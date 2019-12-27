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Ресурс заблокировали в 2017 году.
Конституционный суд Турции признал решение правительства о блокировке «Википедии» нарушением прав и свобод граждан. Об этом пишет The New York Times.
Конституционный суд является высшей инстанцией, которая могла рассмотреть вопрос блокировки «Википедии». Он согласился с утверждениями представителей сайта о нарушении прав на свободу выражения путём блокировки.
Когда будет разблокирован ресурс, не уточняется. Представитель фонда Wikimedia Стивен Лапорте выразил надежду, что доступ к нему будет возобновлён в ближайшее время.
Турецкие власти заблокировали «Википедию» в апреле 2017 года. Причиной стало размещение «оскорбительных материалов», в которых содержались ссылки на связи страны с террористами и сирийскими боевиками. Правительство заявило, что после их удаления доступ будет возобновлён.
Это не первый случай, когда Конституционный суд Турции отменяет блокировку популярных ресурсов. В апреле 2014 года суд признал незаконной блокировку Твиттера и видеосервиса YouTube.
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