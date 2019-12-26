Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1514

К журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками, а после увезли её в неизвестном направлении Материал редакции

Издание рассказало, что обыски связаны с материалами о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска.

20 комментариев
В закладки

К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками сотрудники СК при поддержке СОБРа. Об этом рассказала редакция газеты.

По данным издания, обыски связаны с опубликованными в газете материалами, которые касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.

«Новая Газета» заявила, что после обысков Полухину увезли в неизвестном направлении. «Пока всё это похоже на похищение», — говорится в заявлении издания.

В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении.

заявление «Новой Газеты»

Знакомый журналистки рассказал «Медузе», что обыск у неё прошёл по делу о создании преступного сообщества сотрудниками ФСБ, о котором писала Полухина.

«Еноты» в клетке
Начинается череда пятилетий: сначала Майдан, потом Крым, потом Донбасс. Официально Россия…
novayagazeta.ru

#новости #медиа

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
«Ъ»: владелец прав на Свинку Пеппу отсудил у крупнейшего производителя игрушек в России «Симбат» 33 миллиона рублей
Правообладатель считает, что российская компания использовала изображение свинки, похожей на Пеппу, на детских конструкторах.
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 20, "likes": 13, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132990, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Dec 2019 11:20:47 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 132990, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132990\/get","add":"\/comments\/132990\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132990"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mikhail Lukup

16

И её тоже служить на Новую Землю?

Ответить

George Weiller

Mikhail
7
Ответить

Dear Moscow,

George
0

@kermit_gulag

Ответить

Dear Moscow,

Mikhail
0

 И её тоже служить

Ответить

Vladimir Medvedev

5

Пока всё это похоже на похищение

Стиль работы спецлужб РФ.

Ответить

Weall FAlldown

–1

Опять выводы раньше времени.
Сейчас подчищают хвосты после окончания войны на Украине, а СК не подчиняется ФСБ, поэтому она скорее всего как свидетель в деле.

Ответить

Андрей Коршев

Weall
3

Ну обычно к свидетелям приходят с обыском и увозят их хуй пойми куда.

Ответить

Weall FAlldown

Андрей
0

Ну всё гулаг , 37 тогда сразу, если не доложили сразу либеральному сообществу куда отвозят. Такой у них стиль.
Тёрки между силовиками, бывает. Сами журналистов обычно никому не нужны обычно. ( ну муратова конечно возил в лес поговорить, ну там обида ебаная была у Бастрыкина )

Ответить

Litnikov Danil

Weall
1

Тёрки между силовиками, бывает

А ну ок тогда, сразу бы сказали и все бы отнеслись с пониманием

Ответить

Weall FAlldown

Litnikov
0

Силовики, хуле с них взять

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Weall
0

Давно стало нормой похищать свидетелей?

Ответить

Weall FAlldown

Дмитрий
0

Похищнее - термин юридический всё-таки. В сша программа по защити свидетелей тоже подразумевает похищение, по твоей логике
Надо прост дождаться информации и видно будет.

Ответить

Petr

1

Почему увезли её, а не сотрудников ФСБ, создавших незаконное формирование?

Ответить

Litnikov Danil

Petr
0

Тут вопрос кто увез, кек

Ответить

Илья Кукушкин

1

А что-то уже не смешно

Ответить

kostya karpenko

1

В какой-то параллельной реальности ее забрала служба защиты свидетелей. 

Ответить

Просто Хэнк

0
Ответить

Дмитрий Евсеев

–7

Какой желтый манипулятивный заголовок. «В неизвестном направлении»

ещё допишите «против ее воли»

Ответить

Андрей Коршев

Дмитрий
0

https://novayagazeta.ru/news/2019/12/26/157962-k-spetskoru-novoy-gazety-yulii-poluhinoy-prishli-s-obyskami-zayavlenie-redaktsii

Здесь так и написано

К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли…
В Москве сегодня рано домой к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой…
novayagazeta.ru
Ответить

Дмитрий Евсеев

Андрей
0

Это очевидно, епт, но для желтизны не хватает в заголовке 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Куда увезли сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова: воинская часть в посёлке Рогачёво у Северного Ледовитого океана
Полтысячи жителей и постоянный холод.
121
Новости
В новых билетах РЖД нашли разрешение пассажирам верхних полок сидеть на нижних. Раньше можно было их не пускать
Пассажиров с нижних полок также лишили «приоритетного права» на использование стола.
155
Новости
Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов пропал после обыска. Навальный заявил о его похищении и отправлении в армию под конвоем
Связи с Шаведдиновым нет почти сутки. По данным Фонда, Yota заблокировала его номер при задержании.
178
Популярное за три дня
Интернет и мемы
RDR2 на ПК
176
Новости
The Insider: Yota установила особый статус для сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, который не мог связаться с адвокатом
В базе оператора появилось указание «сообщать в PR» обо всех действиях по номеру.
161
Интернет и мемы
Зима
46

Прямой эфир

Dragan Velimirovic

Зима

Weall FAlldown

К журналистке «Новой газеты…

Антон Крившенко

Глава СПЧ Валерий Фадеев…

Gleb Eltsov

«Ведомости»: власти обсуждают…

Weall FAlldown

К журналистке «Новой газеты…

So Dope

Клиенты биткоин-биржи потеряли…

тж гавно

Мы вам перезвоним

Роман Трусов

«Ведомости»: власти обсуждают…

Boy Next Door

Глава СПЧ Валерий Фадеев…

Litnikov Danil

К журналистке «Новой газеты…

Дмитрий Евсеев

ВЦИОМ и «Левада-центр»: Главное…

Настя Иванова

Глава СПЧ Валерий Фадеев…

Паша Красников

Зима

Dragan Velimirovic

«Ъ»: владелец прав на Свинку…

Алексей Логачев

«Ведомости»: власти обсуждают…

Vladimir Medvedev

«Ведомости»: власти обсуждают…

Boy Next Door

Глава СПЧ Валерий Фадеев…

Weall FAlldown

К журналистке «Новой газеты…

Александра…

«Ведомости»: власти обсуждают…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]