Прямой эфир
что происходит в интернете
«Первое искушения Христа» и его авторов на родине раскритиковали за «богохульство» и потребовали закрыть шоу.
В начале декабря на Netflix вышел комедийный бразильский сериал «Первое искушение Христа». По сюжету Иисус знакомить семью со своим другом, с которым провёл 40 дней в пустыне. Напрямую в сериале не говорится про их взаимотношения, но создатели сериала, бразильская студия комиков Porta dos Fundos, отмечали: «Мы играем с намёками на то, что у Иисуса новый друг, и, возможно, этот друг — гей». Кроме этого, в сериале Дева Мария курит марихуану.
После выхода сериала на Netflix он столкнулся с резкой критикой местной христианской общественности — петиция о снятии шоу с показа собрала более 2 миллионов подписей. Авторы называли подобную реакцию гомофобной.
24 декабря, в канун в Рождества, офис Porta dos Fundos атаковали с коктейлями Молотова, забросив их в окна здания. Охраннику удалось не допустить распространения пожара. После этого авторы сериала подчеркнули, что не закроют шоу: «Мы будем двигаться дальше, став сильнее и сплочённее».
Ну думать надо в Южной Америке такую чернушку снимать про Иисус и мать его
Папробывали бы они это в мичети!
Свинство пользоваться добротой христиан и обсирать их религию. Просто мерзко. А Нетфликсу за такое - позор.
Другую щеку подставить, нет? А стоп, это работает только на страницах библии... Я прямо вижу, как всё христианские святые, такием добродетельные, сидят, наблюдают за этим всем и орут "ДА! УБЕЙ ИХ! СОЖГИ!"))))
Оч па христиански карочи
Лицемерие верунов на лицо
Не хочешь — не смотри. Никто же храмы христианские не сжигал, не врвался внутрь аки норманны в 10 веке... Надо понимать разницу между реально хуевыми вещами, и безобидными. Если они согрешили, осквернив образ сына божьего, то значит их накажет высшая сила? Ну так хули вы за бога решаете? Самосуд христианский? Типичные лицемерные веруны))
К тому же коктейль молотова - явно более тяжелый грех, чем пара шуток в сериале.
Еще бы всех кто меньшинства и черных пихает в сериалы атаковали :)
Чё ж сам не займешься решением данной проблемы?
Занимаюсь, читаю аннотации и отзывы, и если там такая херня, то просто ищу что нибудь другое
Запомнил всех любителей пид..ни и испорченных сериалов дерьмовым подбором актеров в угоду толерастии. П.с. Я не расист и у меня есть Друзья как геи, так и других расс. Просто заеб....бали портить тайтлы, книга смерти и ведьмак, это из того, что так ждал, сабрина И так далее. Про диснеевские переделки вообще молчу. Какого хрена из-за МЕНЬШИНСТВ, большинство должно смотреть на это??????? Пусть снимают 2 версии.
Ну тогда и платить будешь вдвое больше.
Дак кто против? Это же как есть любимую пиццу, а потом тебе говорят что из-за 10-15% любителей пиццы с ананасами и анчоусами, вы все будете ее жрать, и никого не ебет что ты не хочешь, и ответ у всех один, не хочешь не ещь:)) еще и говорят что ты типа пиццефоб
Не "не хочешь, не ешь", а уходи к конкуренту, который делает пиццу с дыней, например. Капиталистический подход.
Никто не обязан лично под тебя что-то изготавливать.
Это и правда низкосортное дерьмо. Нападение не одобряю. Единственная хорошая пародия на Евангельские рассказы, это Жизнь Брайана (монти пайтона):
Дыркин приди, порядок наведи!
Он же вроде вскрываться собирался, небось с Иисусом обсуждает этот сериал.
Коктейли Молотова в флакончиках из под лака для нокией?
Почему люди всегда так серьезно относятся к этому вымышленному персонажу?
Я атеист, но считаю, что мог существовать какой-то чувак, который хайпанул на имитации собственной смерти.