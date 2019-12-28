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Женя Кузьмин
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В центр Москвы к Новому году завезли снег. Из-за аномального тепла в городе его нет Материал редакции

Часть сугробов, привезённых на улицы, огородили заборами. В соцсетях иронизируют: «С московским бюджетом можно и зиму купить».

25 комментариев
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Фото «Дождя»

В Москву привезли искусственный снег — на такие меры пришлось пойти из-за аномального тепла в декабре. Сугробы заметили в парке «Зарядье», на Тверской и Моховой улицах, а также на Арбате и Охотном ряду. В других частях города сугробов практически нет.

Московские новости @moskow_vk
На Тверскую завезли снег. Надеюсь, для того, чтобы посыпать его реагентами. https://t.co/8stSpMBEB0
Московские новости @moskow_vk
В Москве завезли снег на Тверскую улицу и перекрыли её для движения автомобилей.

Тверская, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд будут пешеходными до 22:00 6 января. https://t.co/Ts7ILTQx6d
Московские новости @moskow_vk
В Зарядье завезли искусственный снег, выкручиваются как могут 🤷‍♂️ https://t.co/pPgCe0SrYw

В некоторых местах снег отгородили от жителей заборами. «Даже сугробы взяли под охрану», — пошутили пользователи соцсетей.

чувства киберверующих @cyberpunk148
Ребята, я нашёл снег!! https://t.co/lNzrfhWLNJ
Maria☀️ @mariksa_10
Это весь снег, который есть в Москве. Его охраняют на Красной площади…
Это весь снег, который есть в Москве. Его охраняют на Красной площади 😂
#москва#декабрь#краснаяплощадь#гум#снег#погода#тепло#скороновыйгод#moscow#instamoscow#december#redsquare#gumstore#nikolskaya#snow#weather#warm#soonnewyear#city#cityscape#citylife#photographylover#photography#photooftheday
🌲царевично брашно🥺🌲| 9 | 44 @cornflour_
на тверской оградили главную достопримечательность года - снег https://t.co/mgauwAcMTC

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк объяснил, что снег нужен, чтобы сделать горки для сноубордистов. По его словам, снег свозят с московских катков, в частности, с ВДНХ: «Там же машины режут лед, остается ледяная крошка, вот её и привезли». В то же время в соцсетях появилось видео с растаявшим катком ВДНХ.

Подслушано Москва @podslushano.moscow
На ВДНХ растаял каток: вместо льда теперь вода .

#подслушаномосква #подслушановмоскве #москва #московскаяобласть #мск #podslushanomoscow #moscow #каток #вднх #новыйгод

Завоз снега в центр Москвы встретили шутками.

Дикая Москва @WildWildMoscow
На Тверскую улицу завезли снег и перекрыли её для автомобилей.

Улицы Тверская, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд будут пешеходными до 22:00 6 января.

С московским бюджетом можно все купить. Даже зиму https://t.co/lGxEBizRzT
Несобянин @NeSobyanin
Москва теперь ещё и на снег деньги тратит https://t.co/Rv39g0utoC
Ехидные твиты @_U_R_I_c
Ну хорошо, Сергей Семенович, вы завезли снег.
Но ведь 31 декабря ожидается +3 и дождь.
Давайте тогда уж и морозильные установочки вдоль всей Тверской поставим.
Мuд Роисси @Fake_MIDRF
ФОТОФАКТ! Москва вывозит в регионы мусор, а ввозит - снег.

#Абсурдистан https://t.co/x2vKuWkkPl
Ехидные твиты @_U_R_I_c
Снег, завезенный в центр Москвы, огородили барьерами, чтобы горожане его не украли.

Россия опять смогла уделать агентство "Панорама". https://t.co/hLXtB58yxl

Также в соцсетях заметили, что новость про завоз снега в Москву частично повторяет аналогичную заметку ИА «Панорама» от 24 декабря. Вот только «Панорама» — сатирический сайт с выдуманными новостями.

ИА «Панорама» @ia_panorama
Власти Москвы закупят снег для Нового года в Швейцарии

Стоимость контракта составит 540 млн. евро.
https://panorama.pub/28628-vlasti-moskvy-zakupyat-sneg.html

#новости #соцсети

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25 комментариев
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Kyler

19

Это просто пиздец, поехавшие. Вот что происходит, когда не знают как деньги оприходовать

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Petr Andreev

Kyler
4

Просто везде все так хорошо, можно и снег покупать )))

Ответить

Максим Шпилёв

3

В Москву привезли искусственный снег — на такие меры пришлось пойти из-за аномального тепла в декабре

А зачем он нужен?? Какая-то необходимость?

Ответить

Православие. Патриотизм.

Максим
15

 Какая-то необходимость?

Ответить

Александра Хотимченко

Максим
1

Бабло пилить

Ответить

Вероника .

Максим
0

А зачем к Новому году ёлки, гирлянды, подарки, настроение...?

Ответить

Андрей Коршев

5

Много снега - плохо, надо тратить деньги на уборку.

Мало снега - плохо, надо его ввозить, ведь нечего убирать.
Потратим деньги туда-сюда.
Какая-то слишком охуенная идея для воровства.

Ответить

Андрей Коршев

Андрей
0

А вообще, если вам нужен настоящий снег, то могу отправить вам пару тонн, доставка за ваш счёт.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Андрей
0

Если снега нет то чем занимается персонал и техника, которых выделяют на уборку ежегодно?

Ответить

Андрей Коршев

Алексѣй
0

https://meduza.io/shapito/2019/12/28/v-tsentr-moskvy-zavezli-iskusstvennyy-sneg-do-etogo-dvorniki-ubirali-nevidimyy-sneg

Ответить

dmzkrsk

2

Зная наш народ не удивлюсь, что растащат :(

Ответить

Твиттерский Жук

2

https://www.youtube.com/watch?v=KKWoF7LcAFA

Ответить

Александр Мирошников

1

Тем временем в 200км от Москвы снег хреначит весь день. А вообще один вопрос - Накой?!

Ответить

Александра Хотимченко

Александр
0

Врят ли он подмосковный. Скорее Финляндия или Норвегия. Так чтоб пилить наверняка

Ответить

Искусный Дворянин

0

Сука, а потом 31ого как выпадет, что заебетесь убирать

Ответить

Алексей Логачев

0

Не нашел на госзакупках, а покупать ещё планируют? По московским ценам я бы продал

Ответить

Максим Шпилёв

0

Егорьевск

Ответить

Александра Хотимченко

0

И даже гласность не мешает пилить бабки. Как говорится надо делать хорошую мину и при плохой игре 

Ответить

Вероника .

Александра
–2

Вот вы пошли в магазин, купили колбасы, макароны, пива, себе любимому....расхерачили, распилили семейный бюджет. 

Ответить

Александра Хотимченко

Вероника
0

Колбасу, пиво и макароны я могу съесть и не умереть с голоду. Какая жизненная необходимость покупать снег для города?

Ответить

Вероника .

Александра
–1

Извините, но пиво - это баловство. Это ваш личный желудок.

А гирлянды, лампочки, ёлки, снежок вокруг - это красивая праздничная картинка, на строение, фото с детьми, радость.

Ответить

Сергей Беркут

0

Огородить снег...Надо было еще оцепление омона поставить, символ года, чтоб уж точно

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Это же сказал директор «Зенита» Медведев в интервью Савину: «Главная проблема — потратить деньги». У людей проблема — потратить деньги.

Ответить

Вероника .

0

Владимира Владимировича здешние товарищи уже обвинили в отсутствии снега?

Ответить

Tellst

0

Ебаная масква, отделите нахуй от России её уже 

Ответить
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