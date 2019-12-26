В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Правоохранительные органы заклеивают камеры и «ломятся в двери». Об этом сообщил Леонид Волков.

Волков уточнил, что за 20 минут до обыска заблокировали карту, на которую Фонд принимает донаты. «В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!», — считает он.