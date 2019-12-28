Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Женя Кузьмин
3775

На Урале три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликёро-водочный завод и заработали 7 миллионов рублей Материал редакции

Звучит как готовый сценарий для криминальной драмы.

11 комментариев
В закладки

В городе Верхнеуральске (Челябинская область) три пенсионерки запустили подпольное производство алкоголя на заброшенном ликёро-водочном заводе. Силовики раскрыли нелегальную деятельность, теперь дело рассматривает суд, сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Завод работал в Верхнеуральске 15 лет, с 2001 по 2016 год, но затем его законсервировали, оставив исправное оборудование. Пенсионерки обнаружили это, наняли местных жителей и возобновили производство алкоголя, но уже нелегальное.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что с ноября 2017 года по март 2018 года на заводе сделали более 40 тысяч бутылок водки стоимостью более 7 миллионов рублей. В полиции подчеркнули, что сорвали производство ещё 90 тысяч бутылок — всего пенсионерки могли заработать около 25 миллионов рублей, если бы их не раскрыли.

Женщин будут судить по трём статьям: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака.

#новости #регионы

Новости
Подписан
Отписаться
Spotify временно откажется от политической рекламы в сервисе. Компания присоединилась к Twitter и TikTok
Вероятно, решение связано с американскими президентскими выборами в 2020 году — Spotify публиковал политическую рекламу только там.
4
23
{ "author_name": "Женя Кузьмин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 11, "likes": 23, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 133419, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 28 Dec 2019 16:23:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 133419, "author_id": 20443, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/133419\/get","add":"\/comments\/133419\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/133419"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Настя Иванова

17

Жаль, что нельзя им задонатить на выкуп этого завода

Ответить

Это не шутки

10

Российская адаптация "Во все тяжкие"

Ответить

Сергей Предэ

Это
0

Уже была такая от поперечного. Что бы будем делать? Гнать самогон! 

Ответить

Валера Певнев

Сергей
0

Эх, старушек никто не предупредил, чтобы не поверяли за поперечным

Ответить

Danil Khasanshin

0

А эти три статьи на что тянут?

Ответить

Zoibana

Danil
3

На лонгрид

Ответить

Danil Khasanshin

Zoibana
1
Ответить

Brown Zweig

1
Ответить

Пкшаашер

1

Просто силовики были не в доле, поэтому и прикрыли заводик.

Ответить

Заур Зауров

Пкшаашер
0

зачем доля когда самим можно стать "пенсионерками"

Ответить

nastya cuba

0

Так они выполняли заветы Медведева: если вам не хватает денег - идите в бизнес. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Билл Гейтс снова стал «тайным Сантой» для пользователя Reddit — он отправил девушке из Мичигана 37 килограммов подарков
Сооснователь Microsoft подошёл к делу серьёзно — учёл интересы девушки, её любимые фильмы и книги, а ещё не забыл про кота.
124
Новости
ФБК: самолёты, на которых летали жена Медведева и Аскер-заде продолжает контролировать банк ВТБ
В пресс-службе «ВТБ Лизинга» заявляли о продаже самолётов и непричастности компании к их управлению.
131
Новости
«Ведомости»: власти обсуждают отмену налога на доходы для малоимущих с поднятием ставки НДФЛ с 13 до 16% для остальных
Вместе с этим власти хотят ввести вычет из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан.
137
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Привет, Вилли! Как прошёл день?
14
Интернет и мемы
Зима
48
Интернет и мемы
RDR2 на ПК
186

Прямой эфир

Амир Аль-Мопеди

От «Чернобыля» и «Игры…

nastya cuba

Глава СПЧ Валерий Фадеев…

Заур Зауров

На Урале три пенсионерки тайно…

nastya cuba

На Урале три пенсионерки тайно…

Сергей Васильев

31 день: история самого…

Danil Khasanshin

На Урале три пенсионерки тайно…

Satokoi

2010: лучшее десятилетие…

Zoibana

На Урале три пенсионерки тайно…

Роз Севенерс

Spotify временно откажется от…

Danil Khasanshin

На Урале три пенсионерки тайно…

Пкшаашер

На Урале три пенсионерки тайно…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]