«Первое искушения Христа» и его авторов на родине раскритиковали за «богохульство» и потребовали закрыть шоу.

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В начале декабря на Netflix вышел комедийный бразильский сериал «Первое искушение Христа». По сюжету Иисус знакомить семью со своим другом, с которым провёл 40 дней в пустыне. Напрямую в сериале не говорится про их взаимотношения, но создатели сериала, бразильская студия комиков Porta dos Fundos, отмечали: «Мы играем с намёками на то, что у Иисуса новый друг, и, возможно, этот друг — гей». Кроме этого, в сериале Дева Мария курит марихуану.

После выхода сериала на Netflix он столкнулся с резкой критикой местной христианской общественности — петиция о снятии шоу с показа собрала более 2 миллионов подписей. Авторы называли подобную реакцию гомофобной.