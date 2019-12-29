Жители Австралии потребовали отменить новогодние фейерверки в Сиднее и направить деньги на борьбу с лесными пожарами

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Власти пока не торопятся отменять знаменитое представление, несмотря положение дел в стране и петицию, которую подписали 250 тысяч человек.
Более 265 тысяч человек подписали петицию с призывом отменить традиционные новогодние фейерверки в Сиднее, известные на весь мир. Сэкономленные деньги австралийцы попросили потратить на борьбу с крупными лестными пожарами, которые захлестнули страну и достигли пика в декабре.
19 декабря в штате Южный Уэльс и Сиднее ввели режим ЧП: к 29 декабря в стране насчитывается около сотни пожаров, половина из них — неконтролируемые. Из-за огня в стране уже погибли девять человек, разрушены 800 домов, а температура бьёт национальные рекорды. Город Балморал, находящийся юго-западе от Сиднея, оказался «в основном разрушен» пожарами.
На фоне этого в ноябре на Change.org и появилась петиция с требованием отменить фейерверки. В качестве аргументов приводилась сумма, которая будет на них потрачена — около 4 миллионов долларов на запуски. По мнению жителей, в стране и так «достаточно огня и дыма».
Онлайн-петиции считаются малоэффективным методом диалога с властями, но в правительстве Сиднея отреагировали на призыв, когда под ним подписались четверть миллиона человек. Лорд-мэр Сиднея Кловер Мур заявила, что город не отменит новогодние фейерверки, ставшие за годы одной из визитных карточек Сиднея.
К ней присоединился австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, который тоже заявил, что фейерверки должны состояться по плану.
Из властей против проведения фейерверков выступил комиссар пожарной службы Сиднея Шейн Фитцсиммонс. Он предупредил, что если новогодняя традиция будет хоть как-то угрожать людям, то они не допустят запусков, несмотря на позицию правительства.
Вся суть онлайн-петиций, максимально громко кричать о важных вещах в тот момент, когда все деньги уже потрачены. Можно и позицию свою показать и потом на фейерверк сходить, удобно.
Предлагаю вообще всегда холить с максимально траурными лицами, а всю получку сливать на благотворительность.
Жители Австралии потребовали отменить новогодние фейерверки в Сиднее и направить деньги на борьбу с лесными пожарами
Совсем там загнили в своей Австралии...
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