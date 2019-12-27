Судно потеряло высоту и врезалось в двухэтажный дом в жилом квартале.

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Потерпевший крушение самолёт Bek Air Источник Instagram-аккаунт Quaz Aviation

В Алма-Ате потерпел крушение гражданский самолёт авиакомпании Bek Air. В результате катастрофы погибли 14 человек, сообщается на странице аэропорта в фейсбуке.

После взлёта (в 07:05) самолёт Bek Air пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Через 17 минут стало известно о крушении самолёта. При взлёте борт потерял высоту, после чего врезался в двухэтажное здание. На месте работают спецслужбы и проходит эвакуация людей. Причины катастрофы пока неизвестны.

Комитет ЧС МВД Казахстана уточнил, что катастрофа произошла в районе жилого сектора. Мониторинговый сервис Flightradar24 опубликовал траекторию полёта гражданского судна.

​Траекторию полёта упавшего самолёта Bek Air Снимок из твиттера Flightradar24

РИА «Новости» подтвердило информацию о 14 погибших. Ещё 35 человек пострадали. Из них 17 были доставлены в больницы в крайне тяжёлом состоянии. Россиян среди них не было.

Издание уточнило, что крушение потерпел самолёт Fokker-100, разработанный голландской авиакомпанией. Российские компании не используют их для перелётов. Работа авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения причин катастрофы. Как пишет ТАСС, все полёты авиалайнеров этого типа также прекращены.

Обновлено в 09:12: дом, в который врезалось судно был пустым. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент Алма-Аты по ЧС. «Коммерсант» уточнил, что число жертв выросло до 15 человек.

Обновлено в 10:31: МВД Казахстана сообщило о 12 погибших и 49 пострадавших, пишет «РИА Новости». Ведомство уточнило, что на борту было 5 членов экипажа и 93 пассажира. В число последних вошли два гражданина Украины, один из Кыргызстана и один из Китая. МВД начало досудебное расследование инцидента.

Президент Казахстана объявил 28 декабря днём национального траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

Обновлено в 10:59: вице-премьер Казахстана рассказал об обнаружении бортовых самописцев на месте крушения. Их изымают для дальнейшего расследования, сообщило РИА «Новости». Следствие предполагает, что причиной крушения могла стать техническая неисправность и ошибка экипажа.

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