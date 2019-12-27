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Судно потеряло высоту и врезалось в двухэтажный дом в жилом квартале.
В Алма-Ате потерпел крушение гражданский самолёт авиакомпании Bek Air. В результате катастрофы погибли 14 человек, сообщается на странице аэропорта в фейсбуке.
После взлёта (в 07:05) самолёт Bek Air пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Через 17 минут стало известно о крушении самолёта. При взлёте борт потерял высоту, после чего врезался в двухэтажное здание. На месте работают спецслужбы и проходит эвакуация людей. Причины катастрофы пока неизвестны.
Комитет ЧС МВД Казахстана уточнил, что катастрофа произошла в районе жилого сектора. Мониторинговый сервис Flightradar24 опубликовал траекторию полёта гражданского судна.
РИА «Новости» подтвердило информацию о 14 погибших. Ещё 35 человек пострадали. Из них 17 были доставлены в больницы в крайне тяжёлом состоянии. Россиян среди них не было.
Издание уточнило, что крушение потерпел самолёт Fokker-100, разработанный голландской авиакомпанией. Российские компании не используют их для перелётов. Работа авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения причин катастрофы. Как пишет ТАСС, все полёты авиалайнеров этого типа также прекращены.
Летали на самолёте который давно не производится, а компания, которая его делала, давно обанкротилась и закрыта.
Ну что может пойти не так?
Обожаю читать такие новости в ожидании на посадку (не аэрофоб, пострадавшим и их близким соболезную)
Это чет тип локальный лоукорстер, у них по Казахстану билеты обычно дешевле AirAstana.
P. S.
А что за город такой? И что за такие новые русские слова Алма и Ата? Не существует на данный момент указа использовать в СМИ старое название города, так что мешает использовать новое название? Нур-султан же вы пишите вместо Астаны. Так и пишите Алматы.
И что? В Вики такие же вносят правки и уверенны, что Алма и Ата это два русских слова из которых составили Алма-Ата, а Алматы это уже Алма-Ата по казахски. Что блять? Был город Алма-Ата (на всех языках мира) и в 1991 году был переименован в Алматы. Во всем мире начал называться как Almaty, но только в России (хотя нет ни одного указа для СМИ и в оф доках пишут Алматы) и дальше пишут Алма-ата. Тогда пора считать Астана на русском, а Нур-Султан это Астана на казахском 😂
О либераху порвало