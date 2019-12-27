Некоторые издатели пытаются обойти запрет, изменив «на бумаге» национальность автора.

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Китайский книжный магазин Снимок Getty Images

На фоне торговой войны между с США китайское правительство запретило отечественным издателям печатать «сотни» американских книг. Об этом рассказала газета The New York Times.

Американские книги пользуются в Китае популярностью: в 2017 году китайские издатели получили права на более чем шесть тысяч произведений из США, что составляет более трети от всех разрешённых к печати иностранных книг за год.

Цензура иностранных книг в Китае длится уже несколько лет. В 2015 году 12 издателей подписали в США соглашение, пообещав попытаться свести к минимуму цензуру книг в Китае. В последние годы власти Китая напоминают издателям, что отечественные авторы поощряются , а за названия книг, которые продвигают курс партии и китайскую версию социализма, они могут получать дополнительное вознаграждение.

NYT выяснила, что на фоне торговой войны с США власти Китая ещё больше ужесточили требования к иностранным книгам. Журналисты рассказали, что некоторые издатели пытаются обойти этот запрет, убедив авторов из США сменить свою национальность «на бумаге», но часть отказывается, называя свои книги «очень американскими».

Китайские эксперты в книжной индустрии очень осторожно обсуждают такую цензу и неохотно рассказывают, какие именно произведения ей подверглись. Газете удалось выяснить названия нескольких книг:

«Дитя Бога» Кормака Маккарти, выпущенный 1973 году. Роман рассказывает историю серийного убийцы, с отсылками к некрофилии и педофилии;

«Асимметрия» — первый роман американского автора Лизы Хэллидей, об отличающемся от властей взгляде на войну в Ираке и отношения между людьми;

«Китай и Япония» Эзра Фогеля — об отношениях между двумя странами;



«Общественная философия: Очерки по морали в политике»: курс профессора Гарвардского университета Майкла Сандела;

«Страх: Трамп в Белом доме» от Боба Вудворда, автора журналистского расследования, которое привело к Уотергейтскому скандалу и отставке президента США Ричарда Никсона. Книга рассказывает о том, как Трамп стал кандидатом в президенты, и кто помог ему победить на выборах.

Помимо полного запрета, власти ограничиваются и удалением некоторых фрагментов из книг. Эдвард Сноуден рассказал, что в Китае версия его автобиографии лишилась упоминаний Арабской весны и китайской цензуры.

Китайские издатели отметили, что некоторые американские книги получили одобрение на печать после того, как Пекин и Вашингтон достигли частичного перемирия в торговой войне. Но часть издателей опасается, что ухудшение отношений к США может привести к ещё большим последствиям.