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О причинах обыска не сообщается.
В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Правоохранительные органы заклеивают камеры и «ломятся в двери». Об этом сообщил Леонид Волков.
Волков уточнил, что за 20 минут до обыска заблокировали карту, на которую Фонд принимает донаты. «В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!», — считает он.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о задержании политика.
Волков рассказал, что силовики забрали у всех сотрудников ноутбуки. «Ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18гг! Логика!», — пояснил он.
Пришли за подарками - опять офисную технику пиздят
Ну Костин же сказал что "предпримет действия"
Заклеивают камеры
А это законно?
Это как если бы бандит пришел кого-то грабить, а у него интересуются, соблюдает ли он бандитские кодексы, которые до этого вроде бы для себя установил.
Это же государство, оно может сделать что угодно с кем угодно, и ничего ему за это не будет.
интересный корпоратив у фбк
Счас всё ФБК отправят на Новую Землю
пора бы уже скрытые камеры установить
И потом посадят за установку скрытых камер ради записи скрытых задержаний
запрещено
вообще сборы это збс) я так никогда не напивался как на сборах)
Омг, на них кого то отправляют?
конечно, очень много людей каждый год отправляются в алкотрип под названием «сборы»
атмосферно оч)
Ни разу не встречал ( но когда слух прошел что будут отправлять, с коллегой подходили к начальству, тот сказал идите в жепу, работать некому
"Задача: у ФБК 1 зенитный ракетный полк, на пути от Новой Земли до Москвы 40 российских дивизий. Вопрос: если Нэвэльный пойдет на Москву..."
блин, а ведь мы этих несунов праздника кормим из нашего с вами кармана. Как же надоело
О причинах обыска не сообщается
Переселение.
Да чтож такое, опять обыски?
Только сегодня прочёл письмо Волкова из рассылки и вдохновился на донат, как тут же...
Ну и денёк, как бы за 1000 не перевалить. Лучше поработать пойти.
Одноклеточное стадо минусует даже нейтральные комменты 🤷♂️
Когда митинги?
К слову закупили бы хромобуки, они и дешевле и данные в облаке
там и навального уже забрали, но в статье на тж вы это через час прочитаете
Скоро на авито значит появятся новенькие ноутбуки. Как раз хотел себе прикупить.