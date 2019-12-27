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Суд постановил объявить вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в розыск. С 2010 года она живёт в Лондоне.
Суд в Калмыкии поставил объявил в розыск по уголовному делу о клевете Елену Батурину — вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и самую богатую женщину России по версии Forbes. Об этом пишут РБК и «Ведомости».
Дело о клевете возбудили по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата Елены. Иск подали в сентябре. По данным РБК, поводом для подачи стало заявление Батуриной о том, что Манжеев незаконно получил доступ к её средствам с помощью поддельных документов, за что против него возбудили уголовное дело. Манжеев назвал это ложью.
Суд постановил объявить Батурину в розыск, так как она пять раз не являлась на заседания. Её адвокаты заявляли судье, что не могут с ней связаться, так как у них нет прямых телефонов и электронных адресов. Манжеев также просил, чтобы Батурину после обнаружения отправили под домашний арест, но судья отказал. В МВД пояснили, что решение суда пока не получали, поэтому Батурина пока не в розыске.
Батурина в 2010 году уехала из России в Лондон. Несмотря на переезд, в 2018 году Forbers оценивал её состояние в 1,2 миллиарда долларов, что поставило её на первое место в рейтинге самых богатых женщин России.