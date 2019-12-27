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Его автор — бывший преподаватель Высшей школы КГБ.
Для студентов Института комплексной безопасности и специального приборостроения — подразделения Российского технологического университета — ввели зачёт по курсу, на котором изучают «пси-воздействие», «боевые мемы» и «план Даллеса». Об этом рассказала «Медуза».
Курс называется «Национальная система информационной безопасности», его автор — бывший преподаватель Высшей школы КГБ Виталий Григорьев. Студенты рассказали журналистам, что на лекциях он рассказывает им «много чего интересного» про «боевые мемы». Журналисты уточнили, что по этому курсу зачёт будут сдавать две тысячи студентов.
В распоряжении «Медузы» оказалась презентация, по которой студенты должны готовиться к зачёту. В ней упоминаются «пси-вирусы», «психокорректирующие игры», нейролингвистическое программирование. Из инструментов «духовной войны» на слайдах указана «перекодировка национального самосознания» и «замена национального костюма на одежду „унисекс“».
В презентации также упоминается «информационно-биологическая война», к «расовому оружию» в которой преподаватель отнёс «информационное воздействие на генном уровне: генно-модифицированные и синтетические продукты, наркотики, лекарства, алкоголь, „энергетические напитки“».
В разговоре с «Медузой» Григорьев заявил, что вопросы журналистов о своем курсе считает актом «той самой информационной войны, про которую он рассказывает». Он пояснил, что «про пси-воздействие можно почитать на сайте Минобороны», а «планом Даллеса» он называет директиву Совета национальной безопасности 1948 года. «Медуза» уточнила, что в презентации Григорьева цитируются переработанные выдержки из этого документа, а не оригинал.
В пресс-службе вуза «Медузе» на просьбу прокомментировать содержание курса заявили, что «основной посыл: чтобы побеждать, надо знать врага, его идеологию и методы борьбы».
Григорьев считает свои лекции содержательными и достоверными. «Я просто знаю мнение нашего руководства страны по этому вопросу. И понятие „гибридной войны“ введено Шойгу, это официальная реакция нашего руководства, об этом и Путин высказывался. Вы что-то имеете против высказывания нашего руководства?», — пояснил он.
*Применяю умение боевого мема!
Отражаю с помощью пси-воздействия!
Курсовая или дипломная? :)
Зачёт по пси-хлопкам
Смех смехом, а Григорьев походу так и будет аттестовывать. Помолимся за его ученическую паству и будем надеяться, что он неравнодушен к пиву, когняку и другим благородным напиткам. ;)
Вы что-то имеете против высказывания нашего руководства?
Применил пси-воздействие Григорьев
Для меня всегда было загадкой, как сотрудники КГБ, во времена совка работали за границей и при этом не страдали от фрустрации.
Вот условный КГБшник видел жизнь в СССР, а потом попадал на запад, видел, что у среднестатистического жителя уровень жизни был выше, чем у жителя СССР. Как в этой ситуации не задаться вопросом, "что за хрень, меня все это время наебывали?" Причем туда идут люди образованные и далеко не глупые, ведь разведчик должен просчитывать каждый свой шаг, уметь носить маску и входить в доверие к людям. Да, были перебежчики, но их было меньшинство. И вот, кажется, я нашел ответ на этот вопрос. Эти товарищи просто больные на голову, долбанутые психи-фанатики!
Мракобесы-ухари полезли изо всех щелей, прикрываясь цитатниками, манускриптами и фолиантами от "великих" маразматиков.. С Чумаком и Кашпировским хотя бы весело было. :)
А есть лекции на тему "Защита сознания. Выборочное усваивание информации. Включение сарказма в любой непонятной ситуации"? Я бы послушала адекватное объяснение.
Никто:
Абсолютно никто:
Студенты Российского технологического университета: *сдают зачеты по мемам*.
А говорить совки везде у нас в образовании..
Хорошо бы кто записал это. Не догадки конспиролов послушать, а реально боевого гбшника, которому платят за то, что он это применяет. Работает оно или нет не так важно. Ясно что-то да, что-то нет. Важно, что применять это и постоянно тестируют через телек и интернет - точно