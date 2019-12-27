Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
370

Адвокат «Агоры» смог пройти в офис ФБК во время обыска, надев чёрную балаклаву Материал редакции

«Как оказалось люди в маске абсолютно спокойно могут проходить где угодно».

5 комментариев
В закладки

Адвокат правозащитной группы «Агора» Григорий Червонный смог попасть в московский офис Фонда борбы с коррупцией Алексея Навального во время обыска. Для этого ему потребовалось надеть чёрную балаклаву. Об этом адвокат рассказал в своём Telegram-канале.

Червонный уточнил, что когда попал на место обыска, он предъявил удостоверение и потребовал внести его в протокол. После этого его «вытолкали». По словам адвоката, одновременно с этим силовики пытались изъять неопечатанный фотоаппарат.

Юрист назвал случившееся пранком и опубликовал видеоролик в маске, которая помогла ему пройти.

Источник Telegram-канал адвоката Григория Червонного

Никто не мог пройти на обыск — ни коллеги, никто. Обыск в ФБК был эпичным. Мы только что устроили пранк следственной группе и попытались пройти туда в маске. Как оказалось люди в маске абсолютно спокойно могут проходить где угодно.

Григорий Червонный
адвокат правозащитной группы «Агора»

26 декабря в ФБК прошли новые обыски. Организация заявила, что силовики изъяли компьютеры, мониторы, штативы, микшеры и удлинители. Задержаний при обыске не было.

#новости #фбк #навальный

Новости
Подписан
Отписаться
В Алма-Ате потерпел крушение гражданский самолёт с 95 пассажирами на борту. Сообщается о 14 погибших
Судно потеряло высоту и врезалось в двухэтажный дом в жилом квартале.
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0431\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"], "comments": 5, "likes": 11, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 133171, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 27 Dec 2019 08:47:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
Подпишитесь на бота в Telegram, чтобы оперативно узнавать о новых вакансиях
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 133171, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/133171\/get","add":"\/comments\/133171\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/133171"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

Ruslan Sviridov

3

Балаклава в военторге – 179 рублей по карте мастеркард.

Вынести под шумок технику из офиса ФБК – бесценно.

Ответить

Arthur Khamzin

Ruslan
0

Не, ну Червонный молодец. Это реально было эпично. Я орал минут 10 наверное

Ответить

Ruslan Sviridov

Arthur
0

Пранк, который к счастью не зашёл слишком далеко

Ответить

Глеб Орлов

0

"очки Кларка Кента" по русски

Ответить

Курбангалы Алибердыев

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В новых билетах РЖД нашли разрешение пассажирам верхних полок сидеть на нижних. Раньше можно было их не пускать
Пассажиров с нижних полок также лишили «приоритетного права» на использование стола.
158
Новости
Анархистку из Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей. Она написала комментарий к новости о взрыве у архангельского ФСБ
Девушку признали виновной в оправдании терроризма.
124
Интернет и мемы
Билл Гейтс снова стал «тайным Сантой» для пользователя Reddit — он отправил девушке из Мичигана 37 килограммов подарков
Сооснователь Microsoft подошёл к делу серьёзно — учёл интересы девушки, её любимые фильмы и книги, а ещё не забыл про кота.
120
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Мы вам перезвоним
37
Интернет и мемы
Клуб веселых и находчивых
26
Интернет и мемы
Мило
8

Прямой эфир

Никита Бабич

Росстат сделал прогноз об убыли…

Авдеев

Эдуард Гладышев

Rambler подал иск к «Матч ТВ…

Курбангалы…

Адвокат «Агоры» смог пройти в…

Boy Next Door

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

Ruslan Sviridov

Адвокат «Агоры» смог пройти в…

Arthur Khamzin

Адвокат «Агоры» смог пройти в…

Ruslan Sviridov

Адвокат «Агоры» смог пройти в…

Глеб Орлов

Адвокат «Агоры» смог пройти в…

Kyler

Росстат сделал прогноз об убыли…

Ruslan Sviridov

Алма -Аты сегодня утром, 27…

Новая папка

Глеб Орлов

«Хватит постить весь концерт в…

Авдеев

Алма -Аты сегодня утром, 27…

Stuart Troitsky

Rambler подал иск к «Матч ТВ…

Константин Дараган

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]