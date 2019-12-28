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Эх, ирония.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась скриншотом о том, что контакт «Жаров Роскомнадзор теперь в Telegram». Такое уведомление приходит при регистрации в мессенджере. Речь, вероятно, идёт о главе ведомства Александре Жарова.
То, что Жаров появился в Telegram, подтвердил журналист Александр Плющев со ссылкой на знакомого, у которого есть номер главы Роскомнадзора.
Telegram заблокирован на территории России с 2018 года, но у россиян всё ещё есть способы им пользоваться. Жаров неоднократно заявлял, что Роскомнадзор разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера. В то же время чиновник и раньше говорил, что с ним можно связаться в Telegram.
В соцсетях такой поворот посчитали ироничным.
Иногда и эта сука шутит смешно.
Чисто по закону больших чисел.
Да ладно, она шарит в юморесках
Ну whoever писал сценарий к этому "интервью" небось потом хорошую карьеру в камеди сделал.
Дуров будет над ним стебаться?
Сначала зарегался потом купит базу пользователей и их переписки у пашеньки дурова. С вк также было, проверенная схема.