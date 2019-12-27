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«Если прогуляться по району сенной площади в Нижнем, то ответ станет очевиден. Но нам к нему не привыкать».
Петербургский художник Владимир Абих представил свою новую работу — ребус на стене полуразрушенного дома в Нижнем Новгороде.
Абих не уточнил, какое именно слово он зашифровал. Ребус находится на доме № 14 по улице Новосолдатской.
За день до этого художник рассказал об ещё одной своей работе, тоже сделанной в Нижнем Новгороде. Это надпись «Теперь всё в прошлом».
Ну вот и дожили до момента, когда слово хуй на заборе стало произведением искусства.
это музей современного искусства в таллинне.
Подразумевается, что надпись относится к фотографу? Неплохо задумано
писать мат на стене эт канеш креативно и очень оригинально
хуй пизда дыркин
Оригинально