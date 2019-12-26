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Похожий иск подавался против Twitch, но стороны достигли соглашения.
Rambler подал в Мосгорсуд иск к телеканалу «Матч ТВ». Компания потребовала прекратить распространение видеофрагментов матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.
10 декабря Мосгорсуд вынес решение о временной блокировке контента, нарушающего права Rambler на трансляцию матчей АПЛ у «Матч ТВ» и Twitch. В связи с этим у компании оставалось 15 дней на подачу иска по существу. 17 декабря Роскомнадзор заявил, что ответчики удалили весь противоправный контент и блокировка им не грозит.
В августе Rambler подала похожий иск против стрим-сервиса Twitch. Информация об этом распространилась только 16 декабря. 20 декабря Мосгорсуд прекратил рассмотрение дела. Стороны достигли соглашения.
Rambler владеет правами на показ матчей АПЛ с апреля. По данным «Коммерсанта», фирма заплатила за них семь миллионов евро. Трансляция матчей проходит на «Okko Спорт»
Рамблер для типа продвинутых сми как юрий лоза для типа поносных. Особой разницы не вижу
Даже и не знаю, окупается у них показ апл или нет 🤔
Нет
В смысле? Платишь 3к и тебе все равно пихают рекламу уровня стримеров на твиче?
Рамблер что-то знают о ближайшем будущем или они сами по себе решили пуститься во все тяжкие?
камон. все же согласились что это пиар. в рф не работает институт репутации, поэтому можно при людно мазаться в любом дерьме собирая подписки. хватит это публиковать