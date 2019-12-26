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Arthur Khamzin
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Rambler подал иск к «Матч ТВ» из-за распространения видеофрагментов матчей АПЛ Материал редакции

Похожий иск подавался против Twitch, но стороны достигли соглашения.

15 комментариев
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Rambler подал в Мосгорсуд иск к телеканалу «Матч ТВ». Компания потребовала прекратить распространение видеофрагментов матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Rambler Group уже подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении «Матч ТВ», в котором мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента – отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ. Дата первого заседания пока не назначена.

Михаил Гершкович
руководитель спортивных проектов Rambler Group

10 декабря Мосгорсуд вынес решение о временной блокировке контента, нарушающего права Rambler на трансляцию матчей АПЛ у «Матч ТВ» и Twitch. В связи с этим у компании оставалось 15 дней на подачу иска по существу. 17 декабря Роскомнадзор заявил, что ответчики удалили весь противоправный контент и блокировка им не грозит.

В августе Rambler подала похожий иск против стрим-сервиса Twitch. Информация об этом распространилась только 16 декабря. 20 декабря Мосгорсуд прекратил рассмотрение дела. Стороны достигли соглашения.

Rambler владеет правами на показ матчей АПЛ с апреля. По данным «Коммерсанта», фирма заплатила за них семь миллионов евро. Трансляция матчей проходит на «Okko Спорт»

#новости #rambler #twitch

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15 комментариев
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N/a

7

Сми золотую жилу материалов нашли?

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Arthur Khamzin

N/a
–6

Я вот иногда думаю, что в головушке у таких как ты :)

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Илюхер XXIX

1

Рамблер для типа продвинутых сми как юрий лоза для типа поносных. Особой разницы не вижу

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Алексей Селезнев

0

Даже и не знаю, окупается у них показ апл или нет 🤔

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Тимур Петров

Алексей
0

Нет

Ответить

Gregory

Тимур
1

да им букмекеры занесли неплохо. Изначально они вообще обещали без рекламы, а теперь этот кринж во время матчей

Ответить

Алексей Селезнев

Gregory
0

В смысле? Платишь 3к и тебе все равно пихают рекламу уровня стримеров на твиче?

Ответить

Gregory

Алексей
0

да + одна рекламная вставка в перерыве

Ответить

Sergey Pal

Gregory
0

И после окончания матча, и перед началом вроде как-то словил.

Ответить

Yaroslav Maltsev

Тимур
0

Почему?

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Nikita

0

Рамблер что-то знают о ближайшем будущем или они сами по себе решили пуститься во все тяжкие?

Ответить

Sergey Pal

0

Вроде говорили, что никакого видеоряда АПЛ на сайте Матч ТВ не нашли.

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Thomas O'Harriedge

0

Блядский цирк

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M

0

Рамблер вышел на джихад, блять. Скоро начнут до столбов доёбываться. 

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Ilya Grigöryev

0

камон. все же согласились что это пиар. в рф не работает институт репутации, поэтому можно при людно мазаться в любом дерьме собирая подписки. хватит это публиковать

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