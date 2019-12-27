Под пропагандой ведомство понимает в том числе распространение информации о местах, способах, методах приобретения и хранения.

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МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Ведомство предложило ввести в Уголовный кодекс статью 230.3 («Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием средств массовой информации либо интернета»). Она предусматривает наказание:

Штраф до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев;

Обязательные работы от 180 до 240 часов;

Исправительные работы до двух лет;

До двух лет лишения свободы.

Под пропагандой незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, понимается распространение информации о местах, способах и методах незаконного приобретения, потребления, изготовления, хранения, переработки, производства, сбыта, пересылки или перевозки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также культивирования, приобретения, хранения, сбыта, перевозки или пересылки растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

В документе указано, что новая статья не будет распространяется на публикации, которые дают «информацию о фактах пресечения правоохранительными органами указанных в статье действий».

Официальный представитель министерства Ирина Волк также рассказала «Интерфаксу», что под действие статьи не будут подпадать «случаи публикации в интернете информации о предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков а также случаи представления таких сведений для больных, нуждающихся в наркотиках по медицинским показаниям».