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Arthur Khamzin
1420

В Алма-Ате потерпел крушение гражданский самолёт с 95 пассажирами на борту. Сообщается о 14 погибших Материал редакции

Судно потеряло высоту и врезалось в двухэтажный дом в жилом квартале.

11 комментариев
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Потерпевший крушение самолёт Bek Air Источник Instagram-аккаунт Quaz Aviation

В Алма-Ате потерпел крушение гражданский самолёт авиакомпании Bek Air. В результате катастрофы погибли 14 человек, сообщается на странице аэропорта в фейсбуке.

После взлёта (в 07:05) самолёт Bek Air пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Через 17 минут стало известно о крушении самолёта. При взлёте борт потерял высоту, после чего врезался в двухэтажное здание. На месте работают спецслужбы и проходит эвакуация людей. Причины катастрофы пока неизвестны.

Комитет ЧС МВД Казахстана уточнил, что катастрофа произошла в районе жилого сектора. Мониторинговый сервис Flightradar24 опубликовал траекторию полёта гражданского судна.

​Траекторию полёта упавшего самолёта Bek Air Снимок из твиттера Flightradar24

РИА «Новости» подтвердило информацию о 14 погибших. Ещё 35 человек пострадали. Из них 17 были доставлены в больницы в крайне тяжёлом состоянии. Россиян среди них не было.

Издание уточнило, что крушение потерпел самолёт Fokker-100, разработанный голландской авиакомпанией. Российские компании не используют их для перелётов. Работа авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения причин катастрофы. Как пишет ТАСС, все полёты авиалайнеров этого типа также прекращены.

Источник Instagram-аккаунт quazceer
Qaz Aviation @qazaviation
Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

#bekair #fokker100 #qazaviation #авиацияказахстана #авиация #новостиказахстана #авиакатастрофа #алматы #нурсултан
Источник Instagram-аккаунт sergek_kaz

#новости #казахстан #происшествия

Спасибо за наводку Дратути)0)
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11 комментариев
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That cat

3

Помянем Бека, весёлый атлант был

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Алексей Пушкарёв

2

Это потому что компания называется не Nazarbaev air

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Myemptyblog

1

Летали на самолёте который давно не производится, а компания, которая его делала, давно обанкротилась и закрыта.
 Ну что может пойти не так?

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Vadim Andronov

1

Обожаю читать такие новости в ожидании на посадку (не аэрофоб, пострадавшим и их близким соболезную)

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Ануар tape

–2

Это чет тип локальный лоукорстер, у них по Казахстану билеты обычно дешевле AirAstana.

P. S.
А что за город такой? И что за такие новые русские слова Алма и Ата? Не существует на данный момент указа использовать в СМИ старое название города, так что мешает использовать новое название? Нур-султан же вы пишите вместо Астаны. Так и пишите Алматы.

Ответить

Justified Stallion

Ануар
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0

Алма-Ата
Алма́-Ата́ (каз. Алматы, Almaty ; до 1921 года — Верный) — город республиканского значения и…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Ануар tape

Justified
0

И что? В Вики такие же вносят правки и уверенны, что Алма и Ата это два русских слова из которых составили Алма-Ата, а Алматы это уже Алма-Ата по казахски. Что блять? Был город Алма-Ата (на всех языках мира) и в 1991 году был переименован в Алматы. Во всем мире начал называться как Almaty, но только в России (хотя нет ни одного указа для СМИ и в оф доках пишут Алматы) и дальше пишут Алма-ата. Тогда пора считать Астана на русском, а Нур-Султан это Астана на казахском 😂

Ответить

Sven Mikaelsson

Ануар
2

О либераху порвало

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Ануар tape

Sven
0

Нурсултана

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Ануар
0

О, казахские белорусы

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Анус Роскомнадзора

0

Лол кек Аирбек

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