Жители Австралии потребовали отменить новогодние фейерверки в Сиднее и направить деньги на борьбу с лесными пожарами

В Новый год весь мир смотрит на Сидней. Каждый год так. Они смотрят на наше настроение, они смотрят на нашу страсть и думают: «Какое удивительное место»! И они правы.

Поэтому в самый разгар проблем, с которыми мы столкнулись, с учётом соображений безопасности, я не могу представить времени лучше, чтобы показать, насколько мы оптимистичны как страна.