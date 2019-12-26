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Arthur Khamzin
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Издание «7x7» оштрафовали на 20 тысяч рублей за публикацию материалов на языке коми и английском Материал редакции

Главный редактор издания заявила, что Роскомнадзор уделяет их журналу «особенное внимание».

3 комментария
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Пушкинский судебный участок оштрафовал издание «7x7» на 20 тысяч рублей за публикацию материалов на языке коми. Об этом сообщается на сайте интернет-журнала.

Претензии изданию предъявил региональный Роскомнадзор. Причиной стала публикация нескольких материалов блогера Николая Удоратина на языке коми и англоязычных переводов спецпроектов журнала. Редакция подчеркнула, что во всех случаях публикации дублировались на русском языке.

Несмотря на это, судья признал интернет-журнал виновным в нарушении порядка распространения продукции СМИ (часть 1 статьи 13.21 КоАП РФ), потому что в регистрационных документах «7x7» (от 2010 года) в качестве языка распространения значится русский.

В разговоре с РБК главный редактор издания Софья Крапоткина заявила, что Роскомнадзор целенаправленно проявляет интерес к «7x7». Она не объяснила причин, но рассказала о большом количестве штрафов.

Мы считаем, что Роскомнадзор целенаправленно проявляет к нам особенное внимание, скажем так. У нас за 2019 год было 7 штрафов на общую сумму больше 120 тыс. руб. В 2018 нас оштрафовали за пропаганду наркотиков, которая, по мнению Роскомнадзора, содержалась в интервью с Михаилом Световым, которое разместил на нашем сайте один из блогеров.

Софья Крапоткина
главный редактор «7x7»

Директор «7x7» Павел Андреев заявил, что не согласен с судебным решением. Он заявил, что Россия многонациональная страна и отметил, что у людей есть право говорить и писать на родном языке. Глава издания отметил, что в регионе действует отдельный закон о сохранении национального языка коми. Андрее подчеркнул, что будет оспаривать решение в вышестоящих инстанциях.

#новости #журналистика

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3 комментария
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Виталий Лановой

3

В РФ разве запрещено писать в интернете на других языках? Как вообще работает языковой закон в СМИ?

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Rex Sacrorum

Виталий
0

Ууу хохля угнетает носителей другого языка.

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Ольга Семенова

0

7х7 - это кроссворды что ли?

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