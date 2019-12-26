Прямой эфир
Ей было 86 лет.
Художественный руководитель театра «Современник», режиссёр и народная артистка СССР Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Ранее СМИ сообщали о том, что она была госпитализирована в тяжёлом состоянии из-за осложнений, начавшихся на фоне воспаления лёгких.
Галина Волчек снималась в таких фильмах, как «Осенний марафон», «Про Красную шапочку», «Уникум». В 1956 году она была в числе молодых актёров, под началом Олега Ефремова основавших собственную студию, позже ставшую театром «Современник».
Художественным руководителем театра Волчек стала в 1989 году.
Понимаешь, что сам стареешь, когда уходят актеры и деятели культуры твоей юности.
Да тебе даже 40 нет
Тебе за 50 лет?