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На молодёжном ЧМ Россия обыграла Канаду с историческим счётом 6:0, а игрока раскритиковали даже соотечественники. Хоккеист в итоге извинился.
28 декабря в чешской Остраве состоялся матч молодёжного Чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой. Россияне победили со счётом 6:0, обновив этим разгромом сразу несколько рекордов в истории противостояния двух принципиальных соперников.
Но матч запомнился не только игровыми моментами, но и скандалом. Капитан канадцев Барретт Хейтон единственный не снял шлем во время исполнения российского гимна. На это обратил внимание капитан сборной России Григорий Денисенко.
В ответ игроки сборной России проигнорировали протянутую руку Хейтона. Другим канадским хоккеистам они пожали руки. Видеозапись момента разошлась по соцсетям, оказавшим в том числе в канадском издании TSN. Местные комментаторы при этом осудили действия своего игрока.
После игры Федерация хоккея Канады извинилась перед Россией и «всеми канадцами». Позже за свой поступок извинился и сам Хейтон.
Готов каждый год (и даже дважды) смотреть на капитана молодёжной сборной Канады , стоящего в шлеме под звуки гимна России
Зачем.
Слишком сложна. В чём юмор.
Слишком сложна. Где вопросительный знак.
Окей. Может ты объяснишь, мне что смешного в комментарии топикстартера?
Коммент для лайкания хохлами.
Наоборот, патриотичный комментарий, полный поддержки сб России.
Причём тут вообще патриотизм, весь сыр-бор из-за нарушены этики игроком Канады, и бомбануло как видишь у канадского Твиттера.
Уважая соперника, уважаешь себя. Капитан Канады поступил не тактично, ему ответили адекватно.
во время исполнения российского гимна
У вас ошибка в слове "советского".
Российский гимн Путин отменил еще в 2000.
"Гимн Третьего рейха" был написан в 1841 году, ежели что.
Ты что пытаешься доказать?
В ФРГ музыка и текст - из песни, написанной более полутора века назад.
В советской эрефии - музыка, написанная придворным композитором Сталина и песня, написанная придворным поэтом Сталина.
Кто этому лицемеру ещё лайк влепил? Пиздец скатились, никакого уважения к фактам
- а гимн союза такой же как гимн путинской воровской федерации
- ну гимн германии взят из той же песни что гимн третьего рейха например
- а а а а ну и что держи дизлайк за то что правду написал атата
Ну и сидите дальше в дерьме
Патриотизм головного мозга. Факт того, что российская команда выиграла уже не так важен на фоне того, что канадец не снял шлем (!), а потом россияне не пожали ему руку (!).
То же самое. Если кому-то в спорте важно, кто где шлем снял-не снял - это явно нездоровая фигня.
Спорт призван объединять, убирая на время состязания политические разногласия. Тот, кто тащит в спорт политику, достоин вот такого отношения.
Но гимн - это и есть политика в спорте
А ТЖ призван генерировать трафик и бабло Комитету, но мы ведь всё равно тут.
Намного лучше было бы, если бы российская команда просто не заметила бы этот шлем. Тогда канадец бы стал морально ниже, и повод для гордости был бы куда более весомый. А так вышло, что два гопника говна поели.
просто не заметила бы этот шлем
Ну да, ведь позволять вытирать о себя ноги это отличный способ оказаться морально победившим. Очень пахристянски.
Не совсем с самооценкой, просто чувствуют себя неполноценными, что правда имеет место быть
Это здоровая фигня.
Со своим уставом в чужой монастырь не лезут.
Если у тебя что-то вызывает непонимание - значит проблема в тебе.
Не желаешь пытаться понять ситуацию - проходи мимо новости. Всё просто.
А там жрут?
Или следовать традиции уважать соперника это всё равно что жрать детей?
Нет, это мое непринятие мутной обобщённой фразы про чужой монастырь. Нет ничего плохого в том, чтобы припереться в чужой монастырь и высказывать отношение к их монастырю или демонстрировать им другое восприятие, такие дела. Что отлично иллюстрирует мой пример, когда оппонент воспринимает все слишком близко к сердцу.
Слишком близко это когда в ответ на такое неуважение во время игры капитана канадцев бы жестко прессовали. А тут просто дали понять, что он поступил нехорошо. С этим согласились вообще все, включая его, кроме нескольких ксенофилов с ТЖ, которые зачем-то решили поискать в случившемся повод обвинять российских спортсменов. Ну штош.
Зачем мне разбираться в спорте, чтобы дать свою оценку этой новости? Она же не про спорт, а про то, как российские хоккеисты умыли канадца.
Вчера заходил в магазин и не снял шапку
под национальный гимн?
А так, гнида конечно ты, шапку нужно снимать обязательно, имей уважение
Почему нужно снимать шлем?
Это особый ритуал?
Да, это особый знак уважения, это традиция. Благодарность за достойную игру соперника.
Простые джентльменские правила поведения. Ничего в этом странного нет.
Вообще новость топовая))
какой-то чел не снял шлем, ему кто-то не пожал за это руку,
кто-то послушал гимн, кто-то шайбу за это забил