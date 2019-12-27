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Если продавцу нужно поскорее продать товар — нейросеть укажет, какую цену лучше выставить.
Сервис объявлений «Юла» запустил функцию, прогнозирующую срок продажи товара в зависимости от его цены. Нововведение пока доступно только пользователям Android. Об этом TJ рассказал директор по стратегическим коммуникациям «Юлы» Никита Лихачёв.
Функция стала частью обновления, которое вводит быструю публикацию объявлений через распознавание товаров на фото. Пользователю нужно только сфотографировать товар, а нейросеть распознает тип и предложит указать основные характеристики.
После ввода характеристик пользователь увидит варианты цены в связке со сроком продажи. «Если выставить цену повыше, продажа будет выгоднее, но покупатель может найтись не сразу, а если нужно продать срочно, можно радикально снизить стоимость», — пояснили в «Юле».
Директор по продукту «Юлы» Егор Данилов рассказал, что крупные магазины самостоятельно регулируют цены на свои товары, «используют масштабные модели данных для механизмов ценообразования». Теперь таким механизмом могут пользоваться все продавцы.
TJ проверил новый сервис «Юлы». Алгоритм спрогнозировал продажу клавиатуры Steelseries Apex 100 за один-семь дней при минимальной цене в 1750 рублей. При повышении цены до 2750 рублей «Юла» сообщила, что срок продажи может составить от двух до трёх недель. И при максимальной цене в четыре тысячи рублей —от 28 до 35 дней.
28 ноября «Юла» первой в мире из сервисов объявлений запустила видеозвонки. Функция позволяет покупателю оценить качество товара без встречи с продавцом.
"Об этом TJ рассказал директор по стратегическим коммуникациям «Юлы» Никита Лихачёв."
Всплакнул...
Это мы уже проходили, перешучивай
Прям таки нейросеть ага
Как бы круто не работала эта нейросеть, найдётся человек который к самой дешевой цене напишет: за тысячу сегодня заберу
А данный алгоритм прогноза это точно нейросеть?
И заодно предложит подключить платные ускорители?))))
Кто в курсе, они у Юлы хоть не по полторахе стоят, как на Авито?
Если бы там был честный прогноз, он показывал бы значения стремящиеся к бесконечности.