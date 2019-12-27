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Arthur Khamzin
4148

В Алма-Ате потерпел крушение гражданский самолёт с 95 пассажирами на борту. Сообщается о 15 погибших Материал редакции

Судно потеряло высоту и врезалось в двухэтажный дом в жилом квартале.

27 комментариев
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Потерпевший крушение самолёт Bek Air Источник Instagram-аккаунт Quaz Aviation

В Алма-Ате потерпел крушение гражданский самолёт авиакомпании Bek Air. В результате катастрофы погибли 14 человек, сообщается на странице аэропорта в фейсбуке.

После взлёта (в 07:05) самолёт Bek Air пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Через 17 минут стало известно о крушении самолёта. При взлёте борт потерял высоту, после чего врезался в двухэтажное здание. На месте работают спецслужбы и проходит эвакуация людей. Причины катастрофы пока неизвестны.

Комитет ЧС МВД Казахстана уточнил, что катастрофа произошла в районе жилого сектора. Мониторинговый сервис Flightradar24 опубликовал траекторию полёта гражданского судна.

​Траекторию полёта упавшего самолёта Bek Air Снимок из твиттера Flightradar24

РИА «Новости» подтвердило информацию о 14 погибших. Ещё 35 человек пострадали. Из них 17 были доставлены в больницы в крайне тяжёлом состоянии. Россиян среди них не было.

Издание уточнило, что крушение потерпел самолёт Fokker-100, разработанный голландской авиакомпанией. Российские компании не используют их для перелётов. Работа авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения причин катастрофы. Как пишет ТАСС, все полёты авиалайнеров этого типа также прекращены.

Обновлено в 09:12: дом, в который врезалось судно был пустым. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент Алма-Аты по ЧС. «Коммерсант» уточнил, что число жертв выросло до 15 человек.

Источник Instagram-аккаунт quazceer
Qaz Aviation @qazaviation
Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

#bekair #fokker100 #qazaviation #авиацияказахстана #авиация #новостиказахстана #авиакатастрофа #алматы #нурсултан
Источник Instagram-аккаунт sergek_kaz

#новости #казахстан #происшествия

Спасибо за наводку Дратути)0)
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27 комментариев
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Myemptyblog

13

Летали на самолёте который давно не производится, а компания, которая его делала, давно обанкротилась и закрыта.
 Ну что может пойти не так?

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That cat

5

Помянем Бека, весёлый атлант был

Ответить

сироп от щекотки

That
1

И талантливый. Вот этот трек у него балдеж

Ответить

Vadim Andronov

3

Обожаю читать такие новости в ожидании на посадку (не аэрофоб, пострадавшим и их близким соболезную)

Ответить

Jenny Smith

Vadim
4

я вот тоже на аэрофоб, но завтра девятичасовой перелёт, так что очко непроизвольно сделало жим-жим, простите.

Ответить

Нияз Гибадуллин

Jenny
4

Не аэрофоб но завтра перелёт Москва-Нурсултан-Пекин, летим правда Air Astana

Ответить

Ануар tape

Нияз
4

Просто бухай, у Астаны алкаха входит в стоимость билета и можно даже выпить весь запас борта.

Ответить

Дмитрий Ханкин

Нияз
1

Air Astana норм

Ответить

Нияз Гибадуллин

Дмитрий
1

Это да

Ответить

Raushan Kossayeva

Нияз
0

У Эйр Астана нормальные самолеты, airbus в основном, проблемы обычно в низкобюджетных авиалиниях типа Бек Эйр, которые экономят на суднах и кладут на технику безопасности, но билеты дешевле.

Проверяйте тип самолета,на котором летите перед вылетом.

Ответить

Дмитрий Ханкин

Jenny
0

Разницы в часах нет, 99% хрени происходит на посадке и взлёте.

Ответить

Jenny Smith

Дмитрий
0

да это само собой, но какая разница, где помирать, если вдруг что, в начале или в конце. (

Ответить

Ануар tape

–1

Это чет тип локальный лоукорстер, у них по Казахстану билеты обычно дешевле AirAstana.

P. S.
А что за город такой? И что за такие новые русские слова Алма и Ата? Не существует на данный момент указа использовать в СМИ старое название города, так что мешает использовать новое название? Нур-султан же вы пишите вместо Астаны. Так и пишите Алматы.

Ответить

Justified Stallion

Ануар
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0

Алма-Ата
Алма́-Ата́ (каз. Алматы, Almaty ; до 1921 года — Верный) — город республиканского значения и…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Ануар tape

Justified
0

И что? В Вики такие же вносят правки и уверенны, что Алма и Ата это два русских слова из которых составили Алма-Ата, а Алматы это уже Алма-Ата по казахски. Что блять? Был город Алма-Ата (на всех языках мира) и в 1991 году был переименован в Алматы. Во всем мире начал называться как Almaty, но только в России (хотя нет ни одного указа для СМИ и в оф доках пишут Алматы) и дальше пишут Алма-ата. Тогда пора считать Астана на русском, а Нур-Султан это Астана на казахском 😂

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Ануар
15

О, казахские белорусы

Ответить

Sven Mikaelsson

Ануар
4

О либераху порвало

Ответить

Ануар tape

Sven
1

Нурсултана

Ответить

Stan Majors

Ануар
0

Мне просто не нравятся слова, кончающиеся на ы и я говорю и пишу алма-ата) но я олд, бумер, простите меня

Ответить

Дмитрий Орлов

Ануар
1

Традиция такая у руssких СМИ, писать Белоруссия, на Украине, Алма-Ата, хули ты рвёшься каждый раз???

Ответить

Ануар tape

Дмитрий
–1

Тогда почему пишем Нур-Султан? Традиция блять у него)

Ответить

Дмитрий Орлов

Ануар
0

Всем из редакции уже несколько лет похуй на твои замечания, но ты продолжаешь их строчить. 

Ответить

Ануар tape

Дмитрий
–1

А у тебя как дела?

Ответить

Никита Шамсутдинов

Ануар
0

Для коренных алмаатинцев город как был Алма-Атой, так ей и остаётся x)

Ответить

Алексей Пушкарёв

1

Это потому что компания называется не Nazarbaev air

Ответить

Ануар tape

1

Список пассажиров без членов экипажа Fokker-100 авиакомпании «Bek Air»

1. Абаганова Назым
2. Абилев Жанат
3. Абилдаева Асел
4. Адаев Еркебулан
5. Айболатова Зухра
6. Акболат Даваа
7. Акболаткызы Асылым
8. Акишева Гүлім
9. Акмаганбетова Асем
10. Алекперов Олег
11. Аманжол Сания
12. Аманов Серик
13. Ануфриев Валерий
14. Асташев Николай
15. Асырова Анара
16. Баймурат Нурислан
17. Байымбетова Гулнар
18. Бекжанова Нагима
19. Бекмаганбетов Бахытжан
20. Габдыжамалов А Зубаржат
21. Гатиат Адилжан
22. Гатиат Айсұлу
23. Гатиат Максут
24. Девичинская Ольга
25. Даулет Динара
26. Дедов Виталий
27. Егамбердиев Наби
28. Ерімбетов Сәрсенбек
29. Ерман Марал
30. Ескеров Жандос
31. Әбдісаттар Жанқозы
32. Әлімхан Нұрболат
33. Жанаболатова Бекзат
34. Жанбоссынова Динара
35. Жауғашты Әділ
36. Жауғашты Әли
37. Жолдыбаев Бекзат
38. Жұмаханов Шыңғыстөре
39. Зубов Виктор
40. Зубова Галина
41. Ибраев Дархан
42. Иминова Зульфия
43. Исина Арман
44. Кадауов Темирлан
45. Кайдаров Рустем
46. Каипбергенова Гулнара
47. Калиев Бауыржан
48. Каратаевс Иван
49. Карибаева Базархан
50. Карнаева Надежда
51. Клыков Матвей
52. Кулгави Евгений
53. Кошенова Гулнара
54. Круглова Дана
55. Куанышалин Марат
56. Куралбай Айгерим
57. Куралбай Дамели
58. Қожабергенов Даулет
59. Мамиев Мурат
60. Мажкенова Алтын
61. Мукашева Салтанат
62. Мурат Латипа
63. Набиев Едік
64. Назаралиев Аслан
65. Нуерлан Маолина
66. Нурахметова Шынар
67. Нурбеков Абай
68. Нурбекова Адина
69. Нурбекова Мариям
70. Нурманов Асхат
71. Нурманова Сауле
72. Нурхамит Тілеулес
73. Омаров Ринат
74. Омарова Айман
75. Орынбаев Нурдос
76. Оспанова Амина
77. Попков Андрей
78. Рахымжанова Айя
79. Сагимбеков Арман
80. Салтанат Талап
81. Салтанатқызы Уралшын
82. Сейпилов Ильяс
83. Сериков Мейрамбек
84. Сиделковский Андрей
85. Сон Юрий
86. Сон Яна
87. Теменов Айбар
88. Тулебаев Нурлан
89. Тулебаева Анар
90. Туматов Кайырхан
91. Удербаева Кымбат
92. Усен Сәттігүл
93. Утепов Еркін

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Комментарий удален

Анус Роскомнадзора

–4

Лол кек Аирбек

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