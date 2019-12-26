Прямой эфир
Её установили туроператоры, которые проводят экскурсии.
В преддверии нового года в Припяти установили праздничную ёлку. Об этом пишет телеканал Zik. Она расположилась возле дворца культуры «Энергетик».
Как уточнил телеканал «Дождь», установкой занимались туроператоры, которые проводят экскурсии в городе. На открытие ёлки пришли местные жители. Украшениями стали старые фотографии и игрушки с знаком радиации.
В июле 2019 года Владимир Зеленский отменил запрет на посещение 30-километровой зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Туристам разрешили вести видеосъёмку, а власти пообещали улучшить связь на месте катастрофы.