Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
2226

Умерла режиссёр и худрук «Современника» Галина Волчек Материал редакции

Ей было 86 лет.

11 комментариев
В закладки

Художественный руководитель театра «Современник», режиссёр и народная артистка СССР Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Ранее СМИ сообщали о том, что она была госпитализирована в тяжёлом состоянии из-за осложнений, начавшихся на фоне воспаления лёгких.

Галина Волчек снималась в таких фильмах, как «Осенний марафон», «Про Красную шапочку», «Уникум». В 1956 году она была в числе молодых актёров, под началом Олега Ефремова основавших собственную студию, позже ставшую театром «Современник».

Художественным руководителем театра Волчек стала в 1989 году.

#новости #театр

Новости
Подписан
Отписаться
ФБК: самолёты, на которых летали жена Медведева и Аскер-заде продолжает контролировать банк ВТБ
В пресс-службе «ВТБ Лизинга» заявляли о продаже самолётов и непричастности компании к их управлению.
1
12
Реклама на TJ
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 11, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 133077, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Dec 2019 20:08:42 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 133077, "author_id": 3, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/133077\/get","add":"\/comments\/133077\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/133077"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Тимофеев

5

Понимаешь, что сам стареешь, когда уходят актеры и деятели культуры твоей юности.

Ответить

Паша Красников

Илья
4

Да тебе даже 40 нет

Ответить

пепси

Паша
1

Под олда косит

Ответить

Виталий Лановой

Илья
1

Она скорее артист молодости наших родителей.

Ответить

Mykola Glushchenko

Илья
0

Тебе за 50 лет?

Ответить

Илья Тимофеев

Mykola
0

Точно нет. Я скорее детство имел ввиду, но не суть.

Ответить

Алексей Логачев

Илья
0

Окей, бумер

Ответить

Кирилл Вселенский

Илья
0

Честер бенингтон RIP

Ответить

пепси

5

Ну тут F пацаны

Ответить

exwaifu

пепси
2
Ответить

Андрей Николаевич

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
The Insider: Yota установила особый статус для сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, который не мог связаться с адвокатом
В базе оператора появилось указание «сообщать в PR» обо всех действиях по номеру.
162
Новости
ФБК: сотрудника фонда Руслана Шаведдинова увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике
Его доставили в воинскую часть на закрытой территории, куда не могут попасть адвокаты.
438
Новости
Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против идеи сделать 31 декабря выходным днём
Валерий Фадеев раскритиковал решение сделать 31 декабря нерабочим днём. Ранее главы некоторых регионов России объявили последний день года выходным. Глава Совета по правам человека в интервью РИА Новости высказался против этого.
127
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Зима
48
Интернет и мемы
Клуб веселых и находчивых
26
Новости
В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Алексея Навального силой вывели из офиса
Навальный заявил, что официальная причина обысков: отказ удалить с YouTube расследование «Он вам не Димон».
174

Прямой эфир

Nikolay Borisov

В Фонд борьбы с коррупцией…

Андрей Николаевич

Умерла режиссёр и худрук…

Владимир Сон

Кандидаты в президенты США…

Brown Zweig

Kyler

Жиза? Узнали?

пепси

Издание «7x7» оштрафовали на 20…

Илья Гераськин

Жиза? Узнали?

Антон Иванов

Издание «7x7» оштрафовали на 20…

Илья Тимофеев

Умерла режиссёр и худрук…

Arthur Litovko

«Хватит постить весь концерт в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]