% ещё лучше! Почему всего 16? И так уже все ушли в серятину, потому что платить под 40% налогов никто не хочет. Они терь окончательно добьют.
А малоимущим у нас будет признан тот, кто получает только пенсию.
Тот кто пенсию получает не платит ндфл, держу в курсе
Они думают что у нас Америка здесь?
В США налог меньше. Если посчитать по доходам, которые получает 80% населения РФ.
Другой федеральный чиновник считает, что вычет нужно вводить не для всех, а только для получающих определённый доход.
Да, как например у Костина. Или Медведева.
Такими реформами власти хотят сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счёт роста доходов.
А еще сократить бедность можно, убивая бедных, например. И как можно прогнозировать рост доходов при увеличении налогообложения?
Ебанутые, не иначе. Страна понемногу сама себя разрушает.
Работники с з-п в 20-30к с повышением налога до 16%, а так же увеличением коммунальных платежей в 2020, будут жить на уровне тех, кто сейчас получает 10к. И соответственно пойдут на серую/черную зп.
Работодателям также выгодно будет платить в конверте, а не через нашу ФНС проводить бешеные бабки.