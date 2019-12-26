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Новости
Артём Мазанов
18 899

В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Алексея Навального силой вывели из офиса Материал редакции

Навальный заявил, что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон».

174 комментария
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Снимок из инстаграма Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Правоохранительные органы заклеивают камеры и «ломятся в двери». Об этом сообщил Леонид Волков.

Обновлено в 13:21: Навальный заявил, что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон». «Ролик не будет удалён, не смотря ни на какое давление», — пообещал политик.

Волков уточнил, что за 20 минут до обыска заблокировали карту, на которую Фонд принимает донаты. «В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!», — считает он.

Leonid Volkov @leonidvolkov
Заклеивают камеры и ломятся в двери; внутри офиса около 40 сотрудников сейчас.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о задержании политика.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск
Алексей Навальный @navalny
В ФБК снова пришёл спецназ. Видимо снова обыск

Волков рассказал, что силовики забрали у всех сотрудников ноутбуки. «Ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18гг! Логика!», — пояснил он.

Александр Головач @Golovach_AA
Вечеринка в стиле ФБК https://t.co/1H0hrnS6SN
Николай Ляскин @nlyaskin
Новогодний фейерверк! В ФБК https://t.co/2DKAsCfekI
Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Видимо, подарки под ёлку детям у полицейских закончились, вот они и пришли в фбк пополнить запасы техники
Навальный LIVE @navalnylive
В этот раз к нам пришли не только люди в масках, но и в касках.

Камеры наблюдения отключили, начинают в очередной раз грабить студию. https://t.co/wsper3ew77

Навальный заявил, что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон». «Ролик не будет удалён, не смотря ни на какое давление», — пообещал политик.

Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье - заказчики этого рейда - сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю. «Он вам не Димон» не будет удалён, не смотря ни на какое давление.

Алексей Навальный
политик

Обновлено в 13:46: Навальный заявил, что его не задержали, а «просто силой выволокли из офиса». По его данным, правоохранительные органы никого не задержали.

Обновлено в 14:47: Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов рассказала, что следственные действия в офисе ФБК проводят их сотрудники в рамках уголовного дела.

Навальный опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон» 2 марта 2017 года, где обвинил Медведева в создании «коррупционной империи». Среди прочего ФБК выяснил, что Усманов пожертвовал фонду, связанному с премьер-министром, земельный участок и дом стоимостью пять миллиардов рублей.

31 мая 2017 года Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК. Фонду предписали удалить и опровергнуть ложную информацию о бизнесмене из расследования. 10 октября 2017 года ФБК удалил сведения, которые суд признал ложными. В Фонде уточнили, что сотрудники не несут ответственность за личный YouTube-канал Навального и сайт, поэтому не могут удалить информацию оттуда.

На директора ФБК Жданова завели уголовное дело…
Его обвиняют в злостном неисполнении решения суда.
tjournal.ru

#новости #фбк #

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174 комментария
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a handsome cat

260

Офис компании, которая устанавливает двери в ФБК

Ответить

Павел Мухунов

a
20

Надеюсь ФБК получает бесплатную дверь каждый 6-ой раз.

Ответить

Дмитрий Евсеев

a
–3

а сисян вон из откатов елочки строит

Ответить

ɥh

97

Пришли за подарками - опять офисную технику пиздят 

Ответить

ɥh

ɥh
8
Ответить

пепси

ɥh
33

ебать там боров в форме шастает на фоне в начале

Ответить

George Weiller

пепси
2

упитанные такие)

Ответить

пепси

George
8

Это русская версия Джаггернаута 

Ответить

0 Yeblonski

пепси
3

А почему он не крутится и не орет "ДЖАРАНААААУТ"?

Ответить

пепси

0
0

Ему тяжело же много двигаться)))0

Ответить

Роман Новиков

пепси
0

Он танкует

Ответить

ɥh

ɥh
5

что если не кот?

Ответить

ɥh

ɥh
0
Алексей Навальный @navalny
В ФБК снова пришёл спецназ. Видимо снова обыск
Ответить

Litnikov Danil

ɥh
3

Офис кстати норм. Был

Ответить

Искусный Дворянин

Litnikov
1

Вот норм офис

Ответить

Андрей Яковлев

69

Ну Костин же сказал что "предпримет действия"

Ответить

ɥh

Андрей
–3

щас бы перед праздниками осиное гнездо воротить 

Ответить

Litnikov Danil

ɥh
55

Так ему похер, он к себе на виллу поедет, греть заде

Ответить

Andre

Litnikov
9

*заде заде

Ответить

Nuke Iron

71

Счас всё ФБК отправят на Новую Землю

Ответить

Litnikov Danil

Nuke
11

Отдельной десантно штурмовой ротой

Ответить

Михаил Зинчук

57

интересный корпоратив у фбк

Ответить

fox_rus

Михаил
2

Бесплатный фейерверк

Ответить

Ilya Grigöryev

fox_rus
5

про интересные конкурсы еще не было?

Ответить

Искусный Дворянин

Михаил
2
Ответить

Пластиковое Окно

Михаил
0

Любители БДСМ :D

Ответить

Паша Красников

4

Заклеивают камеры

А это законно?

Ответить

Ruslan Sviridov

Паша
134

А они когда-то проводили обыск по закону?

Ответить

Василий Лебедев

Паша
16

Это как если бы бандит пришел кого-то грабить, а у него интересуются, соблюдает ли он бандитские кодексы, которые до этого вроде бы для себя установил.

Ответить

Илья Щибрик

Василий
16

Не для себя, а для других бандитов, не путайте.

Ответить

Никита Громов

Паша
14

Это же государство, оно может сделать что угодно с кем угодно, и ничего ему за это не будет.

Ответить

Никита Бабич

Никита
0

В общем случае с государством не так.

Ответить

Sam Lowry

Никита
2

Что за общий случай? Откуда ты взял общий случай? Из энциклопедии того, как правильно?

Ответить

Пластиковое Окно

Sam
0

Пс, не знаешь где одну такую взять?

Ответить

Никита Громов

Никита
0

А как в общем случае?

Ответить

Никита Бабич

Никита
0

В общем случае государство - общественный договор, где и представительство и народ имеют обязанности перед друг другом. А чиновники являются наемными рабочими, а не дворянами.

Ответить

пепси

Никита
0

Эт у Платона

А у Путина ты хуй, а он царь
Все понял?

Ответить

Никита Бабич

пепси
0

Мне кажется, Финляндия близка к определению Платона.

Ответить

Александр Александров

Паша
8

такие вопросы незаконны, на бутылку

Ответить

0 Yeblonski

Александр
7

А я все жду, когда в новостях появится: "Бутылка, как официальная мера пресечения была принята в 1 чтении депутатами Государственной Думы. Так, стеклянная тара объемом в 0,5 литра, в соответствии с правовыми процессуальными нормами будет использоваться в отношении граждан к которым выдвигается обвинение в экстремизме (ст.282 УК РФ)..."

Ответить

Максим Ростокин

0
–2

Мельчают человеки! Сперва раскаленное железо, потом паяльник, теперь бутылка. Так и до пластикового стаканчика докатимся)

Ответить

0 Yeblonski

Максим
4

Отвечу тебе тем же, что скинули мне недавно и заработаю классы!

Ответить

John Doe

Паша
0

Конечно

Ответить

Georgiy Batalov

Паша
0

Они просто не хотят, чтобы спецслужбы смотрели как они дрочат Навального

Ответить

Ilya Grigöryev

17

пора бы уже скрытые камеры установить

Ответить

Rodrik Mayer's

Ilya
29

И потом посадят за установку скрытых камер ради записи скрытых задержаний

Ответить

Никита Бабич

Ilya
3

А чем поможет? Пока заклеивают, и так понятно, что происходит.

Ответить

Petr Petrov

Ilya
0

запрещено

Ответить

Ilya Grigöryev

Petr
6

дрочить на работе тоже запрещено. но я ведь делаю это скрыто ;)

Ответить

Александра Хотимченко

Petr
0

Почему? Мне кажется все действия силовиков должны быть записаны на камеру

Ответить

Petr Petrov

Александра
2

открыто снимай

Ответить

Александра Хотимченко

Petr
1

А, вот оно что. Понятно 

Ответить

Ольга Семенова

Ilya
0

Ты думаешь, они не вооружены подобными смехуёвинами: 

Ответить

Александра Хотимченко

Ольга
0

Эт че? Тип сигнал прерывает?

Ответить

Ольга Семенова

Александра
2

Не, просто детекта. Потом идёшь к месту установки и бьешь молотком. 

Ответить

Александра Хотимченко

Ольга
0

А, ясно

Ответить

Игорь Янович

Ольга
0

Вроде такая смехуёвина не покажет тебе камеру, если установить её за зеркало Гезелла например. А если на абсолютно пустой стене будет маленькая точечка, то и дураку понятно, что там что-то есть.

Ответить

Ольга Семенова

Игорь
0

И за кирпичной стеной не покажет) Дирка по-любому нужна. 

Ответить

Игорь Янович

Ольга
0

так дирка есть, но как это  прибор отличит отражения лучей от зеркала от отражений лучей от объектива камеры, и то и то будет отражать, на этом и построен принцип обнаружения. Вообщем найти бы обзор этого прибора как он поведёт себя с зеркалом. А то может он всё зеркало будет подозревать, тогда если навешать кучу зеркал, пользы от него не будет.

Ответить

Ольга Семенова

Игорь
0

Типо того. Навальный точно этим заниматься не будет. 😀

Ответить

Игорь Янович

Ольга
0

а вы думаете навальный сам с дрелью ходил по офису, сверлил дирки и вешал камеры, потом сам провода протягивал к монитору ))))))))))

Ответить

Ольга Семенова

Игорь
0

Игорь, вот даже и не знаешь, что ответить)))))))

Ответить

Игорь Янович

Ольга
0

ничего, это я к тому, что он и простыми камерами тоже не сам занимался

Ответить

Rodrik Mayer's

24

О причинах обыска не сообщается

Переселение.

Ответить

Litnikov Danil

Rodrik
5

Послушались совета про Курилы наверное. 

Ответить

Евгений Мартынов

24

А ведь можно было успеть возвести непробиваемую стену...

Ответить

Константин Дараган

24
Ответить

Евстафий Селюк

Константин
0

вообще сборы это збс) я так никогда не напивался как на сборах)

Ответить

0 Yeblonski

Евстафий
1

Да подумаешь, мы вот всей ротой кололи героин под язык и занимались сексом... ну т.е. ничего нового. 🤔

Ответить

Владимир Филатов

0
1

занимались сексом

друг с другом?

Ответить

Алексей Патрин

Владимир
0

Вот это шутка!

Ответить

Litnikov Danil

Евстафий
0

Омг, на них кого то отправляют?

Ответить

Евстафий Селюк

Litnikov
–1

конечно, очень много людей каждый год отправляются в алкотрип под названием «сборы»

атмосферно оч)

Ответить

Litnikov Danil

Евстафий
1

Ни разу не встречал ( но когда слух прошел что будут отправлять, с коллегой подходили к начальству, тот сказал идите в жепу, работать некому

Ответить

пепси

Litnikov
1

И сам поехал, да?)

Ответить

Litnikov Danil

пепси
0

*сам пошел. Уволились потом, правда не по этой причине

Ответить

Litnikov Danil

Константин
0

Фотка фбк должна ж быть

Ответить

Антон Самохин

Константин
0

0/

Ответить

Василий Лебедев

Константин
–3

"Задача: у ФБК 1 зенитный ракетный полк, на пути от Новой Земли до Москвы 40 российских дивизий. Вопрос: если Нэвэльный пойдет на Москву..."

Ответить

hyposlasher

22

ребята с бенгальскими огнями пришли, какие молодцы

Ответить

0 Yeblonski

hyposlasher
4

Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит...

Слышите крик ментов стучащих, обысков вкус всегда настоящиииий.
👮👮👮

Ответить

Александра Хотимченко

0
1

Пропела

Ответить

Алексей Патрин

Александра
0

Проорал.

Ответить

Егор Собин

hyposlasher
1

Переживают, что Навальный вписку на нг не найдёт

Ответить

Искандер Вахидов

20

блин, а ведь мы этих несунов праздника кормим из нашего с вами кармана. Как же надоело

Ответить

Илюхер XXIX

Искандер
3

ну так сделай что-нибудь, чо ты ноешь

Ответить

Искандер Вахидов

Илюхер
0

делаю

Ответить

Искандер Вахидов

Искандер
9

сделал

Ответить

Александр Вакулевич

Искандер
4
Ответить

Илюхер XXIX

Искандер
1

шо? зеленую мыш прилепил?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Илюхер
0

пусть начнет с себя

Ответить

nobody cares

Искандер
0

Твои действия?

Ответить

NadoPodumat

nobody
0

Написать коммент на tj

Ответить

Andre

13

Димон решил поднять просмотры, а то мы стали забывать про этот фильм.

Ответить

Andre

Andre
5

32 887 840

Ответить

Искандер Вахидов

Andre
0

Ага, давно пора пересмотреть классику. Жду сиквел

Ответить

ɥh

Andre
0

32 888 368

Ответить

Ilya Grigöryev

ɥh
0

это ваш протест? смотреть видос на ютубе.. 

нарм.

Ответить

Ешь Черри

11
Ответить

Граф Хрущёв

2

Наша власть играет нечестно. Оппозиция душится в зародыше и не допускается до регистрации на выборы. Это омерзительно. Любые выборы последних 15 лет в России - выбор между партией власти и группкой подставных клоунов.

Ответить

Dragan Velimirovic

Граф
25

Капитан, капитан, улыбнитесь!

Ответить

пепси

Граф
0

Какая власть и когда играла честно...))

Ответить

Роман Андронов

6

Скоро на авито значит появятся новенькие ноутбуки. Как раз хотел себе прикупить.

Ответить

Янпалыч Кошек

Роман
0

А прошлые распродавали или просто рофл?

Ответить

Тамерлан Хазбулаев

5

Мусора вроде в шлемах PASGT, т.е.  пиндосовского производства. Как так? Может они на Госдеп работают?

Ответить

Александра Хотимченко

Тамерлан
2

Они только по телику против Госдепа

Ответить

Олег Александрович

5

Расследования мутятся
Гайки крутятся

Ответить

badResistor

Олег
–1

пидоры идут

пидоры идут

спасайся кто может

пидорасы там и тут 

пидорасы там и тут

Ответить

Человек-человек

3

Когда митинги?

Ответить

ɥh

Человек-человек
6

1 января 

Ответить

Карина Мирзаева

ɥh
0

А это нормальная дата по многим причинам

Ответить

Александр Александров

Человек-человек
–2

все деньги изъяли, на какой хуй проводить?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Человек-человек
0

холодно, не сезон

Ответить

Игнат Теремов

4

'Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю ещё." (с) Костин

Вот и предпринял.

Ответить

Волчаркин

3

Да чтож такое, опять обыски?

Только сегодня прочёл письмо Волкова из рассылки и вдохновился на донат, как тут же...

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Волчаркин
0

какие еще нахуй рассылки

Ответить

Твиттерский Жук

3

Стандартная процедура раз в месяц, нет?

Ответить

Weall FAlldown

–27

Ну и денёк, как бы за 1000 не перевалить. Лучше поработать пойти.

Ответить

Weall FAlldown

Weall
–21

Одноклеточное стадо минусует даже нейтральные комменты 🤷‍♂️

Ответить

Andre

Weall
6

Одноклеточный мудак оставляет комменты про свою карму в разделе "новости".

Ответить

Weall FAlldown

Andre
–13

Но я многоклеточной мудак тогда уж ☝️

Ответить

Andre

Weall
13

Ну в том, что точно мудак, мы с тобой сошлись во мнении, хорошо.

Ответить

Weall FAlldown

Andre
0

Вот бы ты ещё научился общаться как цивилизованный человек, глядишь и стадные привычки остались бы в прошлом.

Ответить

Andre

Weall
1

Потрясающе - человек с интеллектом улиточки учит других цивилизованному общению.

Ответить

Weall FAlldown

Andre
0

Учить тебя батя должен был с мамкой. А я лишь обратил внимание.

Ответить

Эдуард Гладышев

Weall
4

Попросите повышение зарплаты за тяжёлые условия труда. Минусуют его, бедняжка.

Ответить

Weall FAlldown

Эдуард
1

Чего же тут тяжёлого, братан

Ответить

Дмитрий Орлов

Weall
1

Гомотроллинг 

Ответить

Эдуард Гладышев

Weall
0

держи, осталось 445

Ответить

NadoPodumat

2

Почему за стаканчик в мента находится статья посадить, а за разоблачающий "элиту" кинематограф нет🤔 Видимо административного ресурса не хватает

Ответить

пепси

NadoPodumat
0

Потому что сюр р абсурд конечно в наличии, но это все таки не какое-то там Мали. Тут всё нужно делать филигранно!

Ответить

NadoPodumat

пепси
1

Интересный факт: индекс демократии за 2018г Мали 91 место, Россия 144. Так что хз, где как надо:)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8

Ответить

Евгений Монахов

2

силовики нашли где пофармить телефоны и ноутбуки перед праздниками :)

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Евгений
0

и че с этими кирпичами делать без анлока эпплайди?

Ответить

Danil Shch

2

так бурно разыграется фантазия в попытках представить его выражение лица 

Ответить

Артём Стасенко

2

Было бы классно, если это сюрприз Путина: офис ФБК разгромили, Навального доставлчют в сизо, а там подарок, торт, хлопушки, ФБК вручают хорошее, кофмфортное здание, Путин обещает уйти с поста, в России обнаруживают единорогов и появляется радуга над кремлем, все счастливы и свободны.

А потом Леха внезапно просыпается в капсуле с киселем, лысый, вокруг все люди спят и за ними следят роботы.

Ответить

Владимир Филатов

2
Ответить

Dzmitry Dubrovin

0

К слову закупили бы хромобуки, они и дешевле и данные в облаке

Ответить

Искандер Вахидов

Dzmitry
3

несекьюрно очень

Ответить

Илья Гераськин

Искандер
1

Всё секьюрно. TLS шифрование и авторизация по Google Authenticator, например

Ответить

Одинотрос

Искандер
0

Почему?

Ответить

Владимир Дыркин

1

на Марс всех отправят?

Ответить

Эдуард Гладышев

1

Когда приедут выпиливать дверь к Руслану Геремееву?  

Ответить

NadoPodumat

0

Задержат-отпустят, задержат-отпустят... В чём фокус?

Ответить

Александра Хотимченко

NadoPodumat
2

Потому что сажать не за что, а дискомфорт доставить надо 

Ответить

NadoPodumat

Александра
0

То есть хотите сказать, что сажают только, когда есть за что? Это ведь противоречит утверждению о "кровожадном режиме"

Ответить

Александра Хотимченко

NadoPodumat
2

Сажают то всех подряд, просто кто то возмущается, а кто то нет. Если бы сажали только когда есть за что, мы бы жили в удивительной России

Ответить

NadoPodumat

Александра
1

Суровцеву дали 2.5 колонии, по его поводу возмущались меньше, чем по другим? У вас нет ощущения, что нам просто пиз..ят?

Ответить

Pavel Osadchuk

Александра
1

сожают по медиаметрике. чем больше упоминаний тем меньше шанс

Ответить

Алексѣй Бобковъ

NadoPodumat
0

иллюзия борьбы дорогим россиянам на потеху

Ответить

Влад Воробьёв

0

Вот и сказочке конец,а кто донатил молодец!

Ответить