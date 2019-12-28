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Вероятно, решение связано с американскими президентскими выборами в 2020 году — Spotify публиковал политическую рекламу только там.
Руководство Spotify объявило, что временно откажется от политической рекламы в 2020 году. В компании объяснили решение отсутствием возможности «ответственно проверять» все подобные объявления, которые до этого можно было транслировать в плейлистах и подкастах, принадлежащих Spotify. Представители стримингового сервиса пообещали инструменты для эффективной проверки.
В Spotify реклама есть только у пользователей без Premium-подписки — таких в сервисе примерно 141 миллион человек. Новые правила затронут только США, потому что только там сервис продавал политическую рекламу. Ей, к примеру, пользовались Берни Сандерс и Национальный комитет Республиканской партии.
Дискуссия о политической рекламе в соцсетях и приложениях развернулась на фоне президентских выборов в США, которые пройдут в 2020 году. Twitter и TikTok уже запретили любые политические объявления в своих сервисах. А в Facebook заявили, что не будут заниматься проверкой фактов, сделанных политиками или рекламой на платформе, объяснив это «уважением демократического процесса».
В России-то, блять, когда запустится?