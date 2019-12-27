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Дворы будут без машин, две школы и три детских сада.
Компания DNS рассказала о планах построить на Дальнем Востоке, в районе территории опережающего развития Надеждинская и посёлка Новый, город на 20‑25 тысяч жителей. Об этом на Фейсбуке рассказал гендиректор компании Дмитрий Алексеев.
В городе планируют построить 600 тысяч м² жилья, 50 тысяч м² под офисные центры, 60 тысяч м² коммерческих площадей, две большие общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику и другие объекты городской инфраструктуры.
По словам Алексеева, дворы в новом городе будут без машин, но под транспортные средства оборудуют 14 тысяч парковочных мест. Первые этажи жилых домов будут с коммерческими площадями.
Конкурс на проектирование выиграла испанская компания Сitythinking. Алексеев рассказал, что пара лет уйдет на проектирование и согласование застройки, затем три года строительства, ещё год — на завершение строительства. Алексеев уточнил, что земля под застройку уже в собственности компании.
«DNS Девелопмент» основали в 2012 году. Компания уже реализовала или реализовывает: жилой квартал во Владивостоке, загородный посёлок в Приморском крае, складские и производственные помещения на территории опережающего развития «Надеждинский» и частный промышленный парк во Владивостоке.
Территория опережающего развития в России — зона со льготными налоговыми условиями, которая создаётся для развития экономики и улучшения жизни населения. Создать такие территории Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию в 2013 году.
Выглядит как очередной всратый микрорайон по середине ебучего поля, где до ближайшей больницы минут 40 на машине, а парк находится в другом городе.
А парк - это не парк, а лес. Просто дорожки сделали
Бля, главное, чтоб оснащение не от DEXP было
Какая разница, там же жить никто не собирается
Дексп кто-то же покупает
Я недавно брал салазки для SSD от декспа с мыслью «что можно запороть в салазках?». Салазки оказались шире отсека для винтов на несколько миллиметров ¯\_(ツ)_/¯
Только недавно избавился от этого смартфона. Как же я с ним намучился. Купил там был вирус, пришлось перепрошивать дважды. Еще какие то железки сбоку которые вечно отклеивались.
У меня про запас лежит вот такой плеер от них. На случай если куда-нибудь ехать, чтобы не тратить заряд смартфона. Так мало того у этого чуда странное управление, так оно еще не работает на морозе. Зато играет хорошо.
Это всё конечно хорошо, но на проекте видны многоэтажки
Варламов за многоэтажки, как бы. Э. Он против муравейников. (Душнила, да)
К списку достижений, скопированных с КНР, таких как, например, великий файрволл в зародыше, скоро добавятся и города-призраки
Бездушный набор коробок. Почему хотя бы не разнообразить фасады?
Согласен, можно лучше
В городе на 20000 жителей 14000 парковояных мест. У них, кажется, изначально так себе перспективы.
Можно предположить, что у детей всё же не будет машин
Город, в котором машин нет ни у кого и все маринуются в газенвагенах - еще более сомнителен
1. Имеем изначальное состояние - пустой город.
2. Заселяем его жителями.
3. Организуем ОТ
4. Пробок пока нет
5. Все покупают себе машины, потому что при прочих равных ехать в уютной машине приятнее, чем на автобусе в компании животных.
6. Конечное состояние - типичный город.
Возможно считаются так же парковки у всяких ТЦ и прочие публичные пространства. Там же приезжие тоже наверное ожидаются.
Города обезлюдивают, становясь городами-призраками - плохо.
Появляются новые города - тоже плохо.
Если заменить на "появляются новые города-призраки", то в вашем предложении даже появится логика
А зачем? Что за рабочие места? Им прям так надо 5-10 тысяч офисных сотрудников на дальнем востоке? А как их туда заманивать?
Твое лицо, когда ты заходишь в новость, дабы пошутить про DEXP, и оказываешься 10 человеком сделавшим это.
на Дальнем Востоке, в районе территории опережающего развития Надеждинская и посёлка Новый
> три школы и два детских сада
> две большие общеобразовательные школы, три детских сада
Уже есть вопросы.
Почему бы этот город не сдалать в пригороде нормального города на Дальнем Востоке, типа Хабаровска или Владика, где уже есть инфраструктура какая-никакая.
На Дальнем Востоке куча моногородов. Поставь туда ДНС с 20 тысячами новых жителей, и получится хоть какое-нибудь разнообразие работодателей.
Зачем городить этот огород?
И назовут его DEXP
главное чтоб твоим именем не назвали, а то зашквар, Паша.
Клизмов опять начал набрасываться на случайных людей без повода. Давно в психушке не был???
Слыш ты, гомосексуалист-грешник, я святой апостол Павел.
Ну, пиздеть то не мешки ворочать. И на Луну полетим, и на Марс, и город на Дальнем Востоке построим. Всё будет. Только не сейчас.
Идея строить небольшие города по проекту - хорошая. Но идея строить город такой город в поле - отвратительная. Могли бы хоть у воды участок купить.