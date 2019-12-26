Вместе с этим власти хотят ввести вычет из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан.

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Власти обсуждают отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан и введение вычета из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан. Об этом рассказали «Ведомости».

По данным журналистов, совещания по этому вопросу проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, консультации были в правительстве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что «пока нет ни позиции, ни решений», а «предметные совещания» не проходят.

Один из чиновников рассказал, что для поддержки малоимущих, власти обсуждают не только отмену НДФЛ для тех, у кого зарплата около 10 тысяч рублей, а введение вычета из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан с повышением ставки НДФЛ с 13 до 16%. Другой чиновник рассказал, что для избежания потерь в бюджете, ставку НДФЛ нужно повысить минимум вдвое.

По данным Росстата, отмена отмена НДФЛ для малоимущих может коснуться 12,7% всего населения: во втором квартале 2019 года доход ниже прожиточного минимума получали 18,6 миллиона россиян.

Такими реформами власти хотят сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счёт роста доходов. Эксперты считают, что это не поможет. «Чтобы сгладить неравенство населения, нужно переложить налог на людей с доходами втрое выше среднего и одновременно освободить малообеспеченных от НДФЛ», — говорили в 2017 году члены Экономической экспертной группы.

Один из чиновников считает, что с этой реформой «выиграют в том числе те, кто получает зарплату в конверте, а проиграют те, кто платит налоги». Другой федеральный чиновник считает, что вычет нужно вводить не для всех, а только для получающих определённый доход.

О возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами говорили ещё в апреле. В аппарате российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений тогда заявили, что реформа может коснуться тех, у кого доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума.