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Дитковский
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в Telegram Материал редакции

Эх, ирония.

10 комментариев
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась скриншотом о том, что контакт «Жаров Роскомнадзор теперь в Telegram». Такое уведомление приходит при регистрации в мессенджере. Речь, вероятно, идёт о главе ведомства Александре Жарова.

То, что Жаров появился в Telegram, подтвердил журналист Александр Плющев со ссылкой на знакомого, у которого есть номер главы Роскомнадзора.

Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Итоги года. https://t.co/fKzKI0lJY4

Telegram заблокирован на территории России с 2018 года, но у россиян всё ещё есть способы им пользоваться. Жаров неоднократно заявлял, что Роскомнадзор разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера. В то же время чиновник и раньше говорил, что с ним можно связаться в Telegram.

В соцсетях такой поворот посчитали ироничным.

#MDK @mudakoff
Это победа https://t.co/CJfsj2iwQM
Советский! @Soviet_flag
Шесть стадий:
1. Отрицание
2. Гнев
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятие
6. Жаров Роскомнадзор теперь в Telegram https://t.co/VMuv96GHD2
Лентач @the_lentach
Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в Telegram, который он заблокировал в 2017 году

¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/lu3xyc6S9I

#новости #telegram

Материал дополнен редакцией
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10 комментариев
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Владимир Моденов

19

Иногда и эта сука шутит смешно.

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Кирилл Боронин

Владимир
1

Чисто по закону больших чисел.

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Yaroslav Maltsev

Кирилл
2

Да ладно, она шарит в юморесках

Ответить

Justified Stallion

Yaroslav
0

Ну whoever писал сценарий к этому "интервью" небось потом хорошую карьеру в камеди сделал.

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Никита Гончаров

9
Ответить

Сергей Колегов

2
ⓎⒶⓇⓄⓈⓁⒶⓋ @Yaros_V
@graffitrapper @oldLentach 😁 https://t.co/VzPDy447IZ
Ильнар Шоги @tatproducer
@oldLentach 💁‍♂️ https://t.co/dwSj1SFSzQ
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Просто Тимуррр

1

Может просто понадобилось купить наркоты на НГ.

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Mikhail Lukup

0

Дуров будет над ним стебаться?

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Kyler

Mikhail
0

Мне кажеться Дуров его уже трахнул показав его беспомощность при попытках блокировки ТГ

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Ded Pihto

–3

Сначала зарегался потом купит базу пользователей и их переписки у пашеньки дурова. С вк также было, проверенная схема.

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