Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3853

К журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обыском, а после увезли её в неизвестном направлении Материал редакции

Издание рассказало, что обыски связаны с материалами о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска.

38 комментариев
В закладки

К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками сотрудники СК при поддержке СОБРа. Об этом рассказала редакция газеты.

По данным издания, обыски связаны с опубликованными в газете материалами, которые касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.

«Новая Газета» заявила, что после обысков Полухину увезли в неизвестном направлении. «Пока всё это похоже на похищение», — говорится в заявлении издания.

В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении.

заявление «Новой Газеты»

Знакомый журналистки рассказал «Медузе», что обыск у неё прошёл по делу о создании преступного сообщества сотрудниками ФСБ, о котором писала Полухина.

«Еноты» в клетке
Начинается череда пятилетий: сначала Майдан, потом Крым, потом Донбасс. Официально Россия…
novayagazeta.ru

#новости #медиа

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против идеи сделать 31 декабря выходным днём
Валерий Фадеев раскритиковал решение сделать 31 декабря нерабочим днём. Ранее главы некоторых регионов России объявили последний день года выходным. Глава Совета по правам человека в интервью РИА Новости высказался против этого.
6
53
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 38, "likes": 53, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132990, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Dec 2019 11:20:47 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 132990, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132990\/get","add":"\/comments\/132990\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132990"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mikhail Lukup

45

И её тоже служить на Новую Землю?

Ответить

George Weiller

Mikhail
37
Ответить

Dear Moscow,

George
0

@kermit_gulag

Ответить

Dear Moscow,

Mikhail
2

 И её тоже служить

Ответить

Vladimir Medvedev

20

Пока всё это похоже на похищение

Стиль работы спецлужб РФ.

Ответить

Илья Кукушкин

19

А что-то уже не смешно

Ответить

Weall FAlldown

–27

Опять выводы раньше времени.
Сейчас подчищают хвосты после окончания войны на Украине, а СК не подчиняется ФСБ, поэтому она скорее всего как свидетель в деле.

Ответить

Андрей Коршев

Weall
31

Ну обычно к свидетелям приходят с обыском и увозят их хуй пойми куда.

Ответить

Weall FAlldown

Андрей
–32

Ну всё гулаг , 37 тогда сразу, если не доложили сразу либеральному сообществу куда отвозят. Такой у них стиль.
Тёрки между силовиками, бывает. Сами журналистов обычно никому не нужны обычно. ( ну муратова конечно возил в лес поговорить, ну там обида ебаная была у Бастрыкина )

Ответить

Litnikov Danil

Weall
24

Тёрки между силовиками, бывает

А ну ок тогда, сразу бы сказали и все бы отнеслись с пониманием

Ответить

Dragan Velimirovic

Litnikov
0

Тёрки между силовиками

Ага, между группой Школова и средней арсенальной башней

Ответить

Litnikov Danil

Dragan
0

Шта?

Ответить

Dragan

Litnikov
1

Шутка про конспирологию

Ответить

Weall FAlldown

Litnikov
–11

Силовики, хуле с них взять

Ответить

rdkl

Weall
20

Такой у них стиль. Тёрки между силовиками, бывает

Пиздато при феодализме жить, правда?

Ответить

Weall FAlldown

rdkl
–4

Поясни

Ответить

That cat

Weall
6

Да иди ты нахей уже со своим бредом сумасшедшего

Ответить

Weall FAlldown

That
–1

иди подрочи рогов

Ответить

That cat

Weall
1

Сходил, а ты всё там же, надеюсь?

Ответить

Weall FAlldown

That
–1

Сходил

Ну чего хотел то, говори ?

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Weall
4

Давно стало нормой похищать свидетелей?

Ответить

Weall FAlldown

Дмитрий
–11

Похищнее - термин юридический всё-таки. В сша программа по защити свидетелей тоже подразумевает похищение, по твоей логике
Надо прост дождаться информации и видно будет.

Ответить

Sergey Pal

Weall
14

Надо прост дождаться информации и видно будет.

Сейчас главное не бухтеть.

Ответить

Weall FAlldown

Sergey
–4

Бухтеть - такой же стиль либерального сообщества, как у силовиков стиль устраивать Маски-шоу с последующей доставкой до отделения) все желают перебдеть короче

Ответить

andrej

Weall
1

Антилиберализм-главный и основной признак ФАШИЗМА. Судя по вектору портянок, в него мы и скатились.

Ответить

Невиправний Вомбат

Weall
1

А какого числа война закончилась? Напомни, пожалуйста

Ответить

Weall FAlldown

Невиправний
0

Быстрыкин, ты куда журналистку увез?

Ответить

kostya karpenko

8

В какой-то параллельной реальности ее забрала служба защиты свидетелей. 

Ответить

Petr

1

Почему увезли её, а не сотрудников ФСБ, создавших незаконное формирование?

Ответить

Litnikov Danil

Petr
0

Тут вопрос кто увез, кек

Ответить

Просто Хэнк

0
Ответить

Boy Next Door

0

Беспредел

Ответить

Ilya Grigöryev

0

Муть какая то. В источнике не раскрывается важная деталь - есть ли связь с журналисткой. Ну, то есть, по умолчанию она есть. Можно предположить,что она, блять, просто не доехала. Вот, она сейчас едет, значит есть 30 минут, пока она не доехала, написать эту новость. Ебала

Ответить

Nikita

0

Счастливого Нового года и Рождества !

Ответить

Andrey Fedin

–2

не к "матери с двумя детьми", а к охуевшей упоротой либерманше! Меньше врать надо было, что бы потом не стало жопку припекать.

Ответить

Дмитрий Евсеев

–19

Какой желтый манипулятивный заголовок. «В неизвестном направлении»

ещё допишите «против ее воли»

Ответить

Андрей Коршев

Дмитрий
0

https://novayagazeta.ru/news/2019/12/26/157962-k-spetskoru-novoy-gazety-yulii-poluhinoy-prishli-s-obyskami-zayavlenie-redaktsii

Здесь так и написано

К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли…
В Москве сегодня рано домой к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой…
novayagazeta.ru
Ответить

Дмитрий Евсеев

Андрей
–3

Это очевидно, епт, но для желтизны не хватает в заголовке 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Куда увезли сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова: воинская часть в посёлке Рогачёво у Северного Ледовитого океана
Полтысячи жителей и постоянный холод.
122
Новости
Навальный: к Шаведдинову в части приставили человека, который постоянно находится с ним рядом, даже в туалете
Сотруднику ФБК заявили, что телефон «он не получит ни при каких обстоятельствах».
190
Интернет и мемы
RDR2 на ПК
177
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Зима
47
Интернет и мемы
Клуб веселых и находчивых
26
Интернет и мемы
Что стало с котом, на которого кричала женщина: драматический комикс по мотивам одного из главных мемов года
Пользователь Твиттера в четырёх частях рассказал историю про пропажу кота-мема с неожиданными сюжетными поворотами.
30

Прямой эфир

IO

«Ведомости»: власти обсуждают…

Sergey Yevseev

«Ведомости»: власти обсуждают…

Жорик Скорбный

Анархистку из Карелии…

Andre

В Фонд борьбы с коррупцией…

IO

«Ведомости»: власти обсуждают…

Василий

«Ведомости»: власти обсуждают…

Andrey Voronin

В Фонд борьбы с коррупцией…

Роман Величкин

«Ведомости»: власти обсуждают…

Ilya Grigöryev

В Фонд борьбы с коррупцией…

andrej

К журналистке «Новой газеты…

Vladimir Medvedev

«Ведомости»: власти обсуждают…

пепси

Анархистку из Карелии…

Роман Величкин

«Ведомости»: власти обсуждают…

Котик Ботик

Кот Кобейн

Жорик Скорбный

Анархистку из Карелии…

пепси

В Фонд борьбы с коррупцией…

Dragan Velimirovic

К журналистке «Новой газеты…

vvtwittep

«Ведомости»: власти обсуждают…

Evgeniy Mironov

На YouTube сделали пародию на…

Андрей Соколов

Кот Кобейн
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]