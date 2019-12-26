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Arthur Khamzin
1856

Организаторы Burning Man подали в суд на власти США. Компания назвала сборы за проведение фестиваля необоснованными Материал редакции

В прошлом году за проведение мероприятия пришлось заплатить властям 2,9 миллиона долларов.

9 комментариев
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Компания Black Rock City LLC подала в суд на Бюро земельного управления США за необоснованный сбор средств, взимаемый за проведение фестиваля Burning Man. Об этом пишет Bloomberg.

Иск поступил 13 декабря в Окружной суд США в Вашингтоне. Организаторы фестиваля недовольны тем, что им приходится ежегодно выплачивать компенсацию за работу полиции и других служб на мероприятии, а также 3% от доходов с продажи билетов. Они требуют отменить эти ежегодные сборы. По их мнению, требования властей о выплатах угрожают существованию фестиваля.

Представители Black Rock City LLC пояснили, что ждали от властей обоснования выплат в течение четырёх лет. В 2012 году организация выплатила 1,4 миллиона долларов, что на 60% больше, чем годом ранее. В 2013 сумма достигла отметки в 2,9 миллиона долларов. В 2019 году сумма осталась такой же. Организаторы подчеркнули, что в последние три года сумма сборов выросла на 291%, при этом количество участников увеличилось всего на 39%.

Burning Man — это ежегодный фестиваль, который проходит с 1986 года в пустыне Блэк-Рок (штат Невада). На нём выставляются современные произведения искусства и круглосуточно выступают различные артисты. В конце фестиваля сжигается гигантская фигура человека.

Финансирование фестиваля состоит из доходов от продаж билетов и пожертвований. Всю работу проводят около 800 работников и тысячи волонтёров. По словам директора Мариан Годел, ежегодно на его организацию тратят от 10 до 20 миллионов долларов.

#новости #фестиваль #сша

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9 комментариев
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Миша Шмаков

0

{мем: рыночек порешал}

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Мемопроходил

Миша
9

Погоди, дай предыдущий дорисую

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Kir Kirsky

Мемопроходил
1
Ответить

Настя Иванова

0

Забавно, что фестиваль который пропагандирует полный отказ от товаро-денежных отношений стоит больше 10 миллионов долларов. 

Ответить

Твиттерский Жук

Настя
0

вот как все откажутся, так и мы тоже, сосализм во всем мире должен быть, а то не заработает

Ответить

Роман Хухарев

0

 Всю работу проводят около 800 работников и тысячи волонтёров.

Для меня так и останется загадкой волонтёрство на коммерческих мероприятиях. Особенно таких, где деньги лопатой гребут.

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Алексей Логачев

Роман
1

Всё просто: люди попадают на мероприятия, на которые не могут позволить себе билет, к тому же ещё и могут заявлять о своей причастности

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пепси

0

taxation is theft

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Анна Гласс

–1

Ща к ним с обысками придут

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