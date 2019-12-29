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Женя Кузьмин
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Bloomberg: состояние богатейших россиян за 2019 год выросло на 21% Материал редакции

А самый богатый человек планеты оказался в «минусе» после развода.

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Издание Bloomberg выпустило отчёт о том, как изменилось состоянии 500 богатейших людей мира за 2019 год. Нашлось в материале место и для россиян — согласно Bloomberg Billionaires Index, богатейшие представители России суммарно заработали 51 миллиард долларов, увеличив своё состояние за год на 21%.

Среди причин — восстановление «активов развивающихся стран» после больших убытков в 2018 году. Достижение россиян попало в раздел «побед года» по версии Bloomberg.

Всего же 500 самых богатых людей мира стали богаче ещё на 25%. В топ-5 рейтинга только один человек стал беднее за 2019 год — это основатель Amazon Джефф Безос, возглавляющий список. Одним из факторов стал его развод с супругой Маккензи Безос, получившей 4% акций компании стоимостью 36 миллиардов долларов.

Топ-5 богатейших людей мира

  1. Джефф Безос — 116 миллиардов долларов (-8,75 миллиарда)
  2. Билл Гейтс — 113 миллиардов долларов (+23,1 миллиарда)
  3. Бернар Арно — 106 миллиардов долларов (+37,7 миллиарда)
  4. Уоррен Баффет — 89 миллиардов долларов (+5,2 миллиарда)
  5. Марк Цукерберг — 79 миллиардов долларов (+27,4 миллиарда)

Топ-7 богатейших россиян

  1. Владимир Потанин — 28 миллиардов долларов (+8,54 миллиарда)
  2. Леонид Михельсон — 24 миллиарда долларов (+ 5,2 миллиарда)
  3. Вагит Алекперов — 22 миллиарда долларов (+6,2 миллиарда)
  4. Владимир Лисин — 21 миллиард долларов (+3,4 миллиарда)
  5. Алексей Мордашов — 20 миллиардов долларов (+2,5 миллиарда)
  6. Геннадий Тимченко — 18 миллиардов долларов (+4,3 миллиарда)
  7. Алишер Усманов — 16 миллиардов долларов (+2,5 миллиарда)

#новости #деньги

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3 комментария
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Илья Волочков

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И ни одной женщины...

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Алексей Логачев

Илья
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Ну Маккензи Безос упомянули ) 36 млрд 

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Амир Аль-Мопеди

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Еще одно доказательство того, что санкции России только на пользу.

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