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Артём Мазанов
1620

МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете: до двух лет лишения свободы Материал редакции

Под пропагандой ведомство понимает в том числе распространение информации о местах, способах, методах приобретения и хранения.

45 комментариев
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МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Ведомство предложило ввести в Уголовный кодекс статью 230.3 («Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием средств массовой информации либо интернета»). Она предусматривает наказание:

  • Штраф до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев;
  • Обязательные работы от 180 до 240 часов;
  • Исправительные работы до двух лет;
  • До двух лет лишения свободы.

Под пропагандой незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, понимается распространение информации о местах, способах и методах незаконного приобретения, потребления, изготовления, хранения, переработки, производства, сбыта, пересылки или перевозки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также культивирования, приобретения, хранения, сбыта, перевозки или пересылки растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

В документе указано, что новая статья не будет распространяется на публикации, которые дают «информацию о фактах пресечения правоохранительными органами указанных в статье действий».

Официальный представитель министерства Ирина Волк также рассказала «Интерфаксу», что под действие статьи не будут подпадать «случаи публикации в интернете информации о предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков а также случаи представления таких сведений для больных, нуждающихся в наркотиках по медицинским показаниям».

28 октября Владимир Путин дал правительству поручение разработать законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. 8 ноября стало известно, что МВД начало работать над документом.

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45 комментариев
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Паша Красников

13

Опять Википедию закрывать

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Московский

9

Это не мой комментарий, мне подкинули

Ответить

Дитковский

Московский
3

Это не мой ответ на комментарий, я вообще уволился 2 недели назад

Ответить

Алексей Любимцев

Московский
3

Конечно, не ваши
придете к нам в отдел, напишите объяснение , мы со всем разберёмся

Ответить

Искусный Дворянин

Московский
0
Ответить

Gleb Eltsov

Московский
0

Вроде взрослый человек, голова на плечах должна быть, а такие отмазки нелепые.

Ответить

Алексей Логачев

8

Я предлагаю упразднить гражданский кодекс и все статьи оттуда перенести в уголовный кодекс. 

Ответить

Stas Kartuzov

Алексей
1

Далеко пойдёшь

Ответить

hyposlasher

Алексей
0

"физические лица могу заключать договора" переделать в "физические лица могут присесть на пару лет за заключение договоров"?

Ответить

Gleb Eltsov

hyposlasher
0

Да просто статьи слить.

Например:

ГК РФ: Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме
УК РФ: Статья 161. Грабеж

До 12 лет лишения свободы, если сделка совершалась в особо крупном размере или организованной группой.

Ответить

Алексей Логачев

hyposlasher
0

А вы всерьез хотите на эту тему подискутировать?

Ответить

сироп от щекотки

7

Ну чтож, тогда мой лонгрид о марафоне мефедроновой дрочки, увы, отправляется в стол..

Ответить

Artur Krugliy

сироп
2

бляя...

Ответить

Невиправний Вомбат

сироп
0

Выкатывай. Там же только "МВД предложило"

Ответить

Дмитрий Орлов

4

Наркотик не класс

Ответить

пепси

Дмитрий
7

я еду на хардбасс

Ответить

Satokoi

пепси
4

Если ты не знал, наркотик - кал.

Ответить

ɥh

Satokoi
0

вы слушаете школу танцев хардбаса

Ответить

Денис Петров

–6

В принципе правильно, но можно и помягче

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Денис
15

Как может быть правильным наказание за преступление без потерпевшего? Считаю, что такие "преступления" вообще не должны считаться преступлениями. Поэтому за "пропаганду" и употребление (не сбыт) веществ наказывать - это перебор и людоедство.

Ответить

Фёдор Сирош

Yarshd
1

Лойс этому парню

Ответить

Вячеслав Парамонов

Фёдор
0

Два чаю.

Ответить

PK

Yarshd
0

Как может быть правильным наказание за преступление без потерпевшего?

Неправильно наказывать за злоупотребления полномочиями, подлоги, лжесвидетельствование или фальшивомонетничество?

Ответить

Mircurt

PK
0

т.е. все что ты перечислил в нем нем потерпевших? Подумай немного

Ответить

Dear Moscow,

3

МВД предложило ввести 

Джанго уполномоченный

Ответить

Кот Мурзик

2

С К А З О Ч Н Ы Е

Ответить

Ruslan Sviridov

2

Пффф, можно же заказать спецпроект на ленте, а это уже никакая не пропаганда. Вот вам название сайта, вот вам статистика что чаще берут в вашем регионе, вот интервью с закладочниками о том, сколько они зарабатывают. Наркотики это плохо детишечки, мкей.

Ответить

Роман Белоус

2

Хранить в холодильнике
А коли решите на балконе — прикройте клеёнкой
Чтоб не выпалили те кони, что шумно пасутся выше этажом

Ответить

Artur Krugliy

Роман
0

..но вот голод хавать гонит..

лучший рэп трек 10летия

Ответить

Эдуард Гладышев

Роман
0

За секс я выебу черствый кекс

За шмаль родину продам - не жаль
За бабос мне похую любой мороз

Ответить

Konstantin Shitikov

2
Ответить

Иван Гессе

1

ну вс

ё
останется россия без музыки

Ответить

Иван Гессе

Иван
1

@Denis Shiryaev чё это такое почему я нажимаю энтер после "всё" единожды, а переносит сразу на две строки, и ещё и ё с собой забирает?

Ответить

Satokoi

Иван
0

Самшит.

Ответить

Женя Николаев

1

Теперь будет не узнать, как сделать домашний самогон, а так же, что лучше для табака -FIM или Scrog.

Ответить

Эдуард Гладышев

1

Булгакову двушечку посмертно за Морфий

Ответить

Шапка Ландквиста

0

> Распространение информации ... о методах культивирования растений

То есть за то, что ты напишешь, что семечки надо сажать в землю, посадят тебя?

Ответить

Filipp Shumakov

Шапка
2

Вся Тимирязевская академия присядет.

Ответить

пепси

Шапка
0

Определенные семечки

Ответить

Шапка Ландквиста

пепси
0

А, то есть без распространения этой информации человек, задумавший выращивать, не додумался бы, что если хочешь вырастить коноплю, то семечки должны быть конопляные??

Ответить

Dear Moscow,

0

 уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Сайт министерства иностранных дел уже начал готовиться к блокировкам.

Ответить

Bogdan 2077

0

Накротики это хорошо, просто они сами не пробовали вот и не понимают

Ответить

Olga Shvets

0

Ну хоть не голову отпиливать предлагают.

Ответить

Гендер Гиик

0

Реклама тур-поездок в Голландию будет тоже запрещена?

Ответить

Роман Белоус

Гендер
0

Голландия и так не нуждается в рекламе

Ответить
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