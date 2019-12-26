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Главный редактор издания заявила, что Роскомнадзор уделяет их журналу «особенное внимание».
Пушкинский судебный участок оштрафовал издание «7x7» на 20 тысяч рублей за публикацию материалов на языке коми. Об этом сообщается на сайте интернет-журнала.
Претензии изданию предъявил региональный Роскомнадзор. Причиной стала публикация нескольких материалов блогера Николая Удоратина на языке коми и англоязычных переводов спецпроектов журнала. Редакция подчеркнула, что во всех случаях публикации дублировались на русском языке.
Несмотря на это, судья признал интернет-журнал виновным в нарушении порядка распространения продукции СМИ (часть 1 статьи 13.21 КоАП РФ), потому что в регистрационных документах «7x7» (от 2010 года) в качестве языка распространения значится русский.
В разговоре с РБК главный редактор издания Софья Крапоткина заявила, что Роскомнадзор целенаправленно проявляет интерес к «7x7». Она не объяснила причин, но рассказала о большом количестве штрафов.
Директор «7x7» Павел Андреев заявил, что не согласен с судебным решением. Он заявил, что Россия многонациональная страна и отметил, что у людей есть право говорить и писать на родном языке. Глава издания отметил, что в регионе действует отдельный закон о сохранении национального языка коми. Андрее подчеркнул, что будет оспаривать решение в вышестоящих инстанциях.
В РФ разве запрещено писать в интернете на других языках? Как вообще работает языковой закон в СМИ?