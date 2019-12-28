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Часть сугробов, привезённых на улицы, огородили заборами. В соцсетях иронизируют: «С московским бюджетом можно и зиму купить».
В Москву привезли искусственный снег — на такие меры пришлось пойти из-за аномального тепла в декабре. Сугробы заметили в парке «Зарядье», на Тверской и Моховой улицах, а также на Арбате и Охотном ряду. В других частях города сугробов практически нет.
В некоторых местах снег отгородили от жителей заборами. «Даже сугробы взяли под охрану», — пошутили пользователи соцсетей.
Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк объяснил, что снег нужен, чтобы сделать горки для сноубордистов. По его словам, снег свозят с московских катков, в частности, с ВДНХ: «Там же машины режут лед, остается ледяная крошка, вот её и привезли». В то же время в соцсетях появилось видео с растаявшим катком ВДНХ.
Завоз снега в центр Москвы встретили шутками.
Также в соцсетях заметили, что новость про завоз снега в Москву частично повторяет аналогичную заметку ИА «Панорама» от 24 декабря. Вот только «Панорама» — сатирический сайт с выдуманными новостями.
Это просто пиздец, поехавшие. Вот что происходит, когда не знают как деньги оприходовать
В Москву привезли искусственный снег — на такие меры пришлось пойти из-за аномального тепла в декабре
А зачем он нужен?? Какая-то необходимость?
Много снега - плохо, надо тратить деньги на уборку.
Мало снега - плохо, надо его ввозить, ведь нечего убирать.
Потратим деньги туда-сюда.
Какая-то слишком охуенная идея для воровства.
А вообще, если вам нужен настоящий снег, то могу отправить вам пару тонн, доставка за ваш счёт.
Если снега нет то чем занимается персонал и техника, которых выделяют на уборку ежегодно?
Тем временем в 200км от Москвы снег хреначит весь день. А вообще один вопрос - Накой?!
Врят ли он подмосковный. Скорее Финляндия или Норвегия. Так чтоб пилить наверняка
Не нашел на госзакупках, а покупать ещё планируют? По московским ценам я бы продал
И даже гласность не мешает пилить бабки. Как говорится надо делать хорошую мину и при плохой игре
Вот вы пошли в магазин, купили колбасы, макароны, пива, себе любимому....расхерачили, распилили семейный бюджет.
Колбасу, пиво и макароны я могу съесть и не умереть с голоду. Какая жизненная необходимость покупать снег для города?
Извините, но пиво - это баловство. Это ваш личный желудок.
А гирлянды, лампочки, ёлки, снежок вокруг - это красивая праздничная картинка, на строение, фото с детьми, радость.
Огородить снег...Надо было еще оцепление омона поставить, символ года, чтоб уж точно
Это же сказал директор «Зенита» Медведев в интервью Савину: «Главная проблема — потратить деньги». У людей проблема — потратить деньги.