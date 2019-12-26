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Издание рассказало, что обыски связаны с материалами о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска.
К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками сотрудники СК при поддержке СОБРа. Об этом рассказала редакция газеты.
По данным издания, обыски связаны с опубликованными в газете материалами, которые касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.
«Новая Газета» заявила, что после обысков Полухину увезли в неизвестном направлении. «Пока всё это похоже на похищение», — говорится в заявлении издания.
Знакомый журналистки рассказал «Медузе», что обыск у неё прошёл по делу о создании преступного сообщества сотрудниками ФСБ, о котором писала Полухина.
И её тоже служить на Новую Землю?
Опять выводы раньше времени.
Сейчас подчищают хвосты после окончания войны на Украине, а СК не подчиняется ФСБ, поэтому она скорее всего как свидетель в деле.
Ну обычно к свидетелям приходят с обыском и увозят их хуй пойми куда.
Ну всё гулаг , 37 тогда сразу, если не доложили сразу либеральному сообществу куда отвозят. Такой у них стиль.
Тёрки между силовиками, бывает. Сами журналистов обычно никому не нужны обычно. ( ну муратова конечно возил в лес поговорить, ну там обида ебаная была у Бастрыкина )
Тёрки между силовиками, бывает
А ну ок тогда, сразу бы сказали и все бы отнеслись с пониманием
Тёрки между силовиками
Ага, между группой Школова и средней арсенальной башней
иди подрочи рогов
Давно стало нормой похищать свидетелей?
Похищнее - термин юридический всё-таки. В сша программа по защити свидетелей тоже подразумевает похищение, по твоей логике
Надо прост дождаться информации и видно будет.
Надо прост дождаться информации и видно будет.
Сейчас главное не бухтеть.
Бухтеть - такой же стиль либерального сообщества, как у силовиков стиль устраивать Маски-шоу с последующей доставкой до отделения) все желают перебдеть короче
А какого числа война закончилась? Напомни, пожалуйста
Почему увезли её, а не сотрудников ФСБ, создавших незаконное формирование?
Муть какая то. В источнике не раскрывается важная деталь - есть ли связь с журналисткой. Ну, то есть, по умолчанию она есть. Можно предположить,что она, блять, просто не доехала. Вот, она сейчас едет, значит есть 30 минут, пока она не доехала, написать эту новость. Ебала
не к "матери с двумя детьми", а к охуевшей упоротой либерманше! Меньше врать надо было, что бы потом не стало жопку припекать.
Какой желтый манипулятивный заголовок. «В неизвестном направлении»
ещё допишите «против ее воли»
https://novayagazeta.ru/news/2019/12/26/157962-k-spetskoru-novoy-gazety-yulii-poluhinoy-prishli-s-obyskami-zayavlenie-redaktsii
Здесь так и написано