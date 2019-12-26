ФБК: самолёты, на которых летали жена Медведева и Аскер-заде продолжает контролировать банк ВТБ
Материал редакции
В пресс-службе «ВТБ Лизинга» заявляли о продаже самолётов и непричастности компании к их управлению.
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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новую часть расследования о самолётах, на которых якобы летали Медведева и журналистка Аскер-заде. Он заявил, что ВТБ продолжает контролировать полёты.
Навальный утверждает, что три самолёта, фигурирующие в расследовании, управляются одним оператором — Skyline Aviation. Это фирма, зарегистрированная в Сан-Марино. Должность директора в ней занимает Олег Гуров;
Также Гуров занимает пост директора в компании «Бизнес Аэро», которая занималась обслуживанием самолётов, когда они принадлежали ВТБ. Совладельцем последней является Воронцов Александр, который также занимает пост руководителя аппарата главы банка ВТБ Андрея Костина;
По словам Навального, Skyline Aviation выполняет роль иностранного двойника «Бизнес Аэро», предназначенного для управления самолётами.
В начале декабре Навальный выпустил два расследования, в которых утверждалось, что журналистка Наиля Аскер-заде и жена премьер-министра России Светлана Медведева летают на частных самолётах, которые ранее принадлежали банку ВТБ.
7 декабря пресс-служба «ВТБ Лизинг» заявила о продаже бизнес-джетов из расследования Навального. По их словам, компания непричастна к текущим полётам этих самолётов.
Глава ВТБ Андрей Костин отказался комментировать расследования ФБК. Он заявил, что работа Навального «бросать грязь и на этом наживать свой капитал».