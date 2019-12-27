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Под пропагандой ведомство понимает в том числе распространение информации о местах, способах, методах приобретения и хранения.
МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Ведомство предложило ввести в Уголовный кодекс статью 230.3 («Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием средств массовой информации либо интернета»). Она предусматривает наказание:
В документе указано, что новая статья не будет распространяется на публикации, которые дают «информацию о фактах пресечения правоохранительными органами указанных в статье действий».
Официальный представитель министерства Ирина Волк также рассказала «Интерфаксу», что под действие статьи не будут подпадать «случаи публикации в интернете информации о предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков а также случаи представления таких сведений для больных, нуждающихся в наркотиках по медицинским показаниям».
28 октября Владимир Путин дал правительству поручение разработать законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. 8 ноября стало известно, что МВД начало работать над документом.
Это не мой комментарий, мне подкинули
Конечно, не ваши
придете к нам в отдел, напишите объяснение , мы со всем разберёмся
Вроде взрослый человек, голова на плечах должна быть, а такие отмазки нелепые.
Я предлагаю упразднить гражданский кодекс и все статьи оттуда перенести в уголовный кодекс.
"физические лица могу заключать договора" переделать в "физические лица могут присесть на пару лет за заключение договоров"?
Да просто статьи слить.
Например:
ГК РФ: Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме
УК РФ: Статья 161. Грабеж
До 12 лет лишения свободы, если сделка совершалась в особо крупном размере или организованной группой.
Ну чтож, тогда мой лонгрид о марафоне мефедроновой дрочки, увы, отправляется в стол..
Наркотик не класс
В принципе правильно, но можно и помягче
Как может быть правильным наказание за преступление без потерпевшего? Считаю, что такие "преступления" вообще не должны считаться преступлениями. Поэтому за "пропаганду" и употребление (не сбыт) веществ наказывать - это перебор и людоедство.
Лойс этому парню
Пффф, можно же заказать спецпроект на ленте, а это уже никакая не пропаганда. Вот вам название сайта, вот вам статистика что чаще берут в вашем регионе, вот интервью с закладочниками о том, сколько они зарабатывают. Наркотики это плохо детишечки, мкей.
Хранить в холодильнике
А коли решите на балконе — прикройте клеёнкой
Чтоб не выпалили те кони, что шумно пасутся выше этажом
За секс я выебу черствый кекс
За шмаль родину продам - не жаль
За бабос мне похую любой мороз
ну вс
ё
останется россия без музыки
@Denis Shiryaev чё это такое почему я нажимаю энтер после "всё" единожды, а переносит сразу на две строки, и ещё и ё с собой забирает?
Теперь будет не узнать, как сделать домашний самогон, а так же, что лучше для табака -FIM или Scrog.
> Распространение информации ... о методах культивирования растений
То есть за то, что ты напишешь, что семечки надо сажать в землю, посадят тебя?
А, то есть без распространения этой информации человек, задумавший выращивать, не додумался бы, что если хочешь вырастить коноплю, то семечки должны быть конопляные??
уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Сайт министерства иностранных дел уже начал готовиться к блокировкам.
Реклама тур-поездок в Голландию будет тоже запрещена?