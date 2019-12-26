Похожий иск подавался против Twitch, но стороны достигли соглашения.

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Rambler подал в Мосгорсуд иск к телеканалу «Матч ТВ». Компания потребовала прекратить распространение видеофрагментов матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Rambler Group уже подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении «Матч ТВ», в котором мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента – отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ. Дата первого заседания пока не назначена. Михаил Гершкович руководитель спортивных проектов Rambler Group

10 декабря Мосгорсуд вынес решение о временной блокировке контента, нарушающего права Rambler на трансляцию матчей АПЛ у «Матч ТВ» и Twitch. В связи с этим у компании оставалось 15 дней на подачу иска по существу. 17 декабря Роскомнадзор заявил, что ответчики удалили весь противоправный контент и блокировка им не грозит.

В августе Rambler подала похожий иск против стрим-сервиса Twitch. Информация об этом распространилась только 16 декабря. 20 декабря Мосгорсуд прекратил рассмотрение дела. Стороны достигли соглашения.