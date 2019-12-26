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Навальный заявил, что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон».
В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Правоохранительные органы заклеивают камеры и «ломятся в двери». Об этом сообщил Леонид Волков.
Волков уточнил, что за 20 минут до обыска заблокировали карту, на которую Фонд принимает донаты. «В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!», — считает он.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о задержании политика.
Волков рассказал, что силовики забрали у всех сотрудников ноутбуки. «Ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18гг! Логика!», — пояснил он.
Навальный заявил, что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон». «Ролик не будет удалён, не смотря ни на какое давление», — пообещал политик.
Обновлено в 13:46: Навальный заявил, что его не задержали, а «просто силой выволокли из офиса». По его данным, правоохранительные органы никого не задержали.
Обновлено в 14:47: Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов рассказала, что следственные действия в офисе ФБК проводят их сотрудники в рамках уголовного дела.
Навальный опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон» 2 марта 2017 года, где обвинил Медведева в создании «коррупционной империи». Среди прочего ФБК выяснил, что Усманов пожертвовал фонду, связанному с премьер-министром, земельный участок и дом стоимостью пять миллиардов рублей.
31 мая 2017 года Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК. Фонду предписали удалить и опровергнуть ложную информацию о бизнесмене из расследования. 10 октября 2017 года ФБК удалил сведения, которые суд признал ложными. В Фонде уточнили, что сотрудники не несут ответственность за личный YouTube-канал Навального и сайт, поэтому не могут удалить информацию оттуда.
Офис компании, которая устанавливает двери в ФБК
Пришли за подарками - опять офисную технику пиздят
упитанные такие)
Офис кстати норм. Был
Ну Костин же сказал что "предпримет действия"
Счас всё ФБК отправят на Новую Землю
интересный корпоратив у фбк
Заклеивают камеры
А это законно?
Это как если бы бандит пришел кого-то грабить, а у него интересуются, соблюдает ли он бандитские кодексы, которые до этого вроде бы для себя установил.
Это же государство, оно может сделать что угодно с кем угодно, и ничего ему за это не будет.
В общем случае с государством не так.
А как в общем случае?
В общем случае государство - общественный договор, где и представительство и народ имеют обязанности перед друг другом. А чиновники являются наемными рабочими, а не дворянами.
такие вопросы незаконны, на бутылку
А я все жду, когда в новостях появится: "Бутылка, как официальная мера пресечения была принята в 1 чтении депутатами Государственной Думы. Так, стеклянная тара объемом в 0,5 литра, в соответствии с правовыми процессуальными нормами будет использоваться в отношении граждан к которым выдвигается обвинение в экстремизме (ст.282 УК РФ)..."
Мельчают человеки! Сперва раскаленное железо, потом паяльник, теперь бутылка. Так и до пластикового стаканчика докатимся)
Они просто не хотят, чтобы спецслужбы смотрели как они дрочат Навального
пора бы уже скрытые камеры установить
И потом посадят за установку скрытых камер ради записи скрытых задержаний
запрещено
Почему? Мне кажется все действия силовиков должны быть записаны на камеру
открыто снимай
Ты думаешь, они не вооружены подобными смехуёвинами:
Эт че? Тип сигнал прерывает?
Не, просто детекта. Потом идёшь к месту установки и бьешь молотком.
Вроде такая смехуёвина не покажет тебе камеру, если установить её за зеркало Гезелла например. А если на абсолютно пустой стене будет маленькая точечка, то и дураку понятно, что там что-то есть.
И за кирпичной стеной не покажет) Дирка по-любому нужна.
так дирка есть, но как это прибор отличит отражения лучей от зеркала от отражений лучей от объектива камеры, и то и то будет отражать, на этом и построен принцип обнаружения. Вообщем найти бы обзор этого прибора как он поведёт себя с зеркалом. А то может он всё зеркало будет подозревать, тогда если навешать кучу зеркал, пользы от него не будет.
Типо того. Навальный точно этим заниматься не будет. 😀
а вы думаете навальный сам с дрелью ходил по офису, сверлил дирки и вешал камеры, потом сам провода протягивал к монитору ))))))))))
Игорь, вот даже и не знаешь, что ответить)))))))
ничего, это я к тому, что он и простыми камерами тоже не сам занимался
О причинах обыска не сообщается
Переселение.
вообще сборы это збс) я так никогда не напивался как на сборах)
Да подумаешь, мы вот всей ротой кололи героин под язык и занимались сексом... ну т.е. ничего нового. 🤔
занимались сексом
друг с другом?
Омг, на них кого то отправляют?
конечно, очень много людей каждый год отправляются в алкотрип под названием «сборы»
атмосферно оч)
Ни разу не встречал ( но когда слух прошел что будут отправлять, с коллегой подходили к начальству, тот сказал идите в жепу, работать некому
"Задача: у ФБК 1 зенитный ракетный полк, на пути от Новой Земли до Москвы 40 российских дивизий. Вопрос: если Нэвэльный пойдет на Москву..."
ребята с бенгальскими огнями пришли, какие молодцы
Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит...
Слышите крик ментов стучащих, обысков вкус всегда настоящиииий.
👮👮👮
блин, а ведь мы этих несунов праздника кормим из нашего с вами кармана. Как же надоело
ну так сделай что-нибудь, чо ты ноешь
делаю
сделал
Твои действия?
Димон решил поднять просмотры, а то мы стали забывать про этот фильм.
Наша власть играет нечестно. Оппозиция душится в зародыше и не допускается до регистрации на выборы. Это омерзительно. Любые выборы последних 15 лет в России - выбор между партией власти и группкой подставных клоунов.
Скоро на авито значит появятся новенькие ноутбуки. Как раз хотел себе прикупить.
Мусора вроде в шлемах PASGT, т.е. пиндосовского производства. Как так? Может они на Госдеп работают?
Расследования мутятся
Гайки крутятся
пидоры идут
пидоры идут
спасайся кто может
пидорасы там и тут
пидорасы там и тут
Когда митинги?
1 января
'Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю ещё." (с) Костин
Вот и предпринял.
Да чтож такое, опять обыски?
Только сегодня прочёл письмо Волкова из рассылки и вдохновился на донат, как тут же...
Ну и денёк, как бы за 1000 не перевалить. Лучше поработать пойти.
Одноклеточное стадо минусует даже нейтральные комменты 🤷♂️
Но я многоклеточной мудак тогда уж ☝️
Вот бы ты ещё научился общаться как цивилизованный человек, глядишь и стадные привычки остались бы в прошлом.
Попросите повышение зарплаты за тяжёлые условия труда. Минусуют его, бедняжка.
Почему за стаканчик в мента находится статья посадить, а за разоблачающий "элиту" кинематограф нет🤔 Видимо административного ресурса не хватает
Потому что сюр р абсурд конечно в наличии, но это все таки не какое-то там Мали. Тут всё нужно делать филигранно!
Интересный факт: индекс демократии за 2018г Мали 91 место, Россия 144. Так что хз, где как надо:)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8
силовики нашли где пофармить телефоны и ноутбуки перед праздниками :)
Было бы классно, если это сюрприз Путина: офис ФБК разгромили, Навального доставлчют в сизо, а там подарок, торт, хлопушки, ФБК вручают хорошее, кофмфортное здание, Путин обещает уйти с поста, в России обнаруживают единорогов и появляется радуга над кремлем, все счастливы и свободны.
А потом Леха внезапно просыпается в капсуле с киселем, лысый, вокруг все люди спят и за ними следят роботы.
К слову закупили бы хромобуки, они и дешевле и данные в облаке
несекьюрно очень
Всё секьюрно. TLS шифрование и авторизация по Google Authenticator, например
Задержат-отпустят, задержат-отпустят... В чём фокус?
Потому что сажать не за что, а дискомфорт доставить надо
То есть хотите сказать, что сажают только, когда есть за что? Это ведь противоречит утверждению о "кровожадном режиме"
Сажают то всех подряд, просто кто то возмущается, а кто то нет. Если бы сажали только когда есть за что, мы бы жили в удивительной России
Суровцеву дали 2.5 колонии, по его поводу возмущались меньше, чем по другим? У вас нет ощущения, что нам просто пиз..ят?