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Артём Мазанов
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DNS рассказала о планах построить город на 20‑25 тысяч жителей на Дальнем Востоке Материал редакции

Дворы будут без машин, две школы и три детских сада.

59 комментариев
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Проект города Изображение Дмитрия Алексеева

Компания DNS рассказала о планах построить на Дальнем Востоке, в районе территории опережающего развития Надеждинская и посёлка Новый, город на 20‑25 тысяч жителей. Об этом на Фейсбуке рассказал гендиректор компании Дмитрий Алексеев.

В городе планируют построить 600 тысяч м² жилья, 50 тысяч м² под офисные центры, 60 тысяч м² коммерческих площадей, две большие общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику и другие объекты городской инфраструктуры.

По словам Алексеева, дворы в новом городе будут без машин, но под транспортные средства оборудуют 14 тысяч парковочных мест. Первые этажи жилых домов будут с коммерческими площадями.

Конкурс на проектирование выиграла испанская компания Сitythinking. Алексеев рассказал, что пара лет уйдет на проектирование и согласование застройки, затем три года строительства, ещё год — на завершение строительства. Алексеев уточнил, что земля под застройку уже в собственности компании.

Это не спальный микрорайон, в нём же будут созданы рабочие места в современном офисном центре, плюс рядом территория опережающего развития Надежденская. Якорный арендатор и работодатель — DNS.

Дмитрий Алексеев
гендиректор DNS

«DNS Девелопмент» основали в 2012 году. Компания уже реализовала или реализовывает: жилой квартал во Владивостоке, загородный посёлок в Приморском крае, складские и производственные помещения на территории опережающего развития «Надеждинский» и частный промышленный парк во Владивостоке.

Территория опережающего развития в России — зона со льготными налоговыми условиями, которая создаётся для развития экономики и улучшения жизни населения. Создать такие территории Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию в 2013 году.

#новости #dns

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59 комментариев
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Авдеев

27

Выглядит как очередной всратый микрорайон по середине ебучего поля, где до ближайшей больницы минут 40 на машине, а парк находится в другом городе.

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Андрей Рядькин

Авдеев
0

А парк - это не парк, а лес. Просто дорожки сделали

Ответить

Ekkie

Андрей
0

Только не "сделали", а протоптали.

Ответить

Андрей Коршев

24

Бля, главное, чтоб оснащение не от DEXP было

Ответить

Алексей Логачев

Андрей
0

Какая разница, там же жить никто не собирается

Ответить

Андрей Коршев

Алексей
0

Дексп кто-то же покупает

Ответить

Тимур Зурбаев

Андрей
1

Я недавно брал салазки для SSD от декспа с мыслью «что можно запороть в салазках?». Салазки оказались шире отсека для винтов на несколько миллиметров ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Kolyanok

Тимур
0

Хз, я брал салазки для ноута, чтобы в сидюк HDD поставить, дак только от DNS в итоге и заработали, хотя сам я тоже со скепсисом относился к этой конторе. В итоге вроде бы даже до сих пор работает.

Ответить

Александр Демьяненко

Андрей
0

Только недавно избавился от этого смартфона. Как же я с ним намучился. Купил там был вирус, пришлось перепрошивать дважды. Еще какие то железки сбоку которые вечно отклеивались. 

Ответить

Alexei Kuksin

Андрей
0

У меня про запас лежит вот такой плеер от них. На случай если куда-нибудь ехать, чтобы не тратить заряд смартфона. Так мало того у этого чуда странное управление, так оно еще не работает на морозе. Зато играет хорошо.

Ответить

Ruslan Sviridov

14

Это всё конечно хорошо, но на проекте видны многоэтажки 

Ответить

Евгений Абрамовских

Ruslan
1

Варламов за многоэтажки, как бы. Э. Он против муравейников. (Душнила, да)

Ответить

робот-бёрдвотчер

10
Ответить

Vyacheslav Gorin

9

К списку достижений, скопированных с КНР, таких как, например, великий файрволл в зародыше, скоро добавятся и города-призраки

Ответить

Kir Kirsky

0

Бездушный набор коробок. Почему хотя бы не разнообразить фасады?

Ответить

Ruslan Sviridov

Kir
13

Согласен, можно лучше

Ответить

Dragan Velimirovic

Ruslan
6

Очень подходящее название улицы

Ответить

Alexander Golovnin

Ruslan
0

Рендеры прошлый век, Шушары воплощаем мечты в реальность

Ответить

Kir Kirsky

Ruslan
0
Ответить

empSokol

3

В городе на 20000 жителей 14000 парковояных мест. У них, кажется, изначально так себе перспективы.

Ответить

Илья Гераськин

empSokol
1

Можно предположить, что у детей всё же не будет машин

Ответить

empSokol

Илья
6

Я наоборот, к тому что это много. Город, в котором у каждого жителя своя машина, весьма сомнителен с точки зрения комфорта.

Ответить

Dragan Velimirovic

empSokol
0

Город, в котором машин нет ни у кого и все маринуются в газенвагенах - еще более сомнителен

Ответить

empSokol

Dragan
2

Так это крайнось, зачем. Никто же не предлагает запрещать личный транспорт, просто он не должен быть основным в городе. К тому же в новом городе, в котором можно заранее запроектировать нормальный общественный транспорт.

Ответить

Dragan

empSokol
2

Кто в здравом уме предпочтет вместо поездки в одиночестве поездку с паксами?

Ответить

empSokol

Dragan
0

Тот, кто не готов ехать до точки назначения несколько часов?

Ответить

Dragan

empSokol
0

Нет, я говорю при условии, что время поездки одинаково

Ответить

empSokol

Dragan
0

Так в том-то и дело, что если у всех машины будут, оно не будет одинаковым.

Ответить

Dragan

empSokol
–1

1. Имеем изначальное состояние - пустой город.

2. Заселяем его жителями.
3. Организуем ОТ
4. Пробок пока нет
5. Все покупают себе машины, потому что при прочих равных ехать в уютной машине приятнее, чем на автобусе в компании животных.
6. Конечное состояние - типичный город.

Ответить

empSokol

Dragan
1

При наличии работающего транспорта с выделенными линиями и отсутствия приоритета для автомобилей, многие станут им пользоваться, потому что удобно и быстро.и А 14к парковочных мест вполне себе говорят о текущих приоритетах.

Ответить

Dragan

empSokol
0

Как выделенная линия должна увеличивать комфорт от нахождения внутри транспортного средства?

Ответить

empSokol

Dragan
2

Выделенная линия обеспечивает скорость, а комфорт обеспечивает нормальный транспорт, построенный не 50 лет назад.

Ответить

Dragan

empSokol
–1

Комфорт - параметр, в первую очередь зависящий от количества паксов, находящихся в радиусе двух метров от тебя, и только потом - от состояния транспортного средства.

Ответить

empSokol

Dragan
0

С таким подходом проще из дома вообще не выходить. В нормально спланированном городе транспортная система должна масштабироваться в зависимости от спроса, чтобы избежать превращения людей в шпроты.

Ответить

Dragan

empSokol
0

Почему проще не выходить? На улице люди не мешают.

Ответить

empSokol

Dragan
0

Почему они тогда в транспорте должны мешать?

Ответить

Dragan

empSokol
0

Потому что в тесном замкнутом пространстве у человека повышается уровень раздражительности.

Ответить

Илья Гераськин

empSokol
0

Возможно считаются так же парковки у всяких ТЦ и прочие публичные пространства. Там же приезжие тоже наверное ожидаются.

Ответить

empSokol

Илья
0

Да, но всё равно цифра слишком большая.

Ответить

Evgeniy Smirnov

2

Города обезлюдивают, становясь городами-призраками - плохо.

Появляются новые города - тоже плохо. 

Ответить

Алексей Логачев

Evgeniy
6

Если заменить на "появляются новые города-призраки", то в вашем предложении даже появится логика

Ответить

Evgeniy Smirnov

Алексей
0

А что непонятного я написал выше?

Ответить

Антон Пострунин

2

А зачем? Что за рабочие места? Им прям так надо 5-10 тысяч офисных сотрудников на дальнем востоке? А как их туда заманивать?

Ответить

Dragan Velimirovic

Антон
1

Морковкой

Ответить

Alexei Kuksin

2

Твое лицо, когда ты заходишь в новость, дабы пошутить про DEXP, и оказываешься 10 человеком сделавшим это.

Ответить

Владимир Дыркин

1

а нормальные условия работы для сотрудников не хотят сделать?

Ответить

Weall FAlldown

1

на Дальнем Востоке, в районе территории опережающего развития Надеждинская и посёлка Новый

Ответить

Polina Malahova

1

> три школы и два детских сада

 
> две большие общеобразовательные школы, три детских сада

Уже есть вопросы.

Ответить

German Times

1

Почему бы этот город не сдалать в пригороде нормального города на Дальнем Востоке, типа Хабаровска или Владика, где уже есть инфраструктура какая-никакая.

На Дальнем Востоке куча  моногородов. Поставь туда ДНС с 20 тысячами новых жителей, и получится хоть какое-нибудь разнообразие работодателей.

Зачем городить этот огород?

Ответить

Православие. Патриотизм.

0

И назовут его DEXP

Ответить

Владимир Дыркин

Православие.
0

главное чтоб твоим именем не назвали, а то зашквар, Паша.

Ответить

Дмитрий Орлов

Владимир
1

Клизмов опять начал набрасываться на случайных людей без повода. Давно в психушке не был???

Ответить

Православие. Патриотизм.

Владимир
0

Слыш ты, гомосексуалист-грешник, я святой апостол Павел.

Ответить

Владимир Дыркин

Православие.
0

ага, о твоей "святости" ходят слухи.

Ответить

Московский

0

Опять эта хуйня, ой блять

Ответить

That cat

0

Россеянский рынок лезет в то, что на уровне ментальном не понимает

Ответить

barsik

0

Новость порождает только один вопрос:

Ответить

Игорь Туманов

0

Ну, пиздеть то не мешки ворочать. И на Луну полетим, и на Марс, и город на Дальнем Востоке построим. Всё будет. Только не сейчас. 

Ответить

Настя Иванова

0

Идея строить небольшие города по проекту - хорошая. Но идея строить город такой город в поле - отвратительная. Могли бы хоть у воды участок купить.

Ответить
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