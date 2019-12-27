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«Как оказалось люди в маске абсолютно спокойно могут проходить где угодно».
Адвокат правозащитной группы «Агора» Григорий Червонный смог попасть в московский офис Фонда борбы с коррупцией Алексея Навального во время обыска. Для этого ему потребовалось надеть чёрную балаклаву. Об этом адвокат рассказал в своём Telegram-канале.
Червонный уточнил, что когда попал на место обыска, он предъявил удостоверение и потребовал внести его в протокол. После этого его «вытолкали». По словам адвоката, одновременно с этим силовики пытались изъять неопечатанный фотоаппарат.
Юрист назвал случившееся пранком и опубликовал видеоролик в маске, которая помогла ему пройти.
26 декабря в ФБК прошли новые обыски. Организация заявила, что силовики изъяли компьютеры, мониторы, штативы, микшеры и удлинители. Задержаний при обыске не было.
Балаклава в военторге – 179 рублей по карте мастеркард.
Вынести под шумок технику из офиса ФБК – бесценно.