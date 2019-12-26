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Артём Мазанов
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В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Алексея Навального задержали Материал редакции

О причинах обыска не сообщается.

63 комментария
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В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Правоохранительные органы заклеивают камеры и «ломятся в двери». Об этом сообщил Леонид Волков.

Волков уточнил, что за 20 минут до обыска заблокировали карту, на которую Фонд принимает донаты. «В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!», — считает он.

Leonid Volkov @leonidvolkov
Заклеивают камеры и ломятся в двери; внутри офиса около 40 сотрудников сейчас.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о задержании политика.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск
Алексей Навальный @navalny
В ФБК снова пришёл спецназ. Видимо снова обыск

Волков рассказал, что силовики забрали у всех сотрудников ноутбуки. «Ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18гг! Логика!», — пояснил он.

Александр Головач @Golovach_AA
Вечеринка в стиле ФБК https://t.co/1H0hrnS6SN
Николай Ляскин @nlyaskin
Новогодний фейерверк! В ФБК https://t.co/2DKAsCfekI
Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Видимо, подарки под ёлку детям у полицейских закончились, вот они и пришли в фбк пополнить запасы техники
Навальный LIVE @navalnylive
В этот раз к нам пришли не только люди в масках, но и в касках.

Камеры наблюдения отключили, начинают в очередной раз грабить студию. https://t.co/wsper3ew77

#новости #фбк

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63 комментария
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a handsome cat

73

Офис компании, которая устанавливает двери в ФБК

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ɥh

51

Пришли за подарками - опять офисную технику пиздят 

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ɥh

ɥh
1
Ответить

пепси

ɥh
1

ебать там боров в форме шастает на фоне в начале

Ответить

ɥh

ɥh
0
Алексей Навальный @navalny
В ФБК снова пришёл спецназ. Видимо снова обыск
Ответить

Litnikov Danil

ɥh
2

Офис кстати норм. Был

Ответить

Андрей Яковлев

31

Ну Костин же сказал что "предпримет действия"

Ответить

ɥh

Андрей
0

щас бы перед праздниками осиное гнездо воротить 

Ответить

Litnikov Danil

ɥh
12

Так ему похер, он к себе на виллу поедет, греть заде

Ответить

Паша Красников

1

Заклеивают камеры

А это законно?

Ответить

Ruslan Sviridov

Паша
71

А они когда-то проводили обыск по закону?

Ответить

Василий Лебедев

Паша
8

Это как если бы бандит пришел кого-то грабить, а у него интересуются, соблюдает ли он бандитские кодексы, которые до этого вроде бы для себя установил.

Ответить

Илья Щибрик

Василий
11

Не для себя, а для других бандитов, не путайте.

Ответить

Никита Громов

Паша
7

Это же государство, оно может сделать что угодно с кем угодно, и ничего ему за это не будет.

Ответить

Александр Александров

Паша
4

такие вопросы незаконны, на бутылку

Ответить

John Doe

Паша
0

Конечно

Ответить

Михаил Зинчук

20

интересный корпоратив у фбк

Ответить

fox_rus

Михаил
1

Бесплатный фейерверк

Ответить

Ilya Grigöryev

fox_rus
1

про интересные конкурсы еще не было?

Ответить

Nuke Iron

18

Счас всё ФБК отправят на Новую Землю

Ответить

Litnikov Danil

Nuke
–1

Отдельной десантно штурмовой ротой

Ответить

Ilya Grigöryev

14

пора бы уже скрытые камеры установить

Ответить

Rodrik Mayer's

Ilya
5

И потом посадят за установку скрытых камер ради записи скрытых задержаний

Ответить

Petr Petrov

Ilya
0

запрещено

Ответить

Ilya Grigöryev

Petr
0

дрочить на работе тоже запрещено. но я ведь делаю это скрыто ;)

Ответить

Константин Дараган

15
Ответить

Евстафий Селюк

Константин
0

вообще сборы это збс) я так никогда не напивался как на сборах)

Ответить

Litnikov Danil

Евстафий
0

Омг, на них кого то отправляют?

Ответить

Евстафий Селюк

Litnikov
0

конечно, очень много людей каждый год отправляются в алкотрип под названием «сборы»

атмосферно оч)

Ответить

Litnikov Danil

Евстафий
1

Ни разу не встречал ( но когда слух прошел что будут отправлять, с коллегой подходили к начальству, тот сказал идите в жепу, работать некому

Ответить

пепси

Litnikov
0

И сам поехал, да?)

Ответить

Litnikov Danil

Константин
0

Фотка фбк должна ж быть

Ответить

Василий Лебедев

Константин
–2

"Задача: у ФБК 1 зенитный ракетный полк, на пути от Новой Земли до Москвы 40 российских дивизий. Вопрос: если Нэвэльный пойдет на Москву..."

Ответить

Искандер Вахидов

12

блин, а ведь мы этих несунов праздника кормим из нашего с вами кармана. Как же надоело

Ответить

Rodrik Mayer's

10

О причинах обыска не сообщается

Переселение.

Ответить

Litnikov Danil

Rodrik
4

Послушались совета про Курилы наверное. 

Ответить

Твиттерский Жук

3

Стандартная процедура раз в месяц, нет?

Ответить

hyposlasher

3

ребята с бенгальскими огнями пришли, какие молодцы

Ответить

Ешь Черри

2
Ответить

Волчаркин

1

Да чтож такое, опять обыски?

Только сегодня прочёл письмо Волкова из рассылки и вдохновился на донат, как тут же...

Ответить

Эдуард Гладышев

1

Когда приедут выпиливать дверь к Руслану Геремееву?  

Ответить

Олег Александрович

1

Расследования мутятся
Гайки крутятся

Ответить

Weall FAlldown

–10

Ну и денёк, как бы за 1000 не перевалить. Лучше поработать пойти.

Ответить

Weall FAlldown

Weall
–2

Одноклеточное стадо минусует даже нейтральные комменты 🤷‍♂️

Ответить

Andre

Weall
2

Одноклеточный мудак оставляет комменты про свою карму в разделе "новости".

Ответить

Weall FAlldown

Andre
–2

Но я многоклеточной мудак тогда уж ☝️

Ответить

Andre

Weall
1

Ну в том, что точно мудак, мы с тобой сошлись во мнении, хорошо.

Ответить

Эдуард Гладышев

Weall
0

держи, осталось 445

Ответить

Человек-человек

0

Когда митинги?

Ответить

ɥh

Человек-человек
1

1 января 

Ответить

Александр Александров

Человек-человек
–1

все деньги изъяли, на какой хуй проводить?

Ответить

Dzmitry Dubrovin

0

К слову закупили бы хромобуки, они и дешевле и данные в облаке

Ответить

Искандер Вахидов

Dzmitry
1

несекьюрно очень

Ответить

Владимир Дыркин

0

на Марс всех отправят?

Ответить

ɥh

0

там и навального уже забрали, но в статье на тж вы это через час прочитаете 

Ответить

ɥh

ɥh
0

ну надо же

Ответить

Nuke Iron

ɥh
0
Ответить

Litnikov Danil

0

ОМОН интересно в красных шапочках?

Ответить

Евгений Монахов

0

силовики нашли где пофармить телефоны и ноутбуки перед праздниками :)

Ответить

Роман Андронов

0

Скоро на авито значит появятся новенькие ноутбуки. Как раз хотел себе прикупить.

Ответить

Данила Степовой

0

Тут нужен комментарий меглина @Неолд

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Andrey Voronin

0

Костин

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Kyler

–1

Почалось

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