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Arthur Khamzin
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«Ъ»: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестёр Хачатурян из-за «серьёзных нарушений» Материал редакции

Следователи не согласились и обжаловали решение у генпрокурора.

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Генпрокуратура отказалась утвердить обвинения по делу сестёр Хачатурян. Об этом «Коммерсанту» сообщил осведомлённый источник из силовых структур.

По данным издания, решение принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Он якобы посчитал, что в обвинительном заключении содержатся серьёзные нарушения из-за которых дело нельзя направлять в суд. Детали нарушений не раскрываются. Предположительно, причина может состоять в «технических» нарушениях УПК и ошибках при квалификации действий сестёр.

В СК не согласились с требованиями Гриня, в связи с чем его решение обжаловали у генпрокурора Юрия Чайки. О каких-либо действиях Чайки пока не сообщалось. Адвокаты девушек отказались комментировать ситуацию из-за отсутствия достоверных данных.

14 июня следствие предъявило окончательно обвинение сёстрам Хачатурян. Их обвиняют в убийстве своего отца Михаила. Девушки в свою очередь заявили, что отец избивал, насиловал и издевался над ними. Кристине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы (часть 2 статьи 105 УК РФ). Младшая сестра Мария на момент совершения преступления была несовершеннолетней и эксперты признали её невменяемой в момент преступления. Последней грозит только принудительное лечение.

3 декабря СК назвал насилие над девушками со стороны отца смягчающим обстоятельством и направил дело в Генпрокуратуру на утверждение обвинения. Как именно это повлияет на обвинения, не уточняется.

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#новости #сестрыхачатурян #домашнеенасилие

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