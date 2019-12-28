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Звучит как готовый сценарий для криминальной драмы.
В городе Верхнеуральске (Челябинская область) три пенсионерки запустили подпольное производство алкоголя на заброшенном ликёро-водочном заводе. Силовики раскрыли нелегальную деятельность, теперь дело рассматривает суд, сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Завод работал в Верхнеуральске 15 лет, с 2001 по 2016 год, но затем его законсервировали, оставив исправное оборудование. Пенсионерки обнаружили это, наняли местных жителей и возобновили производство алкоголя, но уже нелегальное.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что с ноября 2017 года по март 2018 года на заводе сделали более 40 тысяч бутылок водки стоимостью более 7 миллионов рублей. В полиции подчеркнули, что сорвали производство ещё 90 тысяч бутылок — всего пенсионерки могли заработать около 25 миллионов рублей, если бы их не раскрыли.
Женщин будут судить по трём статьям: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака.
Российская адаптация "Во все тяжкие"
Уже была такая от поперечного. Что бы будем делать? Гнать самогон!
А эти три статьи на что тянут?
Просто силовики были не в доле, поэтому и прикрыли заводик.
Так они выполняли заветы Медведева: если вам не хватает денег - идите в бизнес.