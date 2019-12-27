Дворы будут без машин, две школы и три детских сада.

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Проект города Изображение Дмитрия Алексеева

Компания DNS рассказала о планах построить на Дальнем Востоке, в районе территории опережающего развития Надеждинская и посёлка Новый, город на 20‑25 тысяч жителей. Об этом на Фейсбуке рассказал гендиректор компании Дмитрий Алексеев.

В городе планируют построить 600 тысяч м² жилья, 50 тысяч м² под офисные центры, 60 тысяч м² коммерческих площадей, две большие общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику и другие объекты городской инфраструктуры.

По словам Алексеева, дворы в новом городе будут без машин, но под транспортные средства оборудуют 14 тысяч парковочных мест. Первые этажи жилых домов будут с коммерческими площадями.

Конкурс на проектирование выиграла испанская компания Сitythinking. Алексеев рассказал, что пара лет уйдет на проектирование и согласование застройки, затем три года строительства, ещё год — на завершение строительства. Алексеев уточнил, что земля под застройку уже в собственности компании.

Это не спальный микрорайон, в нём же будут созданы рабочие места в современном офисном центре, плюс рядом территория опережающего развития Надежденская. Якорный арендатор и работодатель — DNS. Дмитрий Алексеев гендиректор DNS

«DNS Девелопмент» основали в 2012 году. Компания уже реализовала или реализовывает: жилой квартал во Владивостоке, загородный посёлок в Приморском крае, складские и производственные помещения на территории опережающего развития «Надеждинский» и частный промышленный парк во Владивостоке.