Навальный заявил, что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон».

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Снимок из инстаграма Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Правоохранительные органы заклеивают камеры и «ломятся в двери». Об этом сообщил Леонид Волков.

Обновлено в 13:21: Навальный Навальный заявил , что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон». «Ролик не будет удалён, не смотря ни на какое давление», — пообещал политик.

Волков уточнил, что за 20 минут до обыска заблокировали карту, на которую Фонд принимает донаты. «В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!», — считает он.

Leonid Volkov @leonidvolkov Заклеивают камеры и ломятся в двери; внутри офиса около 40 сотрудников сейчас.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о задержании политика.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск

Алексей Навальный @navalny В ФБК снова пришёл спецназ. Видимо снова обыск

Волков рассказал, что силовики забрали у всех сотрудников ноутбуки. «Ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18гг! Логика!», — пояснил он.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh Видимо, подарки под ёлку детям у полицейских закончились, вот они и пришли в фбк пополнить запасы техники

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Камеры наблюдения отключили, начинают в очередной раз грабить студию. В этот раз к нам пришли не только люди в масках, но и в касках.Камеры наблюдения отключили, начинают в очередной раз грабить студию. https://t.co/wsper3ew77

Навальный заявил, что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон». «Ролик не будет удалён, не смотря ни на какое давление», — пообещал политик.

Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье - заказчики этого рейда - сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю. «Он вам не Димон» не будет удалён, не смотря ни на какое давление. Алексей Навальный политик

Обновлено в 13:46: Навальный заявил, что его не задержали, а «просто силой выволокли из офиса». По его данным, правоохранительные органы никого не задержали.

Обновлено в 14:47: Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов рассказала, что следственные действия в офисе ФБК проводят их сотрудники в рамках уголовного дела.

Навальный опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон» 2 марта 2017 года, где обвинил Медведева в создании «коррупционной империи». Среди прочего ФБК выяснил, что Усманов пожертвовал фонду, связанному с премьер-министром, земельный участок и дом стоимостью пять миллиардов рублей.