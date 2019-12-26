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Следователи не согласились и обжаловали решение у генпрокурора.
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинения по делу сестёр Хачатурян. Об этом «Коммерсанту» сообщил осведомлённый источник из силовых структур.
По данным издания, решение принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Он якобы посчитал, что в обвинительном заключении содержатся серьёзные нарушения из-за которых дело нельзя направлять в суд. Детали нарушений не раскрываются. Предположительно, причина может состоять в «технических» нарушениях УПК и ошибках при квалификации действий сестёр.
В СК не согласились с требованиями Гриня, в связи с чем его решение обжаловали у генпрокурора Юрия Чайки. О каких-либо действиях Чайки пока не сообщалось. Адвокаты девушек отказались комментировать ситуацию из-за отсутствия достоверных данных.
14 июня следствие предъявило окончательно обвинение сёстрам Хачатурян. Их обвиняют в убийстве своего отца Михаила. Девушки в свою очередь заявили, что отец избивал, насиловал и издевался над ними. Кристине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы (часть 2 статьи 105 УК РФ). Младшая сестра Мария на момент совершения преступления была несовершеннолетней и эксперты признали её невменяемой в момент преступления. Последней грозит только принудительное лечение.
3 декабря СК назвал насилие над девушками со стороны отца смягчающим обстоятельством и направил дело в Генпрокуратуру на утверждение обвинения. Как именно это повлияет на обвинения, не уточняется.