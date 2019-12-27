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Некоторые издатели пытаются обойти запрет, изменив «на бумаге» национальность автора.
На фоне торговой войны между с США китайское правительство запретило отечественным издателям печатать «сотни» американских книг. Об этом рассказала газета The New York Times.
Американские книги пользуются в Китае популярностью: в 2017 году китайские издатели получили права на более чем шесть тысяч произведений из США, что составляет более трети от всех разрешённых к печати иностранных книг за год.
Цензура иностранных книг в Китае длится уже несколько лет. В 2015 году 12 издателей подписали в США соглашение, пообещав попытаться свести к минимуму цензуру книг в Китае. В последние годы власти Китая напоминают издателям, что отечественные авторы поощряются , а за названия книг, которые продвигают курс партии и китайскую версию социализма, они могут получать дополнительное вознаграждение.
NYT выяснила, что на фоне торговой войны с США власти Китая ещё больше ужесточили требования к иностранным книгам. Журналисты рассказали, что некоторые издатели пытаются обойти этот запрет, убедив авторов из США сменить свою национальность «на бумаге», но часть отказывается, называя свои книги «очень американскими».
Китайские эксперты в книжной индустрии очень осторожно обсуждают такую цензу и неохотно рассказывают, какие именно произведения ей подверглись. Газете удалось выяснить названия нескольких книг:
Помимо полного запрета, власти ограничиваются и удалением некоторых фрагментов из книг. Эдвард Сноуден рассказал, что в Китае версия его автобиографии лишилась упоминаний Арабской весны и китайской цензуры.
Китайские издатели отметили, что некоторые американские книги получили одобрение на печать после того, как Пекин и Вашингтон достигли частичного перемирия в торговой войне. Но часть издателей опасается, что ухудшение отношений к США может привести к ещё большим последствиям.
Торговая война между США и Китаем продолжается уже второй год. Основные претензии американской стороны заключаются в дизбалансе торговли между странами: КНР импортирует в Америку слишком много товаров, а принимает в ответ слишком мало. 14 декабря стороны договорились о первом этапе её прекращения.