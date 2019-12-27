В обосновании требований организация ссылается на нормы 2001 года.

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Служба крови в Самаре запретила геям, «проституткам» и наркозависимым сдавать донорскую кровь. Об этом сообщается на сайте организации. Об этом сообщается на сайте клиники.

В категорию с «абсолютными ограничениями на сдачу крови» вошли носители инфекционных заболеваний «СПИД, ВИЧ, а также лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)».

​Ограничения на сдачу крови в Службе крови Самарской области Снимок с сайта Службы крови Самарской области

В разговоре с изданием «Другой город», замдиректора по медицинской части областной станции переливания крови Елена Кудинова уточнила, что все участники проверяются по списку пожизненно отведённых от донорства лиц. Она также подчеркнула, что организация работает в соответствии с требованиями Минздрава, согласно которому гомосексуалы не могут сдавать кровь из-за уязвимости к ВИЧ-инфекции.

На станции переливания крови не смогли уточнить, как именно они определяют среди доноров гомосексуалов. Кудинова уточнила, что все вопросы обсуждаются во время беседы с терапевтом, а финальное решение принимает врач-трансфузиолог.

Сопредседательница самарского ЛГБТ-движения «Аверс» Ирина (попросила не раскрывать фамилию) заявила, что уже более 10 лет сдаёт кровь. Она назвала указанные требования дискриминацией.

При указании норм сдачи крови организация ссылается на приказ Минздрава №364 от 14.09.2001 года, согласно которому «гомосексуалистам, наркоманам и проституткам» запрещено сдавать кровь.