Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
392

Конституционный суд Турции признал решение властей о блокировке «Википедии» нарушением прав граждан Материал редакции

Ресурс заблокировали в 2017 году.

4 комментария
В закладки

Конституционный суд Турции признал решение правительства о блокировке «Википедии» нарушением прав и свобод граждан. Об этом пишет The New York Times.

Конституционный суд является высшей инстанцией, которая могла рассмотреть вопрос блокировки «Википедии». Он согласился с утверждениями представителей сайта о нарушении прав на свободу выражения путём блокировки.

Когда будет разблокирован ресурс, не уточняется. Представитель фонда Wikimedia Стивен Лапорте выразил надежду, что доступ к нему будет возобновлён в ближайшее время.

Мы присоединяемся к народу Турции и миллионам читателей и волонтёров, которые полагаются на «Википедию» по всему миру, чтобы поприветствовать это важное признание универсального доступа к знаниям.

из заявления фонда Wikimedia

Турецкие власти заблокировали «Википедию» в апреле 2017 года. Причиной стало размещение «оскорбительных материалов», в которых содержались ссылки на связи страны с террористами и сирийскими боевиками. Правительство заявило, что после их удаления доступ будет возобновлён.

Это не первый случай, когда Конституционный суд Турции отменяет блокировку популярных ресурсов. В апреле 2014 года суд признал незаконной блокировку Твиттера и видеосервиса YouTube.

#новости #википедия #турция

Новости
Подписан
Отписаться
Адвокат «Агоры» смог пройти в офис ФБК во время обыска, надев чёрную балаклаву
«Как оказалось люди в маске абсолютно спокойно могут проходить где угодно».
0
8
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0443\u0440\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0438\u043a\u0438\u043f\u0435\u0434\u0438\u044f"], "comments": 4, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 133177, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 27 Dec 2019 09:57:52 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
Подпишитесь на бота в Telegram, чтобы оперативно узнавать о новых вакансиях
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 133177, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/133177\/get","add":"\/comments\/133177\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/133177"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Комментарий удален

Православие. Патриотизм.

0

Слабаки, могли бы свою Википедию разработать. «Большая энциклопедия Ататюрка и Эрдогана»

Ответить

Роман Трусов

0

Когда в стране есть настоящий суд, а не подвластные клоуны.

Ответить

пепси

–1

АЙ ШАЙТАН КАК ТАК ТА О АЛЛАХ ПАРАЗИ ИХ ВСЕХ

Ответить

Дмитрий Орлов

пепси
0

Шуе

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
RDR2 на ПК
181
Новости
Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против идеи сделать 31 декабря выходным днём
Валерий Фадеев раскритиковал решение сделать 31 декабря нерабочим днём. Ранее главы некоторых регионов России объявили последний день года выходным. Глава Совета по правам человека в интервью РИА Новости высказался против этого.
129
Новости
Навальный: к Шаведдинову в части приставили человека, который постоянно находится с ним рядом, даже в туалете
Сотруднику ФБК заявили, что телефон «он не получит ни при каких обстоятельствах».
196
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Мы вам перезвоним
37
Интернет и мемы
Клуб веселых и находчивых
26
Новости
Навальный: к Шаведдинову в части приставили человека, который постоянно находится с ним рядом, даже в туалете
Сотруднику ФБК заявили, что телефон «он не получит ни при каких обстоятельствах».
196

Прямой эфир

Eldar

ФБК продал с аукциона рисунок…

Igor Chraplak

Под Воронежем взорвали машину…

Роман Трусов

Конституционный суд Турции…

0 Yeblonski

Траволта уже не тот

Настя Иванова

ФБК продал с аукциона рисунок…

Litnikov Danil

Адвокат «Агоры» смог пройти в…

Maksim Derkach

ФБК продал с аукциона рисунок…

Lucifer Morningstar

About Al‑Farabi Kazakh National…

Пластиковое Окно

Жиза? Узнали?

Alex Dark

Прошу о помощи. Помогитe…

Georgiy Batalov

Прошу о помощи. Помогитe…

плюшевый батон

Росстат сделал прогноз об убыли…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]