На доске остался праздничный рисунок с поздравлением с новым годом.

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​Рисунок, оставшийся на доске ФБК после обыска Снимок со страницы Леонида Волкова в фейсбуке

Бывший глава штаба Алексея Навального Леонид Волков продал за 50 тысяч рублей рисунок, который оставил один из силовиков после обыска. Об этом член ФБК сообщил в твиттере.

После обыска в офисе ФБК Волков сообщил, что силовики оставили после себя «кое-что». Он говорил о рисунке с новогодним поздравлением от тех, кто проводил обыск. Силовики прикрепили его на доску организации. Имя автора неизвестно. Волков назвал рисунок проявлением лирических чувств.

Вынесли 17 ноутбуков, все сервера, коммутаторы, камеры, свет. Но кое что и оставили. Серьезно. Потому что лирические чувства доступны всем. Особенно, когда ты скучаешь и стоишь в виде мебели. И из души рвется протест против того, чем тебя заставили заниматься. Леонид Волков сотрудник ФБК

Аукцион по продаже рисунка прошёл на странице Волкова в фейсбуке. Доходы от его продажи отправятся на восстановление изъятой техники ФБК.

26 декабря в ФБК прошли обыски. По словам сотрудников организации, силовики изъяли компьютеры, штативы, микшеры и удлинители. Никто задержан не был.