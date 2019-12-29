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Женя Кузьмин
4994

Капитан хоккейной сборной Канады не снял шлем во время гимна России. Россияне в ответ не пожали ему руку после разгрома Материал редакции

На молодёжном ЧМ Россия обыграла Канаду с историческим счётом 6:0, а игрока раскритиковали даже соотечественники. Хоккеист в итоге извинился.

60 комментариев
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Фото ФХР

28 декабря в чешской Остраве состоялся матч молодёжного Чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой. Россияне победили со счётом 6:0, обновив этим разгромом сразу несколько рекордов в истории противостояния двух принципиальных соперников.

Но матч запомнился не только игровыми моментами, но и скандалом. Капитан канадцев Барретт Хейтон единственный не снял шлем во время исполнения российского гимна. На это обратил внимание капитан сборной России Григорий Денисенко.

В ответ игроки сборной России проигнорировали протянутую руку Хейтона. Другим канадским хоккеистам они пожали руки. Видеозапись момента разошлась по соцсетям, оказавшим в том числе в канадском издании TSN. Местные комментаторы при этом осудили действия своего игрока.

TSN @TSN_Sports
Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 https://t.co/thv5tCj82F
Stewart Auger @_Auger_
@TSN_Sports Doesn’t matter who the opponent is, have some damn class.. especially as the captain of our country
Без разницы, кто соперник, ты должен держать уровень. Особенно, если ты капитан нашей страны
ryan 🐇 @ryanmjb
@TSN_Sports We’d be irate if a Russian did this. Kid should know better.
Я бы разозлился, сделай это русский. Парень должен быть умнее
Dean Borys @DeanBorys
@TSN_Sports Pull that C off his jersey! We lost, but we’re better than that compete lack of respect, @Canada. @TeamCanada @iihf_wjc @HC_WJC #Respect #Hayton #WorldJuniors
Лишите его капитанского статуса! Мы проиграли, но мы лучше, чем это проявление неуважения
Al @UncleAl91
@TSN_Sports No need for that nonsense. Take off the helmet and show some respect. Everyone knows the etiquette for the National Anthems.
Не было необходимости в этой чепухе. Сними шлем и прояви немного уважения. Все знают этикет при национальном гимне

После игры Федерация хоккея Канады извинилась перед Россией и «всеми канадцами». Позже за свой поступок извинился и сам Хейтон.

Сожалею о том, что не снял свой шлем во время гимна и прошу прощения за это у сборной России и её болельщиков. Как лидер команды, я пытался переосмыслить игру и понять, что нам нужно изменить. Я был потерян в этот момент.

Этим вечером русские показали великолепную игру, и мои действия не должны были быть неуважительными. Моя ошибка не должна отвлекать их от победы. Я обязан своей команде и всем канадцам и должен стать лучше.

Баррет Хейтон
капитан молодёжной сборной Канады

#спорт #новости #хоккей #соцсети

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60 комментариев
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Ромыч Хомыч

2

Готов каждый год (и даже дважды) смотреть на капитана молодёжной сборной Канады , стоящего в шлеме под звуки гимна России

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Аркадий Иванов

Ромыч
6

Зачем.

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CiZerin

Аркадий
8

Что бы хоть раз в год (и даже дважды) шишка стояла.

Ответить

Аркадий Иванов

CiZerin
1

Слишком сложна. В чём юмор.

Ответить

Nikita Zubkov

Аркадий
1

Слишком сложна. Где вопросительный знак.

Ответить

Аркадий Иванов

Nikita
0

Окей. Может ты объяснишь, мне что смешного в комментарии топикстартера?

Ответить

Weall FAlldown

Аркадий
0

Коммент для лайкания хохлами.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Weall
0

Наоборот, патриотичный комментарий, полный поддержки сб России.

Ответить

Weall FAlldown

Evgeniy
0

Причём тут вообще патриотизм, весь сыр-бор из-за нарушены этики игроком Канады, и бомбануло как видишь у канадского Твиттера.

Ответить

Гендер Гиик

Ромыч
4

Уважая соперника, уважаешь себя. Капитан Канады поступил не тактично, ему ответили адекватно.

Ответить

пепси

Гендер
1

Просто он проникся творчеством группы "Бутырка" и их бунтарским духом

А ДЛЯ ВАС Я НИКТО
КАК И ВЫ ДЛЯ МЕНЯ
Я ПЛЮЮ НА ЗАКОН
ВЫ МЕНЯ В ЛАГЕРЯ

Ответить

Litnikov Danil

пепси
0

Ты уже отмечаешь там?

Ответить

Толян Сердюков

Ромыч
1

И просить, чтобы тебя слегка придушили

Ответить

Zzzzzzz

Ромыч
0

Чего блять

Ответить

Dragan Velimirovic

6

во время исполнения российского гимна

У вас ошибка в слове "советского".
Российский гимн Путин отменил еще в 2000.

Ответить

Ded Pihto

Dragan
–2

А гимн германии это гимн третьего рейха, просто текст из другого куплета взяли угу

Ответить

Dragan Velimirovic

Ded
4

"Гимн Третьего рейха" был написан в 1841 году, ежели что.

Ответить

Ded Pihto

Dragan
0

Гимн третьего рейха это первый куплет "песни немцев" а современный гимн германии это третий куплет "песни немцев"

Ответить

Dragan Velimirovic

Ded
5

Ты что пытаешься доказать?

В ФРГ музыка и текст - из песни, написанной более полутора века назад.
В советской эрефии - музыка, написанная придворным композитором Сталина и песня, написанная придворным поэтом Сталина.

Ответить

Ded Pihto

Dragan
0

Кто этому лицемеру ещё лайк влепил? Пиздец скатились, никакого уважения к фактам

- а гимн союза такой же как гимн путинской воровской федерации
- ну гимн германии взят из той же песни что гимн третьего рейха например
- а а а а ну и что держи дизлайк за то что правду написал атата

Ну и сидите дальше в дерьме

Ответить

Dragan

Ded
0

Если бы в современной Германии использовался "Хорст Вессель" или хотя бы музыка из него - был бы совсем другой разговор.

Ответить

Alexander Petcoglo

–6

Патриотизм головного мозга. Факт того, что российская команда выиграла уже не так важен на фоне того, что канадец не снял шлем (!), а потом россияне не пожали ему руку (!).

Ответить

N/a

Alexander
4

Интересно, что бы ты написал, если бы шлем не снял капитан российской сборной

Ответить

Alexander Petcoglo

N/a
5

То же самое. Если кому-то в спорте важно, кто где шлем снял-не снял - это явно нездоровая фигня.

Ответить

Gleb Eltsov

Alexander
16

Спорт призван объединять, убирая на время состязания политические разногласия. Тот, кто тащит в спорт политику, достоин вот такого отношения.

Ответить

Roman Golovin

Gleb
3

Но гимн - это и есть политика в спорте

Ответить

Tyler Durden

Roman
–1

Национальные команды есть политика в спорте

Ответить

That cat

Gleb
2

Спорт призван зрелища давать и бабло генерировать, а не эти вот методички физруков из школ.

Ответить

Gleb Eltsov

That
2

А ТЖ призван генерировать трафик и бабло Комитету, но мы ведь всё равно тут.

Ответить

That cat

Gleb
2

Ну так всё так, крутим педали на золотой унитаз Цыплухина, а он этого не ценит.

Ответить

Alexander Petcoglo

Gleb
1

Намного лучше было бы, если бы российская команда просто не заметила бы этот шлем. Тогда канадец бы стал морально ниже, и повод для гордости был бы куда более весомый. А так вышло, что два гопника говна поели.

Ответить

Gleb Eltsov

Alexand…
0

 просто не заметила бы этот шлем

Ну да, ведь позволять вытирать о себя ноги это отличный способ оказаться морально победившим. Очень пахристянски.

Ответить

Alexander

Gleb
4

Проблема в том, что у жителей СНГ проблемы с самооценкой. Любой чих они готовы воспринимать, как вытирание ног.

Ответить

Alexander Balan

Alexand…
1

Не совсем с самооценкой, просто чувствуют себя неполноценными, что правда имеет место быть

Ответить

Gleb Eltsov

Alexand…
–1

Ты несёшь хуйню.

Ответить

Владимир Земсков

Alexander
1

Это здоровая фигня.
Со своим уставом в чужой монастырь не лезут.
Если у тебя что-то вызывает непонимание - значит проблема в тебе.
Не желаешь пытаться понять ситуацию - проходи мимо новости. Всё просто.

Ответить

bro mi

Владимир
0

Если в монастыре жрут детей, должны ли мы попытаться это прекратить?

Ответить

Gleb Eltsov

bro
0

А там жрут? 

Или следовать традиции уважать соперника это всё равно что жрать детей? 

Ответить

Dragan

Gleb
2

В данном случае нет, но сам тезис про чужой монастырь - не абсолютная истина.

Ответить

bro mi

Gleb
1

Нет, это мое непринятие мутной обобщённой фразы про чужой монастырь. Нет ничего плохого в том, чтобы припереться в чужой монастырь и высказывать отношение к их монастырю или демонстрировать им другое восприятие, такие дела. Что отлично иллюстрирует мой пример, когда оппонент воспринимает все слишком близко к сердцу.

Ответить

Gleb Eltsov

bro
0

Слишком близко это когда в ответ на такое неуважение во время игры капитана канадцев бы жестко прессовали. А тут просто дали понять, что он поступил нехорошо. С этим согласились вообще все, включая его, кроме нескольких ксенофилов с ТЖ, которые зачем-то решили поискать в случившемся повод обвинять российских спортсменов. Ну штош.

Ответить

Alexander Petcoglo

Владимир
0

Зачем мне разбираться в спорте, чтобы дать свою оценку этой новости? Она же не про спорт, а про то, как российские хоккеисты умыли канадца.

Ответить

Искусный Дворянин

Alexander
0

Да это просто ТЖ хайпует

Ответить

nastya cuba

2

Таков путь

Ответить

Виталий Лановой

1

Хорошая перепечатка со Спортса. Почти слово в слово, молодцы.

Ответить

Женя Кузьмин

Виталий
3

эх, жаль, я в глаза не видел заметку спортса ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Твиттерский Жук

1

Вчера заходил в магазин и не снял шапку

Ответить

Искусный Дворянин

Твиттерский
2

В итоге кассирша не пробила товар

Ответить

Айдын Билов

Твиттерский
0

под национальный гимн?

Ответить

пепси

Айдын
2

РОССИЯ
РОССИЯ
В ЭТОМ СЛОВЕ ОГОНЬ И СИЛА
В ЭТОМ СЛОВЕ ПОБЕДЫ ПЛАМЯ
ПОДНИМАЕМ РОССИИ ЗНАМЯ

Ответить

Искусный Дворянин

Твиттерский
0

А так, гнида конечно ты, шапку нужно снимать обязательно, имей уважение

Ответить

Roman Golovin

Твиттерский
0

Охранник на выходе не пожал руку?

Ответить

Litnikov Danil

1

Капитан канадцев во время рукопожатия

Ответить

Света Камалова

0

Почему нужно снимать шлем?
Это особый ритуал?

Ответить

Владимир Земсков

Света
1

Да, это особый знак уважения, это традиция. Благодарность за достойную игру соперника.
Простые джентльменские правила поведения. Ничего в этом странного нет.

Ответить

Евстафий Селюк

0

Прояви блядь уважение, не веди себя как хуй канадский

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

Вообще похуй. Какие-то нелепые темы. Взрослые люди.

Ответить

hyposlasher

0

наконец-то нашли нормального переводчика с английского

Ответить

Zero-zero-one

0

Русские вперёд!

Ответить

Света Камалова

–1

Вообще новость топовая))
какой-то чел не снял шлем, ему кто-то не пожал за это руку,
кто-то послушал гимн, кто-то шайбу за это забил

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