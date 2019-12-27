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Женя Кузьмин
2045

В Бразилии атаковали офис создателей комедийного сериала на Netflix про Иисуса и его бойфренда Материал редакции

«Первое искушения Христа» и его авторов на родине раскритиковали за «богохульство» и потребовали закрыть шоу.

32 комментария
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В начале декабря на Netflix вышел комедийный бразильский сериал «Первое искушение Христа». По сюжету Иисус знакомить семью со своим другом, с которым провёл 40 дней в пустыне. Напрямую в сериале не говорится про их взаимотношения, но создатели сериала, бразильская студия комиков Porta dos Fundos, отмечали: «Мы играем с намёками на то, что у Иисуса новый друг, и, возможно, этот друг — гей». Кроме этого, в сериале Дева Мария курит марихуану.

После выхода сериала на Netflix он столкнулся с резкой критикой местной христианской общественности — петиция о снятии шоу с показа собрала более 2 миллионов подписей. Авторы называли подобную реакцию гомофобной.

24 декабря, в канун в Рождества, офис Porta dos Fundos атаковали с коктейлями Молотова, забросив их в окна здания. Охраннику удалось не допустить распространения пожара. После этого авторы сериала подчеркнули, что не закроют шоу: «Мы будем двигаться дальше, став сильнее и сплочённее».

#новости #сериалы #netflix

Спасибо за наводку Дмитрий Орлов
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32 комментария
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Weall FAlldown

12

Ну думать надо в Южной Америке такую чернушку снимать про Иисус и мать его

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Шарль Перро

Weall
3

Папробывали бы они это в мичети!

Ответить

Ромыч Хомыч

Шарль
3

Попробовали бы они это с мачете!

Ответить

Weall FAlldown

Шарль
1

Во Франции пробовали

Ответить

Free Fall

Шарль
1

а чем этот, хоть и заезженный, аргумент плох? почему дерзкие и свободные инфлюенсеры держат язык в жопе, относительно куда более специфической религии?

Ответить

Any Mars

Weall
3

Сказано по-американски

Ответить

Граф Хрущёв

3

Свинство пользоваться добротой христиан и обсирать их религию. Просто мерзко. А Нетфликсу за такое - позор.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Граф
0

Бог терпел и им велел.

Ответить

пепси

Граф
0

Другую щеку подставить, нет? А стоп, это работает только на страницах библии... Я прямо вижу, как всё христианские святые, такием добродетельные, сидят, наблюдают за этим всем и орут "ДА! УБЕЙ ИХ! СОЖГИ!"))))
Оч па христиански карочи
Лицемерие верунов на лицо

Не хочешь — не смотри. Никто же храмы христианские не сжигал, не врвался внутрь аки норманны в 10 веке... Надо понимать разницу между реально хуевыми вещами, и безобидными. Если они согрешили, осквернив образ сына божьего, то значит их накажет высшая сила? Ну так хули вы за бога решаете? Самосуд христианский? Типичные лицемерные веруны))

Ответить

Никита Бабич

пепси
0

К тому же коктейль молотова - явно более тяжелый грех, чем пара шуток в сериале.

Ответить

Константин Шведов

–2

Еще бы всех кто меньшинства и черных пихает в сериалы атаковали :)

Ответить

пепси

Константин
0

Чё ж сам не займешься решением данной проблемы?

Ответить

Константин Шведов

пепси
0

Занимаюсь, читаю аннотации и отзывы, и если там такая херня, то просто ищу что нибудь другое

Ответить

Константин Шведов

Константин
0

Запомнил всех любителей пид..ни и испорченных сериалов дерьмовым подбором актеров в угоду толерастии. П.с. Я не расист и у меня есть Друзья как геи, так и других расс. Просто заеб....бали портить тайтлы, книга смерти и ведьмак, это из того, что так ждал, сабрина И так далее. Про диснеевские переделки вообще молчу. Какого хрена из-за МЕНЬШИНСТВ, большинство должно смотреть на это??????? Пусть снимают 2 версии.

Ответить

Никита Бабич

Константин
0

Ну тогда и платить будешь вдвое больше.

Ответить

Константин Шведов

Никита
0

Дак кто против? Это же как есть любимую пиццу, а потом тебе говорят что из-за 10-15% любителей пиццы с ананасами и анчоусами, вы все будете ее жрать, и никого не ебет что ты не хочешь, и ответ у всех один, не хочешь не ещь:)) еще и говорят что ты типа пиццефоб

Ответить

Никита Бабич

Константин
0

Не "не хочешь, не ешь", а уходи к конкуренту, который делает пиццу с дыней, например. Капиталистический подход.
Никто не обязан лично под тебя что-то изготавливать.

Ответить

Михаил Фоменков

3

Это ж Бразилия: https://tjournal.ru/travel/68512-ya-ne-dam-iisusu-umeret-brazilec-napal-na-rimskogo-soldata-na-pashalnoy-postanovke

«Я не дам Иисусу умереть»: бразилец напал на…
Около тысячи зрителей явно не ожидали такого поворота сюжета.
tjournal.ru
Ответить

Виталий Лановой

2

Это и правда низкосортное дерьмо. Нападение не одобряю. Единственная хорошая пародия на Евангельские рассказы, это Жизнь Брайана (монти пайтона):

Ответить

Brown Zweig

2

Дыркин приди, порядок наведи!

Ответить

Mikhail Lukup

Brown
0

Он же вроде вскрываться собирался, небось с Иисусом обсуждает этот сериал.

Ответить

Brown Zweig

Mikhail
0

Он же избранный, какой суисайд?

Ответить

пепси

Mikhail
0

Та нахуй он Хесусу упал...

Ответить

Вербаскум Цветущий

2

Батя в здании. Папа может.

Ответить

Justified Stallion

2

ПОПРОБОВАЛИ БЫ ОНИ ЭТО СДЕЛАТЬ В РОССИИ

Ответить

Ромыч Хомыч

1

От же пидоры !
*из золотой коллекции универсальных комментариев

Ответить

andorus

0

Коктейли Молотова в флакончиках из под лака для нокией?

Ответить

Krot

andorus
2

Что за лак для нокии? Не слышал ни разу, хотя телефон такой был

Ответить

пепси

0

Веруны, хули с них взять

Ответить

Никита Бабич

0

Вероятно и факт: верующие более грешники, чем неверующие.

Ответить

sf

0

Почему люди всегда так серьезно относятся к этому вымышленному персонажу?

Ответить

Никита Бабич

sf
0

Я атеист, но считаю, что мог существовать какой-то чувак, который хайпанул на имитации собственной смерти.

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