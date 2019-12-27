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Arthur Khamzin
1332

ФБК продал за 50 тысяч рублей рисунок спецназовца, который оставил после обыска один из силовиков Материал редакции

На доске остался праздничный рисунок с поздравлением с новым годом.

10 комментариев
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​Рисунок, оставшийся на доске ФБК после обыска  Снимок со страницы Леонида Волкова в фейсбуке

Бывший глава штаба Алексея Навального Леонид Волков продал за 50 тысяч рублей рисунок, который оставил один из силовиков после обыска. Об этом член ФБК сообщил в твиттере.

После обыска в офисе ФБК Волков сообщил, что силовики оставили после себя «кое-что». Он говорил о рисунке с новогодним поздравлением от тех, кто проводил обыск. Силовики прикрепили его на доску организации. Имя автора неизвестно. Волков назвал рисунок проявлением лирических чувств.

Вынесли 17 ноутбуков, все сервера, коммутаторы, камеры, свет. Но кое что и оставили. Серьезно. Потому что лирические чувства доступны всем. Особенно, когда ты скучаешь и стоишь в виде мебели. И из души рвется протест против того, чем тебя заставили заниматься.

Леонид Волков
сотрудник ФБК

Аукцион по продаже рисунка прошёл на странице Волкова в фейсбуке. Доходы от его продажи отправятся на восстановление изъятой техники ФБК.

26 декабря в ФБК прошли обыски. По словам сотрудников организации, силовики изъяли компьютеры, штативы, микшеры и удлинители. Никто задержан не был.

Адвокат правозащитной группы «Агора» Григорий Червонный рассказал, что ему удалось пройти в помещение во время обыска, надев чёрную балаклаву, однако после того как он предъявил удостоверение, его «вытолкали». Он назвал случившееся пранком следственной группы.

#новости #фбк

Спасибо за наводку fox_rus
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10 комментариев
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Настя Иванова

19
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0 Yeblonski

Настя
2

Больно хорошо для силовика нарисовано, мне кажется, это не они рисовали...

Ответить

Maksim Derkach

6

ну и где фото рисунка?

Ответить

Eldar

2

бывший глава

А сейчас он кто?

Ответить

Weall FAlldown

Eldar
0

ведущий аукционов

Ответить

Maxim Kshishtovski

1
Ответить

Konstantin Kostikov

0

А кто рисовал-то? 

Ответить

fox_rus

Konstantin
0

Якобы силовики

Ответить

x mst

0

Рисунок прекрасный. Капля милоты.

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Игнат Синицын

0

Интересно на 50к много они там техники восстановят? 

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