Главный редактор издания заявила, что Роскомнадзор уделяет их журналу «особенное внимание».

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Пушкинский судебный участок оштрафовал издание «7x7» на 20 тысяч рублей за публикацию материалов на языке коми. Об этом сообщается на сайте интернет-журнала.

Претензии изданию предъявил региональный Роскомнадзор. Причиной стала публикация нескольких материалов блогера Николая Удоратина на языке коми и англоязычных переводов спецпроектов журнала. Редакция подчеркнула, что во всех случаях публикации дублировались на русском языке.

Несмотря на это, судья признал интернет-журнал виновным в нарушении порядка распространения продукции СМИ (часть 1 статьи 13.21 КоАП РФ), потому что в регистрационных документах «7x7» (от 2010 года) в качестве языка распространения значится русский.

В разговоре с РБК главный редактор издания Софья Крапоткина заявила, что Роскомнадзор целенаправленно проявляет интерес к «7x7». Она не объяснила причин, но рассказала о большом количестве штрафов.

Мы считаем, что Роскомнадзор целенаправленно проявляет к нам особенное внимание, скажем так. У нас за 2019 год было 7 штрафов на общую сумму больше 120 тыс. руб. В 2018 нас оштрафовали за пропаганду наркотиков, которая, по мнению Роскомнадзора, содержалась в интервью с Михаилом Световым, которое разместил на нашем сайте один из блогеров. Софья Крапоткина главный редактор «7x7»