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По словам адвоката умершего, официальной версией следствия является суицид.
В Омске нашли обезглавленное тело местного жителя Дмитрия Фёдорова, который обвинил сотрудников Росгвардии в подбросе наркотиков. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат омского Городского совета Дмитрий Петренко.
По словам Петренко, тело обнаружили 26 декабря на железнодорожных путях. Эту информацию в разговоре с депутатом подтвердил адвокат Фёдорова Игорь Суслин.
Адвокат заявил, что официальной версией смерти Фёдорова является суицид. Якобы тот бросился под проходящую электричку. Суслин подчеркнул, что его подзащитный просил помощи и утверждал, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Защитник также уточнил, что 26 декабря планировал обратиться в Службу собственной безопасности ведомства вместе Фёдоровым.
Петренко опубликовал видеозапись с предполагаемого места самоубийства. Он подчеркнул, что там почти не было крови. Депутат назвал увечия, полученные мужчиной, неправдоподобными для суицида в таких обстоятельствах.
18 декабря Фёдоров опубликовал во «ВКонтакте» видеоролик, в котором заявил, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Он заявил, что его задержали по подозрению в распространении наркотических веществ, после чего подбросили пять свёртков с неизвестным веществом. После этого силовики вызвали полицию и отвезли в отделение.
25 декабря начальник УМВД по Омской области поручил проверить утверждения Фёдорова о подбросе наркотиков. В Росгвардии заявили, что мужчину задержали по схожим приметам с лицом, разыскиваемым за грабёж. В ходе обыска у него обнаружили пять свёртков. Задержанный якобы признался, что это наркотическое вещество, а себя назвал «курьером-раскладчиком».
В Омске нашли обезглавленное тело Дмитрия Фёдорова.
Одной из версий смерти Федорова правоохранительные органы называют самоубийство
Эта версия одна из приоритетных. Согласитесь, когда вам говорят "обезглавленное тело", то автоматически вы думаете, что человек "суициднулся"
В новости не говорится о деталях, но тело было найдено на ж/д путях.
Да хоть где - на жд путях, на лесопилке у ленточной пилы, в разделочном цеху скотобойни или даже в подвале клуба веселых палачей... все всё понимают же.
Сконструировал себе гильотину и дернул за веревочку.
Если это так, это пиздец дикость.
Интересно, когда найдут преступников их что опять просто уволят или там выговор сделают ? Этот беспредел вообще закончится когда нибудь ?
Не найдут, не уволят, не закончится
Боюсь, что случаев когда нарастающее количество беспредела и беззакония, внезапно заканчивалось само по себе, исчезающе мало.
>Работал в IT-технологиях, в системе "умный дом".
Кем он в системе умный дом работал? Чайником, розеткой?
А какая вероятность что он копил на свадьбу подрабатывая кладменом?
Добро пожаловать в кремлеботы, здесь за проявление критического мышления и сомнения сразу туда записывают.
Hh, мог бы пойти в ленту.ру работать, там чёт совсем ебанулись.
Есть предыстория то может? Чувака взяли с крупным весом, отпустили, депутат ещё нарисовался. Омск же ещё..
Ох идиоты😂.. наличие в истории депутата может свидетельствовать о политическом мотиве действуй ментов. но вы продолжайте гореть от вопросов
Впрочем чего удивляться, когда новости об очередном силовике, попавшемся на изнасилованиях / пытках / подбросе / продаже наркотиков, появляются каждый день. А ведь это только вершина айсберга.
какая то дичь. если под поезд - его бы разлохматило, там были бы фрагменты, а не отрубленная голова
Да обычно только голову разматывает, если не прям тупо кидаться под поезд
В любом случае инсценировать такое самоубийства трудно, а самовыпилиться можно решиться и от ложных обвинений в особо крупном.