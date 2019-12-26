Ей было 86 лет.

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Художественный руководитель театра «Современник», режиссёр и народная артистка СССР Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Ранее СМИ сообщали о том, что она была госпитализирована в тяжёлом состоянии из-за осложнений, начавшихся на фоне воспаления лёгких.

Галина Волчек снималась в таких фильмах, как «Осенний марафон», «Про Красную шапочку», «Уникум». В 1956 году она была в числе молодых актёров, под началом Олега Ефремова основавших собственную студию, позже ставшую театром «Современник».