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Артём Мазанов
1380

«Юла» стала прогнозировать срок продажи товара в зависимости от его цены Материал редакции

Если продавцу нужно поскорее продать товар — нейросеть укажет, какую цену лучше выставить.

17 комментариев
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​Изображение «Юлы»

Сервис объявлений «Юла» запустил функцию, прогнозирующую срок продажи товара в зависимости от его цены. Нововведение пока доступно только пользователям Android. Об этом TJ рассказал директор по стратегическим коммуникациям «Юлы» Никита Лихачёв.

Функция стала частью обновления, которое вводит быструю публикацию объявлений через распознавание товаров на фото. Пользователю нужно только сфотографировать товар, а нейросеть распознает тип и предложит указать основные характеристики.

После ввода характеристик пользователь увидит варианты цены в связке со сроком продажи. «Если выставить цену повыше, продажа будет выгоднее, но покупатель может найтись не сразу, а если нужно продать срочно, можно радикально снизить стоимость», — пояснили в «Юле».

Директор по продукту «Юлы» Егор Данилов рассказал, что крупные магазины самостоятельно регулируют цены на свои товары, «используют масштабные модели данных для механизмов ценообразования». Теперь таким механизмом могут пользоваться все продавцы.

При публикации объявлений пользователям всегда нужно указывать цену товара — обычно они высчитывают её самостоятельно, изучая похожие объявления. Это ценообразование в условиях неполноты информации — неизвестно, как быстро продаются товары по таким ценам.

Егор Данилов
директор по продукту «Юлы»

TJ проверил новый сервис «Юлы». Алгоритм спрогнозировал продажу клавиатуры Steelseries Apex 100 за один-семь дней при минимальной цене в 1750 рублей. При повышении цены до 2750 рублей «Юла» сообщила, что срок продажи может составить от двух до трёх недель. И при максимальной цене в четыре тысячи рублей —от 28 до 35 дней.

28 ноября «Юла» первой в мире из сервисов объявлений запустила видеозвонки. Функция позволяет покупателю оценить качество товара без встречи с продавцом.

#новости #юла

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17 комментариев
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Pashka Rosikhin

0

"Об этом TJ рассказал директор по стратегическим коммуникациям «Юлы» Никита Лихачёв."

Всплакнул...

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Ruslan Sviridov

Pashka
10

Это мы уже проходили, перешучивай

Ответить

Никита Лихачёв

Ruslan
7

Не все слёзы ещё пролиты.

Ответить

That cat

3

Прям таки нейросеть ага

Ответить

That cat

That
2

Хватит писать про дела кекачёва, зашкварился пусть там и сидит теперь

Ответить

kotovsky

3

Не пользовался и не советую

Ответить

Sergey Feiler

3

АЙФОН ПРОДАЕТ С ВЕДРА

Ответить

Алексей Селезнев

2

Как бы круто не работала эта нейросеть, найдётся человек который к самой дешевой цене напишет: за тысячу сегодня заберу 

Ответить

govna kousoque

1

Вижу юлу и прочее говно это мейл сру — ставлю диз

Ответить

Роман Новиков

1

Юла не нужна

Ответить

Mamed Mamedov

0

А данный алгоритм прогноза это точно нейросеть?

Ответить

Gleb Eltsov

Mamed
2

Полноценный искусственный интеллект на ифэлсах

Ответить

Роман Новиков

Mamed
0

Лихачёв лично отслеживает

Ответить

Никита Сухов

0

И заодно предложит подключить платные ускорители?))))

Кто в курсе, они у Юлы хоть не по полторахе стоят, как на Авито?

Ответить

Михаил Мамаев

0

Насколько эт работать будет верно, вот в чём вопрос. 

Ответить

Semen Semenov

0

Давай сегодня за 500, только привези сам и гарантию дай на месяц. Ок?

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Ilia Gurtovoy

0

Если бы там был честный прогноз, он показывал бы значения стремящиеся к бесконечности.

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