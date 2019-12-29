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А самый богатый человек планеты оказался в «минусе» после развода.
Издание Bloomberg выпустило отчёт о том, как изменилось состоянии 500 богатейших людей мира за 2019 год. Нашлось в материале место и для россиян — согласно Bloomberg Billionaires Index, богатейшие представители России суммарно заработали 51 миллиард долларов, увеличив своё состояние за год на 21%.
Среди причин — восстановление «активов развивающихся стран» после больших убытков в 2018 году. Достижение россиян попало в раздел «побед года» по версии Bloomberg.
Всего же 500 самых богатых людей мира стали богаче ещё на 25%. В топ-5 рейтинга только один человек стал беднее за 2019 год — это основатель Amazon Джефф Безос, возглавляющий список. Одним из факторов стал его развод с супругой Маккензи Безос, получившей 4% акций компании стоимостью 36 миллиардов долларов.
Топ-5 богатейших людей мира
Топ-7 богатейших россиян
И ни одной женщины...