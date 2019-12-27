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Arthur Khamzin
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В Омске нашли обезглавленное тело жителя, который обвинял росгвардейцев в подбросе наркотиков Материал редакции

По словам адвоката умершего, официальной версией следствия является суицид.

31 комментарий
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В Омске нашли обезглавленное тело местного жителя Дмитрия Фёдорова, который обвинил сотрудников Росгвардии в подбросе наркотиков. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат омского Городского совета Дмитрий Петренко.

По словам Петренко, тело обнаружили 26 декабря на железнодорожных путях. Эту информацию в разговоре с депутатом подтвердил адвокат Фёдорова Игорь Суслин.

Адвокат заявил, что официальной версией смерти Фёдорова является суицид. Якобы тот бросился под проходящую электричку. Суслин подчеркнул, что его подзащитный просил помощи и утверждал, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Защитник также уточнил, что 26 декабря планировал обратиться в Службу собственной безопасности ведомства вместе Фёдоровым.

Петренко опубликовал видеозапись с предполагаемого места самоубийства. Он подчеркнул, что там почти не было крови. Депутат назвал увечия, полученные мужчиной, неправдоподобными для суицида в таких обстоятельствах.

Источник Telegram-канал омского депутата Дмитрия Петренко

18 декабря Фёдоров опубликовал во «ВКонтакте» видеоролик, в котором заявил, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Он заявил, что его задержали по подозрению в распространении наркотических веществ, после чего подбросили пять свёртков с неизвестным веществом. После этого силовики вызвали полицию и отвезли в отделение.

25 декабря начальник УМВД по Омской области поручил проверить утверждения Фёдорова о подбросе наркотиков. В Росгвардии заявили, что мужчину задержали по схожим приметам с лицом, разыскиваемым за грабёж. В ходе обыска у него обнаружили пять свёртков. Задержанный якобы признался, что это наркотическое вещество, а себя назвал «курьером-раскладчиком».

#новости #регионы

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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31 комментарий
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ɥh

40

голунов который не из сми 

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Алексей Логачев

31

В Омске нашли обезглавленное тело Дмитрия Фёдорова.

 Одной из версий смерти Федорова правоохранительные органы называют самоубийство

Эта версия одна из приоритетных. Согласитесь, когда вам говорят "обезглавленное тело", то автоматически вы думаете, что человек "суициднулся"

Ответить

Владимир Земсков

Алексей
6

В новости не говорится о деталях, но тело было найдено на ж/д путях.

Ответить

Сергей Морозов

Владимир
0

Да хоть где - на жд путях, на лесопилке у ленточной пилы, в разделочном цеху скотобойни или даже в подвале клуба веселых палачей... все всё понимают же.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Алексей
2

Сконструировал себе гильотину и дернул за веревочку. 

Ответить

perumeni

Evgeniy
9

Потом спрятал чтобы запутать следствие.

Ответить

Dra

19

Господи, как хорошо, что сейчас не 90-е

Ответить

Федор Андреев

7

Если это так, это пиздец дикость.

Ответить

Petr Andreev

Федор
6

Интересно, когда найдут преступников их что опять просто уволят или там выговор сделают ? Этот беспредел вообще закончится когда нибудь ?

Ответить

Илья Ерохин

Petr
11

Не найдут, не уволят, не закончится

Ответить

boobsmakemehappy

Илья
2

Спойлеры!

Ответить

Владислав Косинов

Petr
0

Боюсь, что случаев когда нарастающее количество беспредела и беззакония, внезапно заканчивалось само по себе, исчезающе мало.

Ответить

Spectr

5

Это писец, парни, просто нет слов..

Ответить

Руслан Карпов

2

>Работал в IT-технологиях, в системе "умный дом".

 Кем он в системе умный дом работал? Чайником, розеткой?

Ответить

Unknown

0

А какая вероятность что он копил на свадьбу подрабатывая кладменом?

Ответить

Эдуард Суровый

Unknown
3

Это в охте с вами так либеральничают?

Ответить

Ilya Grigöryev

Unknown
2

если он правда айтишник, то вероятность 0

Ответить

Dra

Unknown
1

Не, ну кладменов обезглавливать абсолютно нормально, да.

Ответить

ɥh

Unknown
0

Молодые люди жили вместе семь лет, через две недели они должны были пожениться.

ну не думаю что они особо-то спешили, явно давно откладывали. хотя хз 

Ответить

Эдуард Гладышев

Unknown
0

1/100000000000000000000

Ответить

Weall FAlldown

Unknown
–6

Добро пожаловать в кремлеботы, здесь за проявление критического мышления и сомнения сразу туда записывают.

Ответить

Kanojo Tenohira

1

Полный треш.

Ответить

Владимир Моденов

1

Какой пиздец...

Ответить

Weall FAlldown

–5

Hh, мог бы пойти в ленту.ру работать, там чёт совсем ебанулись.

Есть предыстория то может? Чувака взяли с крупным весом, отпустили, депутат ещё нарисовался. Омск же ещё..

Ответить

ɥh

Weall
1

мне в it збс 

Есть предыстория то может? Чувака взяли с крупным весом, отпустили, депутат ещё нарисовался. Омск же ещё..

 видео не смотри
 @    
комент пиши

Ответить

Weall FAlldown

ɥh
–3

видео не смотри

«Рафик ни в чем не виноват» ну ты понял

Ответить

Weall FAlldown

Weall
0

Ох идиоты😂.. наличие в истории депутата может свидетельствовать о политическом мотиве действуй ментов. но вы продолжайте гореть от вопросов

Ответить

Владислав Косинов

0

Впрочем чего удивляться, когда новости об очередном силовике, попавшемся на изнасилованиях / пытках / подбросе / продаже наркотиков, появляются каждый день. А ведь это только вершина айсберга.

Ответить

Ilya Grigöryev

0

какая то дичь. если под поезд - его бы разлохматило, там были бы фрагменты, а не отрубленная голова 

Ответить

Weall FAlldown

Ilya
0

Да обычно только голову разматывает, если не прям тупо кидаться под поезд
В любом случае инсценировать такое самоубийства трудно, а самовыпилиться можно решиться и от ложных обвинений в особо крупном.

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Dev

0

Когда все границы остаются позади, впереди только тьма.

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