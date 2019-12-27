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Arthur Khamzin
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Самарская станция переливания запретила геям сдавать кровь. Минздрав убрал ограничения ещё 12 лет назад Материал редакции

В обосновании требований организация ссылается на нормы 2001 года.

10 комментариев
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Служба крови в Самаре запретила геям, «проституткам» и наркозависимым сдавать донорскую кровь. Об этом сообщается на сайте организации. Об этом сообщается на сайте клиники.

В категорию с «абсолютными ограничениями на сдачу крови» вошли носители инфекционных заболеваний «СПИД, ВИЧ, а также лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)».

​Ограничения на сдачу крови в Службе крови Самарской области Снимок с сайта Службы крови Самарской области

В разговоре с изданием «Другой город», замдиректора по медицинской части областной станции переливания крови Елена Кудинова уточнила, что все участники проверяются по списку пожизненно отведённых от донорства лиц. Она также подчеркнула, что организация работает в соответствии с требованиями Минздрава, согласно которому гомосексуалы не могут сдавать кровь из-за уязвимости к ВИЧ-инфекции.

На станции переливания крови не смогли уточнить, как именно они определяют среди доноров гомосексуалов. Кудинова уточнила, что все вопросы обсуждаются во время беседы с терапевтом, а финальное решение принимает врач-трансфузиолог.

Сопредседательница самарского ЛГБТ-движения «Аверс» Ирина (попросила не раскрывать фамилию) заявила, что уже более 10 лет сдаёт кровь. Она назвала указанные требования дискриминацией.

При указании норм сдачи крови организация ссылается на приказ Минздрава №364 от 14.09.2001 года, согласно которому «гомосексуалистам, наркоманам и проституткам» запрещено сдавать кровь.

В 2008 году ведомство внесло изменения в приказ и отменило запрет за донорство для вышеупомянутых групп лиц. В поправках также разрешили сдавать кровь пенсионерам старше 60 лет.

#новости #регионы #медицина

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10 комментариев
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Илья Тимофеев

1

Можно пойти дальше и проверять, бывал ли человек на митингах. Чтобы эту "страшную заразу" не передать будущему электорату.

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Владимир Дыркин

0

гомосексуалисты

элементарной грамотности их не научили 

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Илья Тимофеев

Владимир
0

гомосексуалы верно?

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Владимир Дыркин

Илья
1

да

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Дитковский

Владимир
0

Как твои вены?

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Арсен Сиюхов

Илья
1

геюги

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Алексей Логачев

Владимир
0

Не "проститутки", а "девушки с пониженной социальной ответственностью"

Ответить

Kyler

Алексей
0

Или просто шлюхи

Ответить

Алексей Логачев

0

лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)

А как они определяют? Ну ладно еще с наркоманами, на учете могут быть, но с остальными? Через бабок с ближайшего подъезда прогоняют?

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fox_rus

0

Вегето - сосудистая дистония - заболевания, которого нет ¯\_(ツ)_/¯

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