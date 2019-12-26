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Arthur Khamzin
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Фото: новогодняя ёлка в Припяти с украшениями из фотографий и игрушками с знаком радиации Материал редакции

Её установили туроператоры, которые проводят экскурсии.

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​Ёлка возле дворца культуры «Энергетик» в Припяти Снимок EPA

В преддверии нового года в Припяти установили праздничную ёлку. Об этом пишет телеканал Zik. Она расположилась возле дворца культуры «Энергетик».

Как уточнил телеканал «Дождь», установкой занимались туроператоры, которые проводят экскурсии в городе. На открытие ёлки пришли местные жители. Украшениями стали старые фотографии и игрушки с знаком радиации.

Снимок EPA
Снимок EPA
Снимок EPA
Снимок Pavlo Gonchar, SOPA Images via ZUMA Wire

В июле 2019 года Владимир Зеленский отменил запрет на посещение 30-километровой зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Туристам разрешили вести видеосъёмку, а власти пообещали улучшить связь на месте катастрофы.

#чернобыль #украина #туризм

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2 комментария
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Николай Евчий

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Алексей Логачев

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Пользуясь случаем: никто за компанию поехать не хочет?

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