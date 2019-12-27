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На доске остался праздничный рисунок с поздравлением с новым годом.
Бывший глава штаба Алексея Навального Леонид Волков продал за 50 тысяч рублей рисунок, который оставил один из силовиков после обыска. Об этом член ФБК сообщил в твиттере.
После обыска в офисе ФБК Волков сообщил, что силовики оставили после себя «кое-что». Он говорил о рисунке с новогодним поздравлением от тех, кто проводил обыск. Силовики прикрепили его на доску организации. Имя автора неизвестно. Волков назвал рисунок проявлением лирических чувств.
Аукцион по продаже рисунка прошёл на странице Волкова в фейсбуке. Доходы от его продажи отправятся на восстановление изъятой техники ФБК.
26 декабря в ФБК прошли обыски. По словам сотрудников организации, силовики изъяли компьютеры, штативы, микшеры и удлинители. Никто задержан не был.
Адвокат правозащитной группы «Агора» Григорий Червонный рассказал, что ему удалось пройти в помещение во время обыска, надев чёрную балаклаву, однако после того как он предъявил удостоверение, его «вытолкали». Он назвал случившееся пранком следственной группы.
Больно хорошо для силовика нарисовано, мне кажется, это не они рисовали...
бывший глава
А сейчас он кто?