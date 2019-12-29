Сожалею о том, что не снял свой шлем во время гимна и прошу прощения за это у сборной России и её болельщиков. Как лидер команды, я пытался переосмыслить игру и понять, что нам нужно изменить. Я был потерян в этот момент.

Этим вечером русские показали великолепную игру, и мои действия не должны были быть неуважительными. Моя ошибка не должна отвлекать их от победы. Я обязан своей команде и всем канадцам и должен стать лучше.