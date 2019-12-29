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Женя Кузьмин
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Жители Австралии потребовали отменить новогодние фейерверки в Сиднее и направить деньги на борьбу с лесными пожарами Материал редакции

Власти пока не торопятся отменять знаменитое представление, несмотря положение дел в стране и петицию, которую подписали 250 тысяч человек.

8 комментариев
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Новогодний фейерверк в Сиднее Фото Getty

Более 265 тысяч человек подписали петицию с призывом отменить традиционные новогодние фейерверки в Сиднее, известные на весь мир. Сэкономленные деньги австралийцы попросили потратить на борьбу с крупными лестными пожарами, которые захлестнули страну и достигли пика в декабре.

19 декабря в штате Южный Уэльс и Сиднее ввели режим ЧП: к 29 декабря в стране насчитывается около сотни пожаров, половина из них — неконтролируемые. Из-за огня в стране уже погибли девять человек, разрушены 800 домов, а температура бьёт национальные рекорды. Город Балморал, находящийся юго-западе от Сиднея, оказался «в основном разрушен» пожарами.

На фоне этого в ноябре на Change.org и появилась петиция с требованием отменить фейерверки. В качестве аргументов приводилась сумма, которая будет на них потрачена — около 4 миллионов долларов на запуски. По мнению жителей, в стране и так «достаточно огня и дыма».

Новогодние фейерверки в Сиднее, 2018 год

Онлайн-петиции считаются малоэффективным методом диалога с властями, но в правительстве Сиднея отреагировали на призыв, когда под ним подписались четверть миллиона человек. Лорд-мэр Сиднея Кловер Мур заявила, что город не отменит новогодние фейерверки, ставшие за годы одной из визитных карточек Сиднея.

Мы не можем отменить фейерверк, и даже если бы могли — это бы не принесло нам практически никакой пользы. Фейерверки были запланированы ещё 15 месяцев назад, и большая часть средств на них уже потрачена.

Кловер Мур
лорд-мэр Сиднея

К ней присоединился австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, который тоже заявил, что фейерверки должны состояться по плану.

В Новый год весь мир смотрит на Сидней. Каждый год так. Они смотрят на наше настроение, они смотрят на нашу страсть и думают: «Какое удивительное место»! И они правы.

Поэтому в самый разгар проблем, с которыми мы столкнулись, с учётом соображений безопасности, я не могу представить времени лучше, чтобы показать, насколько мы оптимистичны как страна.

Скотт Моррисон
премьер-министр Австралии

Из властей против проведения фейерверков выступил комиссар пожарной службы Сиднея Шейн Фитцсиммонс. Он предупредил, что если новогодняя традиция будет хоть как-то угрожать людям, то они не допустят запусков, несмотря на позицию правительства.

#новости #пожары

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8 комментариев
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Сергей Васильев

3

Вся суть онлайн-петиций, максимально громко кричать о важных вещах в тот момент, когда все деньги уже потрачены. Можно и позицию свою показать и потом на фейерверк сходить, удобно.

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плюшевый батон

0

Предлагаю вообще всегда холить с максимально траурными лицами, а всю получку сливать на благотворительность.

Ответить

Станислав Смирнов

0

Жители Австралии потребовали отменить новогодние фейерверки в Сиднее и направить деньги на борьбу с лесными пожарами

Совсем там загнили в своей Австралии...

Ответить

Тимур Петров

0

Где посмотреть трансляцию салюта в Сиднее? 

Ответить

Православие. Патриотизм.

Тимур
0

Присаживайся, я тебе сейчас покажу.

Ответить

Илья Волочков

Тимур
0

Где посмотреть трансляцию пожаров в Австралии?

Ответить

CiZerin

Илья
0

В окно глянь, Земля же плоская, если прищуриться, то можно разглядеть.

Ответить

Илья Шульга

Тимур
0

По австралийскому каналу ABC

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