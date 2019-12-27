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Судно потеряло высоту и врезалось в двухэтажный дом в жилом квартале.
В Алма-Ате потерпел крушение гражданский самолёт авиакомпании Bek Air. В результате катастрофы погибли 14 человек, сообщается на странице аэропорта в фейсбуке.
После взлёта (в 07:05) самолёт Bek Air пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Через 17 минут стало известно о крушении самолёта. При взлёте борт потерял высоту, после чего врезался в двухэтажное здание. На месте работают спецслужбы и проходит эвакуация людей. Причины катастрофы пока неизвестны.
Комитет ЧС МВД Казахстана уточнил, что катастрофа произошла в районе жилого сектора. Мониторинговый сервис Flightradar24 опубликовал траекторию полёта гражданского судна.
РИА «Новости» подтвердило информацию о 14 погибших. Ещё 35 человек пострадали. Из них 17 были доставлены в больницы в крайне тяжёлом состоянии. Россиян среди них не было.
Издание уточнило, что крушение потерпел самолёт Fokker-100, разработанный голландской авиакомпанией. Российские компании не используют их для перелётов. Работа авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения причин катастрофы. Как пишет ТАСС, все полёты авиалайнеров этого типа также прекращены.
Обновлено в 09:12: дом, в который врезалось судно был пустым. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент Алма-Аты по ЧС. «Коммерсант» уточнил, что число жертв выросло до 15 человек.
Обновлено в 10:31: МВД Казахстана сообщило о 12 погибших и 49 пострадавших, пишет «РИА Новости». Ведомство уточнило, что на борту было 5 членов экипажа и 93 пассажира. В число последних вошли два гражданина Украины, один из Кыргызстана и один из Китая. МВД начало досудебное расследование инцидента.
Президент Казахстана объявил 28 декабря днём национального траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.
Обновлено в 10:59: вице-премьер Казахстана рассказал об обнаружении бортовых самописцев на месте крушения. Их изымают для дальнейшего расследования, сообщило РИА «Новости». Следствие предполагает, что причиной крушения могла стать техническая неисправность и ошибка экипажа.
Летали на самолёте который давно не производится, а компания, которая его делала, давно обанкротилась и закрыта.
Ну что может пойти не так?
В Австралии региональные авиакомпании (QantasLink,Alliance airlines,virgin Australia regional) летают на таких же самолетах и все у них нормально
Просвяти? А то интересно. Я летаю иногда на самолете, который уже давно не производится.
Перевод из англоязычной Википедии: Те подразделения компании, которые производили детали и выполняли работы по техническому обслуживанию и ремонту, были переданы Stork N.V .; в настоящее время он известен как Stork Aerospace Group. Stork Fokker существует для поддержки ремаркетинга существующих самолетов компании: он обновляет и перепродает F 50 и F 100, а также переоборудовал несколько F 50 в транспортные самолеты. Специальные проекты включали разработку варианта морского патруля F50 и представительского самолета F100. За этот проект Stork получил награду «Аэрокосмическая индустрия» 2005 года в категории «Воздушный транспорт» от журнала Flight International.
Другие подразделения компании, которые были прибыльными, продолжили свое существование в виде отдельных компаний: Fokker Space (позже Dutch Space) и Fokker Control Systems.
В ноябре 2009 года Stork Aerospace изменила свое название на Fokker Aerospace Group. С 2011 года Fokker Aerospace Group сменила название на Fokker Technologies. Пять отдельных подразделений компании Fokker Technologies носят название Fokker:
Фоккер Аэроструктуры
Фоккер шасси
Фоккер Элмо
Фоккер Техник
Фоккер Сервис
Прежнее авиационное оборудование Fokker в Схипхоле было переоборудовано в Логистический парк Fokker. Одним из бывших арендаторов Fokker является Fokker Services.
Между тем, Rekkof Aircraft («Фоккер» в обратном направлении) пытается возобновить производство Fokker F70 и F100 при поддержке поставщиков и авиакомпаний.
Помянем Бека, весёлый атлант был
Обожаю читать такие новости в ожидании на посадку (не аэрофоб, пострадавшим и их близким соболезную)
я вот тоже на аэрофоб, но завтра девятичасовой перелёт, так что очко непроизвольно сделало жим-жим, простите.
Не аэрофоб но завтра перелёт Москва-Нурсултан-Пекин, летим правда Air Astana
Просто бухай, у Астаны алкаха входит в стоимость билета и можно даже выпить весь запас борта.
Air Astana норм
У Эйр Астана нормальные самолеты, airbus в основном, проблемы обычно в низкобюджетных авиалиниях типа Бек Эйр, которые экономят на суднах и кладут на технику безопасности, но билеты дешевле.
Проверяйте тип самолета,на котором летите перед вылетом.
Разницы в часах нет, 99% хрени происходит на посадке и взлёте.
да это само собой, но какая разница, где помирать, если вдруг что, в начале или в конце. (
Это чет тип локальный лоукорстер, у них по Казахстану билеты обычно дешевле AirAstana.
P. S.
А что за город такой? И что за такие новые русские слова Алма и Ата? Не существует на данный момент указа использовать в СМИ старое название города, так что мешает использовать новое название? Нур-султан же вы пишите вместо Астаны. Так и пишите Алматы.
И что? В Вики такие же вносят правки и уверенны, что Алма и Ата это два русских слова из которых составили Алма-Ата, а Алматы это уже Алма-Ата по казахски. Что блять? Был город Алма-Ата (на всех языках мира) и в 1991 году был переименован в Алматы. Во всем мире начал называться как Almaty, но только в России (хотя нет ни одного указа для СМИ и в оф доках пишут Алматы) и дальше пишут Алма-ата. Тогда пора считать Астана на русском, а Нур-Султан это Астана на казахском 😂
О либераху порвало
Мне просто не нравятся слова, кончающиеся на ы и я говорю и пишу алма-ата) но я олд, бумер, простите меня
За слово Белоруссия банят в Ddoi. В каком подсайте банят за Алма-Ата?
На самом деле очень грустно из-за ваших с Корги прений, но понимаю что у каждого своя непоколебимая позиция и не влезаю со своим *Давайте жить дружно*
Традиция такая у руssких СМИ, писать Белоруссия, на Украине, Алма-Ата, хули ты рвёшься каждый раз???
Тогда почему пишем Нур-Султан? Традиция блять у него)
Всем из редакции уже несколько лет похуй на твои замечания, но ты продолжаешь их строчить.
Для коренных алмаатинцев город как был Алма-Атой, так ей и остаётся x)
А что за город такой?
https://tjournal.ru/flood/63728-bolshaya-enciklopediya-almaty-gorod-yablok
Список пассажиров без членов экипажа Fokker-100 авиакомпании «Bek Air»
1. Абаганова Назым
2. Абилев Жанат
3. Абилдаева Асел
4. Адаев Еркебулан
5. Айболатова Зухра
6. Акболат Даваа
7. Акболаткызы Асылым
8. Акишева Гүлім
9. Акмаганбетова Асем
10. Алекперов Олег
11. Аманжол Сания
12. Аманов Серик
13. Ануфриев Валерий
14. Асташев Николай
15. Асырова Анара
16. Баймурат Нурислан
17. Байымбетова Гулнар
18. Бекжанова Нагима
19. Бекмаганбетов Бахытжан
20. Габдыжамалов А Зубаржат
21. Гатиат Адилжан
22. Гатиат Айсұлу
23. Гатиат Максут
24. Девичинская Ольга
25. Даулет Динара
26. Дедов Виталий
27. Егамбердиев Наби
28. Ерімбетов Сәрсенбек
29. Ерман Марал
30. Ескеров Жандос
31. Әбдісаттар Жанқозы
32. Әлімхан Нұрболат
33. Жанаболатова Бекзат
34. Жанбоссынова Динара
35. Жауғашты Әділ
36. Жауғашты Әли
37. Жолдыбаев Бекзат
38. Жұмаханов Шыңғыстөре
39. Зубов Виктор
40. Зубова Галина
41. Ибраев Дархан
42. Иминова Зульфия
43. Исина Арман
44. Кадауов Темирлан
45. Кайдаров Рустем
46. Каипбергенова Гулнара
47. Калиев Бауыржан
48. Каратаевс Иван
49. Карибаева Базархан
50. Карнаева Надежда
51. Клыков Матвей
52. Кулгави Евгений
53. Кошенова Гулнара
54. Круглова Дана
55. Куанышалин Марат
56. Куралбай Айгерим
57. Куралбай Дамели
58. Қожабергенов Даулет
59. Мамиев Мурат
60. Мажкенова Алтын
61. Мукашева Салтанат
62. Мурат Латипа
63. Набиев Едік
64. Назаралиев Аслан
65. Нуерлан Маолина
66. Нурахметова Шынар
67. Нурбеков Абай
68. Нурбекова Адина
69. Нурбекова Мариям
70. Нурманов Асхат
71. Нурманова Сауле
72. Нурхамит Тілеулес
73. Омаров Ринат
74. Омарова Айман
75. Орынбаев Нурдос
76. Оспанова Амина
77. Попков Андрей
78. Рахымжанова Айя
79. Сагимбеков Арман
80. Салтанат Талап
81. Салтанатқызы Уралшын
82. Сейпилов Ильяс
83. Сериков Мейрамбек
84. Сиделковский Андрей
85. Сон Юрий
86. Сон Яна
87. Теменов Айбар
88. Тулебаев Нурлан
89. Тулебаева Анар
90. Туматов Кайырхан
91. Удербаева Кымбат
92. Усен Сәттігүл
93. Утепов Еркін
Президент Казахстана объявил 28 декабря днём национального траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.
С одной стороны это понятно, с другой, сколько людей за тот же день погибло в автоавариях? Почему-то если не много людей сразу, то это кажется нормой.
Deicing не выполнили, раз на 200 метрах высоту начали терять. (крылья плкрылись льдом, что повлекло за собой потерю подъемной силы).
Обледенение или топливо замёрзло. Почему взрыва не было не понятно. Но это дало шанс людям
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