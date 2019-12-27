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Артём Мазанов
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Фото: «*И***Ц» — новая работа художника Владимира Абиха в Нижнем Новгороде Материал редакции

«Если прогуляться по району сенной площади в Нижнем, то ответ станет очевиден. Но нам к нему не привыкать».

15 комментариев
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Снимок Владимира Абиха

Петербургский художник Владимир Абих представил свою новую работу — ребус на стене полуразрушенного дома в Нижнем Новгороде.

Абих не уточнил, какое именно слово он зашифровал. Ребус находится на доме № 14 по улице Новосолдатской.

Если прогуляться по району сенной площади в Нижнем, то ответ станет очевиден. Но нам к нему не привыкать.

Владимир Абих
художник

За день до этого художник рассказал об ещё одной своей работе, тоже сделанной в Нижнем Новгороде. Это надпись «Теперь всё в прошлом».

#фото #новости

Спасибо за наводку Дитковский
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15 комментариев
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Дитковский

1

Я сначала подумал что там зашифровано слово «суицид» и опубликовал не туда, а там просто «пиздец»

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Паша Красников

Дитковский
25
Ответить

Litnikov Danil

Дитковский
1

А мог бы вращать барабан

Ответить

Илья

3

Китаец?

Ответить

Weall FAlldown

–3

Ну вот и дожили до момента, когда слово хуй на заборе стало произведением искусства.

Ответить

Владислав Коньков

Weall
6

это музей современного искусства в таллинне.

Ответить

Litnikov Danil

Владислав
2

Подразумевается, что надпись относится к фотографу? Неплохо задумано

Ответить

Weall FAlldown

Владислав
1
Ответить

Константин Дараган

0

сук пздц

Ответить

Илья Тимофеев

0

Ваше очко переходит в зрительный зал.

Ответить

Brown Zweig

–1

Это липецк?

Ответить

hyposlasher

–2

писать мат на стене эт канеш креативно и очень оригинально

Ответить

hyposlasher

hyposlasher
–2

хуй пизда дыркин

Ответить

Владимир Дыркин

hyposlasher
0

Оригинально

Ответить

hyposlasher

Владимир
0

да в том то и дело что нет

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