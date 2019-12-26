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В прошлом году за проведение мероприятия пришлось заплатить властям 2,9 миллиона долларов.
Компания Black Rock City LLC подала в суд на Бюро земельного управления США за необоснованный сбор средств, взимаемый за проведение фестиваля Burning Man. Об этом пишет Bloomberg.
Иск поступил 13 декабря в Окружной суд США в Вашингтоне. Организаторы фестиваля недовольны тем, что им приходится ежегодно выплачивать компенсацию за работу полиции и других служб на мероприятии, а также 3% от доходов с продажи билетов. Они требуют отменить эти ежегодные сборы. По их мнению, требования властей о выплатах угрожают существованию фестиваля.
Представители Black Rock City LLC пояснили, что ждали от властей обоснования выплат в течение четырёх лет. В 2012 году организация выплатила 1,4 миллиона долларов, что на 60% больше, чем годом ранее. В 2013 сумма достигла отметки в 2,9 миллиона долларов. В 2019 году сумма осталась такой же. Организаторы подчеркнули, что в последние три года сумма сборов выросла на 291%, при этом количество участников увеличилось всего на 39%.
Burning Man — это ежегодный фестиваль, который проходит с 1986 года в пустыне Блэк-Рок (штат Невада). На нём выставляются современные произведения искусства и круглосуточно выступают различные артисты. В конце фестиваля сжигается гигантская фигура человека.
Финансирование фестиваля состоит из доходов от продаж билетов и пожертвований. Всю работу проводят около 800 работников и тысячи волонтёров. По словам директора Мариан Годел, ежегодно на его организацию тратят от 10 до 20 миллионов долларов.
{мем: рыночек порешал}
Забавно, что фестиваль который пропагандирует полный отказ от товаро-денежных отношений стоит больше 10 миллионов долларов.
вот как все откажутся, так и мы тоже, сосализм во всем мире должен быть, а то не заработает
Всю работу проводят около 800 работников и тысячи волонтёров.
Для меня так и останется загадкой волонтёрство на коммерческих мероприятиях. Особенно таких, где деньги лопатой гребут.
Всё просто: люди попадают на мероприятия, на которые не могут позволить себе билет, к тому же ещё и могут заявлять о своей причастности